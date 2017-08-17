Опальный стратег Трампа Бэннон о белых расистах: "Клоуны"
Опальный стратег Белого дома Стив Бэннон вышел из тени после трагедии в Шарлоттсвилле: в неожиданном интервью он назвал белых расистов маргинальными "клоунами" и посоветовал президенту Дональду Трампу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, но перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем.
Бэннон, известный ультраправыми и националистическими взглядами, считается лидером ястребов в Белом доме и ключевым идеологом президентской кампании Трампа под лозунгом о возрождении "былого величия Америки".
После столкновений расистов с антифашистами в минувшие выходные, в результате которых один человек погиб и два десятка получили ранения, правозащитники призвали президента США выгнать Бэннона. "Посмотрим", - ответил Трамп на пресс-конференции во вторник.
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Сокрушить демократов
В тот же день Бэннон позвонил своим идеологическим противникам - в либеральный журнал The American Prospect - и в импровизированном интервью излил наболевшее.
"Этнические националисты - лузеры. Маргинальные элементы, - сказал Бэннон. - Эти ребята - сборище клоунов".
Бэннон утверждает, что проповедует только "экономический" национализм и видит основную угрозу для США не внутри страны, а за ее пределами - в планетарной торговой войне с Китаем.
"Пускай демократы дни напролет обсуждают расизм. Если левые будут озабочены только проблемами меньшинств, а мы займемся экономическим национализмом - мы сокрушим демократов".
Бэннон был правой рукой Трампа в избирательной кампании и его тенью в первые месяцы президентства. Однако, как пишет New York Times, уже почти две недели Бэннон в опале - Трамп избегает личных встреч с ним. Недруги Бэннона добиваются его отставки, подозревая стратега в сливах подробностей о хаосе и подковерной борьбе в Белом доме.
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Забыть о КНДР, бороться с Китаем
Бэннон скептически отозвался о воинственных выпадах своего босса в адрес КНДР и сказал, что военного решения проблемы на Корейском полуострове не существует.
"Пока кто-нибудь не придумает, как сделать так, чтобы 10 млн человек в Сеуле не погибли в первые полчаса под огнем из обычных вооружений, я не знаю, о чем вообще можно говорить. Военного решения тут нет", - сказал он.
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Северная Корея - лишь отвлекающий маневр, настоящая проблема, по мнению Бэннона - Китай.
"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не скрывают своих намерений. Через 25-30 лет один из нас будет гегемоном, и если продолжать в том же духе, это будут они".
Бэннон посетовал, что не все в администрации Трампа разделяют его опасения и поддерживают его методы.
"Да они в штаны наложили... Я бьюсь с ними каждый божий день. И борьба не окончена".
Бэннон объяснил свою стратегию: выдавить сторонников свободной торговли из администрации и одновременно создать широкую внешнюю коалицию ястребов - как правых, так и левых.
Именно этим основатель рупора "альтернативных правых" - сайта Breitbart News - объяснил свое решение позвонить редактору прогрессивного левого журнала The American Prospect Роберту Куттнеру: Бэннону понравилась его авторская колонка про Трампа, Северную Корею и Китай.