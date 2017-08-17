Опальный стратег Трампа Бэннон о белых расистах: "Клоуны"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп считает, что пресса несправедлива к Бэннону: "Он хороший человек, не расист".

Опальный стратег Белого дома Стив Бэннон вышел из тени после трагедии в Шарлоттсвилле: в неожиданном интервью он назвал белых расистов маргинальными "клоунами" и посоветовал президенту Дональду Трампу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, но перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем.

Бэннон, известный ультраправыми и националистическими взглядами, считается лидером ястребов в Белом доме и ключевым идеологом президентской кампании Трампа под лозунгом о возрождении "былого величия Америки".

После столкновений расистов с антифашистами в минувшие выходные, в результате которых один человек погиб и два десятка получили ранения, правозащитники призвали президента США выгнать Бэннона. "Посмотрим", - ответил Трамп на пресс-конференции во вторник.

Сокрушить демократов

В тот же день Бэннон позвонил своим идеологическим противникам - в либеральный журнал The American Prospect - и в импровизированном интервью излил наболевшее.

"Этнические националисты - лузеры. Маргинальные элементы, - сказал Бэннон. - Эти ребята - сборище клоунов".

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Бэннон утверждает, что проповедует только "экономический" национализм и видит основную угрозу для США не внутри страны, а за ее пределами - в планетарной торговой войне с Китаем.

"Пускай демократы дни напролет обсуждают расизм. Если левые будут озабочены только проблемами меньшинств, а мы займемся экономическим национализмом - мы сокрушим демократов".

Бэннон был правой рукой Трампа в избирательной кампании и его тенью в первые месяцы президентства. Однако, как пишет New York Times, уже почти две недели Бэннон в опале - Трамп избегает личных встреч с ним. Недруги Бэннона добиваются его отставки, подозревая стратега в сливах подробностей о хаосе и подковерной борьбе в Белом доме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бэннон до сих пор входил в ближайший круг Трампа

Забыть о КНДР, бороться с Китаем

Бэннон скептически отозвался о воинственных выпадах своего босса в адрес КНДР и сказал, что военного решения проблемы на Корейском полуострове не существует.

"Пока кто-нибудь не придумает, как сделать так, чтобы 10 млн человек в Сеуле не погибли в первые полчаса под огнем из обычных вооружений, я не знаю, о чем вообще можно говорить. Военного решения тут нет", - сказал он.

Северная Корея - лишь отвлекающий маневр, настоящая проблема, по мнению Бэннона - Китай.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не скрывают своих намерений. Через 25-30 лет один из нас будет гегемоном, и если продолжать в том же духе, это будут они".

Бэннон посетовал, что не все в администрации Трампа разделяют его опасения и поддерживают его методы.

"Да они в штаны наложили... Я бьюсь с ними каждый божий день. И борьба не окончена".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бэннон и зять Трампа Джаред Кушнер - в одной обойме советников президента.

Бэннон объяснил свою стратегию: выдавить сторонников свободной торговли из администрации и одновременно создать широкую внешнюю коалицию ястребов - как правых, так и левых.

Именно этим основатель рупора "альтернативных правых" - сайта Breitbart News - объяснил свое решение позвонить редактору прогрессивного левого журнала The American Prospect Роберту Куттнеру: Бэннону понравилась его авторская колонка про Трампа, Северную Корею и Китай.