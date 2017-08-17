Стена Скорби: в России вспоминают жертв сталинских репрессий

Image caption Новый памятник устанавливают на Садовом кольце

Вера Голубева провела в сталинском трудовом лагере шесть лет за то, что рассказала анекдот. В 1951 году ее объявили "врагом народа" и отправили в Сибирь.

"Звучит смешно, но это единственное, что у них было против меня", - улыбается бывшая учитель истории.

Сейчас в свои почти 98 она идет медленно, опираясь на палку. Но когда-то эта женщина была вынуждена укладывать шпалы, сделанные из цемента, при температуре минус 56 градусов по Цельсию.

"Самое трудное было для меня лично - сучья рубить. Как городской житель я это не очень ловко делала и умела. И жила на 300 граммов пайка. А это ничто", - вспоминает она, пока мы разговарием, сидя на скамейке во дворе ее дома.

"Это психологически было очень тяжело. Многие с ума сходили, не выдерживали", - говорит она.

Сейчас в России готовятся отдать дань уважения миллионам таких как Вера.

Вдоль Садового кольца устанавливают части крупного бронзового монумента. Это первый в истории России национальный памятник миллионам репрессированных, переселенных и казненных в советские времена.

Большинство из них были жертвами сталинского террора.

Жертвы Сталина

За годы пребывыания Иосифа Сталина у власти с 1929 по 1953 годы погибли десятки миллионов человек

Люди погибали в результате депортаций, голода, принудительной коллективизации, казней и заключения в лагерях

Предположительно 750 тысяч человек были убиты во время Большого террора 1937-1938 годов

Миллионы были направлены в трудовые лагеря ГУЛАГа

Image caption Георгий Франгулян хочет, чтобы люди не забывали трагические страницы истории своей страны

"Это была катастрофа мирового масштаба, одно из величайших зверств в истории человечества. На меня это не могло не повлиять", - говорит скульптор Георгий Франгулян, наблюдая за тем, как монтируют его памятник.

Монумент, составленный из схематичных человеческих тел, будет кривым, как гигантская коса. Автор говорит, что это будет физическим напоминаним о репрессивной машине, перемоловшей невинных жертв.

В стене из человеческих тел - промежутки. По задумке скульптора, люди могут войти внутрь и почувствовать тяжесть истории на своих плечах.

"Это не совсем обычная работа. Здесь не изображения, к которым привыкли наши зрители, обычное репрезентативное искусство. Это выражение чувства, выражение состояния. Это страх, это тревога. Это состояние безжалостно выцарапанной жизни", - объясняет Франгулян.

Строительство Стены Скорби частично оплачивается правительством Москвы, частично ведется на пожертвования.

Это часть правительственной программы, о которой премьер-министр страны Дмитрий Медведев объявил два года назад. Он сказал, что Россия не сможет занять лидирующее место в мировом сообществе, "не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий".

В то же время недавно российский президент Владимир Путин предупредил, что враги России намеренно демонизируют Сталина. Именно при Сталине победа советского народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны стала центром новой идеологии величия России.

Image caption Длина Стены Скорби - 30 метров

В этом контексте Сталина воспринимают как героя войны. Именно он регулярно возглавляет опросы общественного мнения о том, кого в российской истории нужно считать наиболее значимой и выдающейся личностью.

"ГУЛАГ игнорируют"

Чтобы осознать всю меру страданий, которые он принес людям, необязательно ехать в Сибирь.

Протяженность канала имени Москвы - около 120 километров. Он был построен, чтобы соединить две реки - Москву и Волгу. Этот масштабный проект был реализован в 30-е годы XX века, при строительстве использовался труд заключенных, в том числе осужеденных по политическим статьям.

"Большинство ничего не знает о канале, - рассказывает исследователь Дмитрий Котилевич. - Еще меньше люди знают о Дмитровлаге (Дмитровский исправительно-трудовой лагерь)".

На церемонии открытия канала в 1937 году были арестованы руководители строительства.

"Для многих очень тяжело одновременно думать о победе в войне и лагерях ГУЛАГа. Я часто слышу, что, мол, вы очерняете память о победе СССР в войне, указывая, что Сталин делал до этого. ГУЛАГ просто игнорируют", - говорит историк.

Скоро делать это будет сложнее.

Длина Стены Скорби - 30 метров. Ее автор полагает, что люди, проходящие мимо нее, в том числе дети, проявят любопытство и будут задавать вопросы.

"Всегда будут те, кто не готов признать, что это было. Но я надеюсь, их станет меньше благодаря этому памятнику", - считает скульптор Франгелян.

Image caption Вере Голубевой сейчас 98 лет. Шесть из них она провела в лагере

Не допустить повторения

Вера Голубева выжила, но какой ценой.

Она говорит, что ее юность украл ГУЛАГ. Ее мужа тоже сослали в лагеря как и ее родителей. Сама Вера на момент ареста была на восьмом месяце беременности. Она потеряла ребенка, а жизнь после этого утратила смысл.

"Это не должно повториться", - голос Веры крепнет.

"Мы говорим, что все развивается по спирали. Но это была черная спираль, - добавляет она. - Это были страшные времена. К сожалению, до сих пор есть сторонники этой системы".

Их несложно найти. Когда я оставляю Веру на скамейке, меня зовет другая женщина, сидевшая неподалеку.

Она знала, что я иностранка, и наблюдала за интервью.

"Она говорила плохо о России?", - требовательно спрашивает женщина, указывая на Веру.

"Лучше бы ей этого не делать. А то мы ей зададим", - добавляет она.