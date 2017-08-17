Теракт на туристической улице в Барселоне. Фотографии

  • 17 августа 2017
Вооруженная полиция Правообладатель иллюстрации EPA

Автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.

По меньшей мере один человек погиб.

Фургон проехал несколько десятков метров по пешеходной зоне и остановился возле рынка Бокерия. Местные СМИ сообщают, что водителю удалось скрыться.

В настоящее время место нападения оцеплено. Полиция оттесняет прохожих от перегороженной территории.

Полиция оттесняет прохожих Правообладатель иллюстрации AFP

"Я видел трех или четырех человек, лежащих на земле. Сейчас там много машин скорой помощи и полицейских, вооруженных автоматами", - рассказал один из очевидцев.

Пострадавших увозят в больницы.

Пострадавший Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Улицы перекрыты, закрыты станции метро, людей просят никуда не выходить и не приближаться к месту теракта, по ТВ распространили номер автомобиля, чтобы люди, которые видели его или знают что-то о владельцах, могли сообщить в полицию", - рассказала Русской службе Би-би-си жительница Барселоны.

Женщина с телефоном Правообладатель иллюстрации AFP

Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.

На месте теракта Правообладатель иллюстрации Magnum Photos

Еще один очевидец - Аамер Анвар - рассказал, что улица была переполнена туристами в момент нападения.

"Внезапно я услышал громкий звук удара, и все люди с криками начала бежать. Женщина рядом со мной кричала, звала своих детей, - рассказал он Sky News. - Полиция приехала очень, очень быстро. Везде появились полицейские с оружием, дубинками. Всю улицу начали оттеснять. Прибывшие полицейские начали кричать людям, чтобы они отходили назад".

Полиция Правообладатель иллюстрации AFP

Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.

Так обычно выглядит Рамбла - пешеходная улица с толпами туристов.

Ла Рамбла Правообладатель иллюстрации Reuters

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