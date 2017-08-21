Как правильно выбрать и купить предмет современного искусства

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption Работа британской художницы Сары Лукас Ones Knob была продана на аукционе "Сотбис" за 12 с половиной тысяч фунтов

Для того чтобы приобрести работу перспективного современного художника, бывает достаточно всего тысячи фунтов, считают эксперты. Но как сделать правильный выбор и с чего начинать поиск?

На вопросы о современном искусстве в интервью Би-би-си ответили основатель онлайн арт-платформы Artvisory Пьеро Томассони и директор по продажам департамента современного искусства аукционного дома "Сотбис" Изабель Пагман.

С чего начинать поиск?

"Развить вкус к искусству"

Пьеро Томассони:Традиционно, за арт-объектом покупатели отправляются в галерею. Это хорошее начало. Однако, если вы не совсем знакомы с миром искусства, могут возникнуть затруднения. Прежде всего: как узнать, какая выставочная площадка современного искусства хороша и достойна внимания?

Экспозиции классического периода располагаются в лондонском районе Мэйфейр, в то время как молодые художники выставляются в восточном Лондоне. Но даже на известной в арт-мире Бонд-стрит (где находятся аукционные дома "Сотбис" и "Бонхамс") попадаются галереи невысокого уровня.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption Картина немецкого художника Герхарда Рихтера "Айсберг" стала одним из самых дорогих произведений современного искусства на "Сотбис" в 2017 году, уйдя с молотка за 17,7 млн фунтов

Во-вторых, каждая выставочная площадка представляет работы мастеров в определенном ценовой диапазоне, поэтому важно определиться с бюджетом.

Например, работы начинающих художников (которые недавно закончили университет и пару раз принимали участие в выставках), будут стоить от тысячи до 12 тысяч фунтов; цены на произведение искусства "голубых фишек" (работы классиков, импрессионистов и художников начала XX века) начинаются от 150 тысяч фунтов.

В основном галереи работают с небольшим числом художников, поэтому альтернативой может стать независимый консультант по искусству или онлайн арт-платформы, работающие со многими выставочными площадками, что позволяет значительно расширить поиск арт-объекта.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption "Выбирать нужно работу, с которой хочется жить, повесить на стену в гостиной и получать от этого удовольствие", - советует Томассони

По данным исследования международной страховой компании HISCOX, тенденция к продаже художественных произведений в интернете подтверждается не только растущим количеством независимых арт-платформ, но и традиционными аукционами "Сотбис" и "Кристис" (где сейчас можно принять участие в онлайн-торгах). Специалисты рынка искусств отмечают, что "Инстаграм" - самая эффективная площадка для продвижения работ и художников (только у "Сотбис" свыше 500 тысяч подписчиков). Однако большинство любителей искусства по-прежнему скептически относятся к покупке произведения в интернете, мотивируя это тем, что предмет по качеству и форме будет отличаться от картинки в сети.

Изабель Пагман: Начинать следует с формирования вкуса к искусству. Сейчас на рынке слишком много арт-объектов различных жанров (фотография, скульптура, художественная инсталляция) и еще больше экспертных мнений по каждому из них, в которых можно легко запутаться, если не научиться слушать интуицию, выбирая то, что действительно нравится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актуальные предметы искусства эксперты советуют искать в "Инстаграме" у художников и музеев

Посещение выставок развивает вкус, дает возможность проникнуть в глубину творчества того или иного мастера. Помимо традиционных музеев - Лондонского Тейта и Нью-Йоркского MoMA, я рекомендовала бы обратить внимание на небольшие экспериментальные галереи искусств, такие как Городской музей в Амстердаме, "Луизиана" в Копенгагене и Beyeler Foundation в швейцарском Базеле.

Следует также просматривать каталоги аукционных домов и следить за "Инстаграмом" музеев и художников, анализируя то, что актуально. Однако важно ориентироваться на собственный вкус, а не количество "лайков" у работы.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption По словам Изабель Пагман, работа с картиной "Без названия" Жана-Мишеля Баския, была одним из самых ярких моментов в ее аукционной карьере

Когда на аукционе появляется действительно выдающийся предмет искусства, люди сразу обратят на него внимание. Именно так и произошло с картиной "Без названия" художника Жана-Мишеля Баския, интерес к которой возник за долго до начала торгов. Работать с этим произведением было одним из самых уникальных моментов в моей аукционной карьере.

Как понять, не завышена ли стоимость арт-объекта?

