СМИ России: сумеет ли ФСБ создать отечественный блокчейн?

В обзоре российских СМИ:

На месте Улюкаева может оказаться каждый

ФСБ добралась до блокчейна

Москва поборется за контроль над муниципальным фильтром

Доходы россиян сокращаются четвертый год

Белорусским продуктам поставили заслон

Интерпол ищет Айвазовского

РБК.ru: индустрия розыска и метод провокации

Сумка в $2 млн, лично переданная Игорем Сечиным министру экономического развития Алексею Улюкаеву, - яркий пример того, насколько распространена провокация в правоохранительных органах России, пишет РБК.ru в статье "Фабрика доказательств: почему на месте Улюкаева может оказаться каждый".

При этом такая практика оперативно-розыскной деятельности не соответствует стандартам Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Одна из главных причин, отмечает издание, - отсутствие как внешнего (прокуратура), так и внутреннего (руководство) контроля.

Как основной метод работы контрольные закупки распространились во второй половине 1990-х в подразделениях по борьбе с наркотиками, а с раскручиванием федеральной кампании против коррупции - переключились и на нее. При этом такой метод тесно граничит с провокацией, которая прямо запрещена везде, в том числе в российском законодательстве, уточняет РБК.ru.

"То, какие показания дал 16 августа Улюкаев в суде о продлении меры пресечения, полностью соответствует распространенной схеме работы правоохранительных органов. Если всплывут доказательства того, что Игорь Сечин убеждал Улюкаева приехать, предлагал ему получить какие-то деньги, вынуждал его говорить определенные слова под запись и вручал ему некий кейс, преодолевая сопротивление Улюкаева, это может считаться провокацией", - заключает РБК.ru.

"Ведомости": "ФСБ добралась до блокчейна"

ФСБ будет участвовать во всемирной стандартизации блокчейна, рассказали источники "Ведомостей". Несколько представителей от России, в том числе сотрудник ФСБ Григорий Маршалко вошли в состав специального комитета по разработке стандарта технологии блокчейн, который создала Международная организация по стандартизации (ISO).

По мнению собеседников газеты, ФСБ пытается добавить российские алгоритмы в международные реестры, чтобы российский пользователь сначала добровольно, а потом и принудительно выбирал отечественный блокчейн. Что вписывается в разрабатываемую государством концепцию цифрового суверенитета и в позволит будущем использовать новую технологию российским госорганам.

Свои планы на блокчейн государство обозначило в программе цифровой экономики, утвержденной в конце июля. Эксперимент по использованию блокчейна для удостоверения прав планируется на IV квартал 2019 года. Предполагается, что он будет длиться год, и по его итогам нужно будет закрепить в законодательстве правовые условия для использования блокчейна. По мнению Минкомсвязи, применять его можно, например, в сделках по купле-продаже недвижимости и даже переводе накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды.

"Ведомости": борьба за фильтр

Власти Москвы привлекли к осенним муниципальным выборам ведущих политтехнологов. Их задача - сохранить контроль властей над муниципальным фильтром, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к мэрии, и подтвердили несколько политтехнологов. Мобилизованы, в частности, Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, Центр политических технологий Игоря Бунина, а также "ИМА-консалтинг" Андрея Гнатюка.

Медийную поддержку оказывают политологи Павел Данилин, Олег Матвейчев (по реновации), а социологию проводит ВЦИОМ. Один из собеседников "Ведомостей" добавляет к этому списку КРОС и Институт избирательных технологий. Кроме того, для положительных комментариев привлекли почти всех экспертов, даже тех, кто раньше критически относился к действиям городских властей, добавляет газета.

Муниципальные выборы за полгода до национальных - это проба сил и для оппозиции, и для власти, говорят собеседники издания. "Это действия с прицелом на выборы президента и мэра в 2018 году. Пускать на самотек их нельзя, поэтому логично, что "Единая Россия" ведет себя активно". "Плохой результат "Единой России" позволит перевести атаку на более высокий уровень - например, на мэра", отмечают "Ведомости".

У мэрии на выборах две задачи, полагает политолог Михаил Виноградов. Первая - показать, что тема волнений в Москве закрыта или никак не влияет на легальные политпроцедуры. Вторая - отпозиционировать эти выборы как самые конкурентные и образцовые, в том числе на фоне дефицита конкурентности на губернаторских выборах, говорит эксперт.

Газета.ru: бесконечное падение доходов

Реальные денежные доходы населения в России в январе-июле 2017 года снизились на 1,4% по сравнению с таким же периодом 2016 года. Причем, как сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Росстата, падение отмечается уже четвертый год подряд: в 2014 году оно составило 0,7%, в 2015 году - 3,2%, а в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.

Несмотря на рост ВВП на 1,5% за первое полугодие 2017 года, почувствовать на себе выход из рецессии россиянам мешают высокие налоги, рост цен, низкие пенсии и более чем умеренные цены на нефть, считают эксперты.

Для роста реальных доходов кроме прочего необходимо, чтобы цены на товары и услуги росли как минимум более медленными темпами, чем доходы. "Много будет зависеть и от курса рубля, как он поведет себя в начале осени: если доллар начнет дорожать из-за действий крупных корпораций на валютном рынке, то цены на импортные товары вырастут дополнительно, и это снова приведет к снижению реальных располагаемых доходов", - отмечает один из собеседников газеты.

"Ведомости": заслон для белорусских сыров

Россия запретила ввоз продукции с четырех белорусских предприятий: молочного производителя "Савушкин продукт" (также владеет брендами "Брест-Литовск" и другими), "Молочные горки", Рогачевский молочноконсервный комбинат и производитель мяса птицы "Витконпродукт".

Причина - повторные нарушения этими белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных требований. Как следует из сообщения ветслужбы, в их продукции обнаружены следы антибиотиков. "Ведомости" напоминают, что в июне и июле Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении этих компаний.

Ограничения вводятся на неопределенный срок - пока белорусская сторона не устранит нарушение и не гарантирует безопасность качества, уточнили в российской ветслужбе.

"Сети бьют тревогу - быстро заменить сыры и сливочное масло не получится", комментирует газета. Только доля компании "Савушкин продукт" в сырах и сливочном масле достигает 20% и за счет российского рынка и других белорусских поставщиков восполнить ее не получится. В целом же в российском потреблении молочной продукции на импорт приходится около 22-23%, из них Белоруссия - это 77%, отмечает газета.

"Коммерсант": Интерпол ищет Айвазовского

В государственный и международный розыск объявлены 52 картины из собрания Симферопольского художественного музея. В 2014 году эти полотна, по заявлению Киева, были незаконно переданы в музей из украинского музейного фонда, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Украины.

Речь идет о полотнах XVIII-XIX веков, среди которых "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана. Общая оценочная стоимость этих работ составляет $1,324 млн.

Назначенная Москвой глава министерства культуры аннексированного Россией Крыма Арина Новосельская заявила газете, что три года назад картины, принадлежащие музею, были отправлены на выставку в Мариуполе, но затем вернулись обратно в рамках "межмузейного обмена", и она готова лично показать их сотрудникам Интерпола.

Власти Украины заявляют, что на момент аннексии полуострова в 2014 году российскими военными в Крыму и Севастополе хранилось более миллиона предметов украинского музейного фонда, и призывают приостановить сотрудничество с российскими музеями, которым передаются ценности, вывезенные из Крыма. На любые факты их перемещения в министерстве культуры Украины пообещали реагировать через механизмы ЮНЕСКО.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.