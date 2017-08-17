Кто был самым успешным Джеймсом Бондом?

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Дэниел Крейг сыграет Джеймса Бонда уже в пятый раз, однако насколько он успешен в этой роли по сравнению со своими предшественниками?

Рекордсменом по количеству появлений в фильмах "бондианы" является Роджер Мур, однако кассовый рекорд принадлежит картинам с участием Шона Коннери.

Фильмы с Коннери в роли Бонда также получили наиболее высокую оценку критиков, хотя по этому показателю Дэниел Крейг ему почти не уступает.