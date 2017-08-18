Пресса Британии: борьба с террором требует участия самих мусульман

В обзоре британских газет:

Джихадисты атакуют испанцев за грехи предков

От центра Лондона до бульвара Рамбла - целью терактов теперь стали туристы

Исламский экстремизм сможет победить только соременный умеренный ислам

Испания стала мишенью джихадистов за прегрешения XIII века

Первые полосы британских газет и основные их материалы посвящены нападениям, совершенным накануне, в Барселоне и ее окрестностях.

Times пишет, что уроки предотвращения терактов эпохи ЭТА позволили Испании лучше и дольше, чем ее европейским соседям, готовиться к атакам джихадистов. Несмотря на неоднократные предупреждения специалистов по борьбе с терроризмом о возможности крупного теракта, многочисленная и эффективная служба безопасности плюс более высокий уровень интеграции мусульманских иммигрантов позволили предотвратить несколько атак.

Испания страдала от терактов последние 40 лет XX века, 800 человек были застрелены или взорваны баскской сепаратистской группировкой ЭТА, напоминает издание. Однако последний исламистский теракт произошел на испанской земле 13 лет назад - в марте 2004 года, когда в результате взрывов четырех пригородных поездов в Мадриде погиб 191 человек и 1800 были ранены.

То скоординированное нападение, совершенное "Аль-Каидой", стало самым кровавым террористическим актом в Европе в этом столетии. Но именно из-за него Испания создала одну из самых мощных антиджихадистских полицейских и разведывательных систем на континенте. Более 3000 сотрудников сил безопасности, разведывательных служб, прокуроров, судей и аналитиков отслеживают потенциальные угрозы, а к 2020 году будут набраны еще 600 человек, чтобы сосредоточиться исключительно на джихадизме.

Сотни подозреваемых были задержаны и десятки осуждены за последние пять лет с помощью осведомителей, шпионов и данных, собранных из социальных сетей.

В течение многих лет Испания упоминается на сайтах джихадистов как одна из мишеней для атак по историческим причинам.

Большая часть ее территории находилась под исламским правлением с 711 по 1492 год, и ее связи с Марокко остаются сильными, особенно с испанскими городами Мелилья и Сеута на марокканском побережье. Прошлым летом ИГ призвала боевиков атаковать испанские курорты, включая ночные клубы, кафе и бары.

Им было предложено использовать взрывчатку, оружие и грузовые автомобили, чтобы отомстить за "преступления, совершенные Испанией против мусульман". В послании ИГ, опубликованном его медиа-подразделением, упоминается битва в Лас-Навас-де-Толоса в 1212 году, известная в исламской истории как битва при Аль-Укабе, в которой испанской армией были убиты 60 000 мусульман.

Террористическая угроза считается самой высокой в Мадриде, Барселоне, Сеуте и Мелилье, где проживает большинство сочувствующих ИГ.

Три урока европейских терактов

Первые полосы британских газет и основные их материалы посвящены терактам в Барселоне и ее окрестностях.

"От центра Лондона до бульвара Рамбла - целью терактов теперь стали туристы", - так озаглавила свою статью Guardian.

Теракт в Барселоне подчеркивает три важнейших урока, которые должны извлечь из аналогичных событий последних лет и спецслужбы, и все мы, пишет издание.

Первый урок состоит в том, что использование автомобилей как орудия убийства стало общепринятой тактикой террористов.

Мотивы и личности нападавших в Барселоне будут установлены в ближайшие часы. Группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) уже взяла на себя ответственность, хотя в последние месяцы на такого рода признания полагаться нельзя.

Его сторонники в соцсетях торжествуют, но сам по себе этот факт вовсе не обязательно указывает на прямые связи между ИГ и нападавшими.

Тактика терактов становится популярной среди экстремистов, когда она приносит успех, считает газета. Никаких особых умений, чтобы направить мчащийся на большой скорости автомобиль в толпу, не нужно, как нет и никаких трудностей и в том, чтобы раздобыть автомобиль. Таким образом, легковушка, автофургон или грузовик становятся идеальным орудием террористов, будь они члены организации или действуют самостоятельно, но не обладают при этом ни подготовкой, ни средствами для более сложных атак.

Второй урок, по мнению Guardian, состоит в том, что объектом нападения может стать кто угодно, и чаще всего и наиболее вероятно - туристы.

Лет десять назад исламские фундаменталисты своими действиями пытались отправить Западу тот или иной сигнал. Беспорядочные атаки на невооруженных мирных граждан считались неэффективными и даже контрпродуктивными для обретения поддержки в широком исламском мире. Небоскребы Всемирного торгового центра были выбраны в качестве объекта нападения потому, что "Аль-Каида" воспринимала их как символ экономического, политического и военного могущества США.

Теперь всё это изменилось. ИГ атакует кого угодно, где угодно и каким угодно методом. Наибольшей угрозе подвергаются места большого скопления людей.