"Покупать следует у первоисточника"

П.Т.: Чтобы купить работу за наименьшую (или настоящую) цену, следует обратиться к галереям, которые напрямую сотрудничают с действующими художниками. Это как покупать сумку или предмет одежды в магазине бренда, а не через посредника.

Трудности могут возникнуть в том случае, если работа продается на вторичном рынке (рынок произведений искусства, которые уже покупались и перепродавались).

К примеру, человек купил картину два года назад и сейчас выставляет ее на продажу через вторичные галереи или аукционные дома. Вам могут продать работу по завышенной цене, которая не отражает ее подлинную рыночную ценность. Чтобы избежать такого исхода, следует обратиться за советом к профессионалам, изучать онлайн-базы данных, которые ведут учет стоимости художественных работ.

Правообладатель иллюстрации Artvisor Image caption Пьеро Томассони утверждает, что лучшие коллеции искусства были собраны с мыслью, что деньги за них потеряны навсегда

И. П. В настоящее время много информации находится в открытом доступе. Если арт-объект выставлялся на аукционе, можно изучить не только его провенанс (история владения произведением), но и узнать за какую цену он ушел с молотка. Недавно мы продали одну из работ британской художницы Сисели Браун за 1,8 млн фунтов - эта цена, на которую стоит ориентироваться при покупке.

Существует ли "начальный бюджет"?

"Выбрать один предмет - но лучший"

П.Т.: Это зависит от размера вашего кошелька и цели покупки. К примеру, если вы заинтересованы в работах молодых художников, может быть достаточно одной-двух тысяч фунтов. Если же говорить о приобретении искусства как инвестиции, то объекты стоимостью от 150 тысяч фунтов находятся в "безопасной нише", ценность которых, вероятнее, всего вырастет со временем.

И. П.: При покупке произведения искусства не существует начального бюджета. Все зависит от желания и платежеспособности клиента. К нам приходят покупатели с разными бюджетами - от 10 тысяч до десяти миллионов фунтов.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption Несмотря на то, что Жан-Мишель Баския прожил всего 27 лет, его произведения бьют ценовые рекорды арт-мира

Задача "Сотбис" - предоставить человеку возможность приобрести лучший арт-объект в рамках доступных средств. Не стоит пытаться купить десять хороших произведений искусства; следует выбрать один - но лучший.

Для начинающих коллекционеров или тех, у кого небольшой бюджет, "Сотбис" представляет аукцион под руководством куратора современного искусства - Contemporary Curated. Для участия в торгах достаточно всего тысячи фунтов. В каталоге можно найти как работы начинающих художников, так и "голубых фишек" по доступным ценам.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption Работа Американского скульптора Александра Колдера Black Lace была продана за 5.2 млн фунтов, став одним из самых дорогих скульптурных произведений в "Сотбис" в 2017-м году

Аукцион Contemporary Curated открылся в "Сотбис" в 2013 году с целью популяризации современного искусства. Ежегодно аукцион проводится под руководством куратора творческой профессии, который отбирает произведения для каталога. В прошлом году в этой роли выступал шотландский хореограф и танцор Дэвид Кларк, с помощью которого аукцион собрал свыше двух млн фунтов. В предыдущие годы аукцион курировали дизайнеры Ердем и Аня Хиндмарч.

Говорят, что нужно выбирать предмет искусства, который "зацепит", а его стоимость - вторична. Так ли это?

"Покупать с мыслью, что деньги потеряны навсегда"

П.Т.: Выбирать нужно работу, с которой хочется жить, повесить на стену в гостиной и получать от этого удовольствие, а не спрятать в шкаф, пока стоимость не вырастет. Главная идея коллекционирования в том, что приобретая предмет искусства, вы больше не планируете с ним расстаться.

Правообладатель иллюстрации Artvisor Image caption Современное искусство отличается различными техниками исполнения. Работа итальянского художника Марко Страппато "Морской пейзаж" (Seaside) лишний раз подтверждает это

Именно таким правилом руководствовались коллекционеры 60-70-х годов - обладатели одних из лучших собраний искусства, которые я знаю, - предполагая, что деньги вложенные в коллекцию, потеряны навсегда. Однако сейчас такие коллекции стоят много миллионов долларов, в разы превысив первоначальные вложения.

И.П.:Это верно в некоторой степени, но здесь важен баланс. Учитывая то, какое количество средств тратится на покупку предметов искусства, недостаточно просто следовать интуиции. Стоит обратить внимание на множество параметров, включая историю продаж художника, участие в выставках и международную презентацию. Инстинкт - это хорошо, но его нужно проверять.

