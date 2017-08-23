Новая школьная программа в Турции: уроки джихада на смену Дарвину?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изменения в программе коснутся пяти- и десятилетних школьников, а также девятиклассников

"Образование в Турции никогда не было светским, и сейчас в программе есть обязательные уроки религии. Но теперь они еще и вводят преподавание концепции джихада, и это просто чудовищно", - говорит 38-летняя мать турецкого школьника.

С этого сентября школы Турции начинают работать по новой программе, и ее содержание весьма тревожит как эту турчанку (опасаясь за свою безопасность, она просила не упоминать ее имени), так и многих других родителей.

"В 9 лет, в 10 лет дети заучивают в классе молитвы из Корана. Я считаю, что религиозное образование нужно давать дома, а не в школе", - говорит собеседница Би-би-си.

Изменения коснутся программы первого, пятого и девятого классов школы, и больше всего противников новой программы, помимо концепции джихада, беспокоит то, что из программы средних классов выбросили преподавание теории эволюции.

Кроме того, в программе сокращено время, отведенное на изучение биографии основателя светского турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, зато увеличено количество уроков религии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Теперь в школах Турции будут тратить меньше времени на изучение биографии Ататюрка

Кроме того, в школьную программу включили изучение попытки переворота, которая была всего лишь в прошлом году.

Оппозиция считает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития пытаются увести страну со светского пути развития в сторону исламизации общества.

Эрдоган не раз заявлял, что хочет, чтобы новые поколения турок росли благочестивыми и набожными.

Министр образования Турции Исмет Йылмаз возражает критикам новой программы, утверждая, что из нее исключены лишь "ненужные, архаичные и повторяющиеся предметы", что в программу внесены более 100 тысяч изменений, и устраивать полемику вокруг лишь некоторых из них несправедливо.

По словам министра, дарвиновская теория эволюции вовсе не выброшена из программы, как иногда утверждают критики нововведений.

"Мы не против концепции эволюции. Спорить с наукой невозможно, и концепции наследственности, мутации, модификации и адаптации остались в программе, а это все - части теории эволюции", - сказал Йылмаз Би-би-си.

"Мы всего лишь говорим: давайте не будем преподавать ее в этом возрасте, давайте отложим до старших классов", - добавил министр.

Однако критики новой программы поясняют, что вообще-то из нее исключена важнейшая часть теории эволюции - та, что касается происхождения человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знаменитый труд Дарвина, "Происхождение видов". В нем, правда, тоже ничего не говорится о происхождении человека - об эволюции Homo Дарвин написал позже

"Школьники должны понимать суть теории эволюции, чтобы понимать смысл таких ее отдельных понятий, как мутация и адаптация. Если не объяснить им, что такое эволюция, и сразу начать преподавать эти понятия, они скорее будут зубрить, чем понимать", - говорит Айсель Мадра из некоммерческого исследовательского центра "Инициатива за реформу образования".

Банализация джихада

"Они хотят преподавать происхождение человека согласно религиозным текстам, то есть, будто мы все произошли от Адама и Евы", - говорит глава одного из крупнейших турецких профсоюзов учителей, Egitim-Is, Орхан Йылдырым.

Йылдырыму не нравится и появление в программе средней школы понятия "джихад".

"Спросите кого угодно на выходе из мечети, что он понимает под словом "джихад" - 99% ответят, что джихад - это главная причина войны на Ближнем Востоке. И мы не позволим власти провернуть этот трюк и изменить, нормализовать понятие джихада", - говорит он.

Согласно словарю Института турецкого языка, "джихад" - это арабское слово, означающее "религиозную войну".

Министр образования Исмет Йылмаз возражает, что это неверная интерпретация, и что на самом деле "джихад" - это совершенно мирное понятие, которое означает служение общине, взаимопонимание, заботу о ближнем.

Министр говорит, что участие в обсуждении новой школьной программы приняли более 180 тысяч человек.

Однако оппозиционно настроенные профсоюзы учителей утверждают, что с ними никто не совещался, и работа над проектом программы шла втайне от них.

Орхан Йылдырым убежден, что изменения в программе носят идеологический характер.

"Это госпереворот в системе образования в Турции. Для такого переворота не нужно оружие. Если по системе образования в стране будет нанесен такой удар, догнать процветающие нации будет уже невозможно", - убежден лидер профсоюза учителей.