Любители музыки в Манчестере и Париже, гуляющая публика в Ницце, посетители пабов в Лондоне и, конечно же, туристы - будь то на лондонском мосту, на пляже в Тунисе или на борту возвращающегося из Египта российского самолета.

Западные отдыхающие за границей - издавна излюбленная цель для нападений: достаточно вспомнить кровавый теракт в Луксоре в 1997 году. Но туристы никогда не становились главным объектом нападений. Водитель фургона, въехавшего в центральную пешеходную часть бульвара Рамбла, пытался убить именно иностранных туристов, считает Guardian.

Испанские власти отдавали себе отчет в стоящей перед ними угрозе и в рождественские дни прошшлого года усилили охрану общественных мест. В ноябре удалось предотвратить наезд грузовика на толпу. Стали устанавливать выдвижные столбы, бетонные заграждения и другие защитные приспособления. Усилился сбор развединформации.

Однако мало что можно сделать, чтобы предотвратить такого рода атаку в пользующемся огромной популярностью средиземноморском портовом городе, считает издание.

И третий урок состоит в том, что полицейские меры могут обезопасить людей лишь до поры до времени.

В течение довольно длительного времени французские спецслужбы, в том числе и из-за опыта в противостоянии исламистам, опережали своих британских и американских коллег. Однако к 2012 году недостаток в ресурсах и плохой обмен развединформацией с другими европейскими странами привел к тому, что и им с трудом удавалось сдерживать угрозы. Они оказались не готовы противостоять нападениям, обрушенным на них в 2014 году.

То же самое можно сказать и об испанских спецслужбах, долгое время считавшихся образцом в мире борьбы с террором. После кошмара 2004 года Испания резко усилила инвестиции в свои спецслужбы, что во многом и способствовало тому, что за последние 13 лет в стране не произошло ни одного теракта. В этом году были обезврежены две террористические группировки, по меньшей мере, одна из которых была связана с аналогичными группами в других европейских странах.

"Однако, как это поняли на печальном опыте мы в Британии, отсутствие успешных атак вовсе не означает отсутствия в стране воинствующих исламистов, - говорится в заключение статьи. - И последний, самый страшный урок состоит в том, что кто-то из них рано или поздно добьется своей цели".

Террор и заповеди

"Моральное руководство и безоговорочное осуждение со стороны исламских священнослужителей необходимо как никогда"- так начинает свою редакционную статью Times.

Каждый новый совершенный исламистами теракт, пишет газета, ставит вопрос о том, как предотвратить приток новых сторонников извращающего ислам культа фанатизма.

Отчасти ответ на этот вопрос можно найти в тех усилиях, которые в последнее время предпринимают прогрессивные исламские священнослужители в Британии в разговоре со своей паствой, которая, по их словам, остро нуждается в наставлении.

В Times опубликован их призыв создать общебританский совет имамов для разработки прогрессивной интерпретации исламских священных книг, в отсутствие которой вакуум заполняют экстремистские толкования. Время для такой инициативы настало уже давно, но и сейчас ее можно только приветствовать.

По всей Европе контртеррористические подразделения полиции работают на пределе, пишет издание. При всем желании и при всех усилиях их разведслужбы не в состоянии уловить все признаки надвигающейся угрозы. Направленные на дерадикализацию правительственные программы оказываются малоэффективны. В таких обстоятельствах шаги исламских священнослужителей по созданию активных препятствий на пути дальнейшей радикализации становятся не просто желательными, но и насущно необходимыми.

Создание органа, который сможет на понятном языке говорить с молодыми людьми и с женщинами так же, как со стариками и с мужчинами, а также с представителями самых разных этнических групп среди мусульманской общины Европы - не такая простая задача.

В Британии подобного рода усилия имели лишь ограниченный успех, и ни одна из таких организаций не решалась занять твердую и прогрессивную позицию по основополагающим вопросам исламского учения, которые влияют на жизни мусульман и всего общества в целом. Однако прошлые неудачи - не повод и дальше сидеть сложа руки. Как показывает опыт, в таком случае микрофон перехватывают самоназначенные проповедники-радикалы.

В статье в Times Кара Асим, главный имам мечети Макка в Лидсе, пишет, что молодые мусульмане нуждаются в большей ясности со стороны имамов в отрицании современным исламом экстремизма и женоненавистничества. Еще один имам-реформатор Омар Саиф Гоблаш пишет в своей новой книге о "кризисе авторитета".

Умеренные мусульманские лидеры, считает он, несут ответственность за то, чтобы "здоровый ислам" возобладал над "теологией смерти, разрешения и упадка". Оба они понимают, что остановить и обратить вспять этот упадок можно только изнутри ислама. Их усилия заслуживают всяческой поддержки со стороны правительства и других религиозных конфессий. Но в первую очередь они нуждаются в поддержке собратьев по вере.

Долгую и трудную борьбу против исламского экстремизма выиграть смогут только современные умеренные мусульмане, считает Times.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com