Что сейчас популярно на рынке современного искусства? Существует ли определенный тренд?

"Африканское искусство - новый тренд в арт-мире"

П.Т.:Я рад наблюдать тенденцию перехода от бессмысленной, поверхностной абстракции к более фигуративным работам, включая скульптуру и художественные инсталляции.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption Эксперты арт-мира отмечают повышенный интерес к африканскому искусству

Если говорить о признанных мастерах, существует большой интерес к рынкам Южной Америки, в особенности к Бразилии.

Стоит отметить всплеск интереса к молодым и развивающимся рынкам Африки и Ближнего Востока.

И.П.: Африканское современное искусство - новый тренд в арт-мире. На "Сотбис" даже есть отдельный аукцион, специализирующийся на работах африканских художников. Эти предметы искусства - динамичные, яркие, вызывающие широкий интерес.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption "Когда на аукционе появляется действительно выдающийся предмет искусства, люди сразу обратят на него внимание", - считает Пагман

Несмотря на то, что многие коллекционеры собирают африканское искусство на протяжении длительного времени, широкий интерес это направление приобрело относительно недавно, благодаря частным музеям (таким как Luois Vuitton Foundation) и выставке британской галереи Тейт-Модерн "Душа нации" (Soul of a Nation), сюжетом которой стал вклад чернокожих художников в американскую историю и искусство XX века.

Что такое "современное искусство"? Есть ли у него точка отсчета? Можно ли дать единое определение термину?

"Микеланджело и Леонардо да Винчи - тоже современны"

П.Т.: Современное искусство - понятие, которое имеет разные значения в зависимости от контекста. Исходя из определения арт-рынка, "современный" подразумевает любое время, начиная с 70-х годов. Если говорить с историческо-художественной позиции, современным считается искусство, начиная с послевоенного времени и до сегодняшнего дня.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption В современном искусстве широкую популярность приобретают скульптурные работы и художественные инсталляции, отмечают эксперты

Некоторые искусствоведы полагают, что современное искусство - это то, которое создается мастерами нашего поколения с начала 1990-х годов.

Однако я бы не ставил искусство во временные рамки. Многие художники, жившие сотни лет назад, современны как никогда. Микеланджело и Леонардо да Винчи - яркие тому примеры. Идеи их искусства, представления красоты, ума и видения мира живы и актуальны сегодня.

И.П.:Все, что было создано со времен окончания Второй мировой войны до настоящего момента, в "Сотбис" принято считать современным искусством.

Придет время, когда определение потеряет свою актуальность, учитывая темпы развития искусства, но пока оно сохраняет временные границы последних семидесяти лет.

Как научиться разбираться в современном искусстве?

"Учиться по произведениям классиков"

П.Т.: Прежде всего, необходимо иметь базовые знания по истории искусства - от древних мастеров до художников модернизма и современности.

Необходимо следить за актуальными трендами в арт-мире. В этом помогут разобраться европейские публикации Flash Art, Mousse, Kaleidoscope, а также лондонские издания Frieze Magazine и ArtReview.

Правообладатель иллюстрации SOTHEBY'S Image caption Интуиция это хорошо, но при выборе работы ее нужно проверять, считает Изабель Пагман

И.П.:Все зависит от времени, которое человек готов потратить на самообразование. Если вы хотите разбираться в современном искусстве, рекомендую почитать "Историю искусства" английского историка Эрнста Гомбриха.

Мне очень нравится коллекция книг издательства Taschen "Базовые серии искусства 2.0", в каждой из которых рассказывается о жизни и произведениях отдельного художника.

Искусству можно учиться по произведениям классиков. Я выросла на картинах Яна Вермеера и Рембрандта, работы которых актуальны в наше время: от выбора темы и жанра произведения до мастерства передачи эмоции на холсте.

Следует помнить, что художники вдохновлялись и учились друг у друга, это круговой процесс, поэтому очень важно периодически возвращаться к истокам.

Правообладатель иллюстрации Artvisor

Пьеро Томассони - один из основателей онлайн-платформы по консультации и покупке современного искусства Artvisory. Томассони был куратором свыше 20 выставок, включая американского художника Сол Левитта и итальянского мастера Микеланджело Пистолетто. Преподает лекции по искусству в институте Сотбис в Лондоне и международной бизнесс-школе HEC в Париже.

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Изабель Пагман - директор по европейским и частным продажам департамента современного искусства аукциона "Сотбис", в котором она работает с 1999 года. До этого занимала должность бизнесс-консультанта по изобразительному искусству в "Сотбис", участвовала в разработке интернет- аукционов.