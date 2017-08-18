Фото под юбкой: почему виновных невозможно наказать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Апскертинг не является преступлением во многих странах мира, в том числе в Британии. Исключение составляет Шотландия

Когда мужчина без разрешения сделал фотографию под юбкой Джины Мартин на проходившем в Лондоне музыкальном фестивале, она сразу же обратилась в полицию.

Но к своему изумлению она узнала, что за исключением Шотландии в Британии нет специального закона, который бы наказывал за так называемый upskirting (тайное фотографирование женщин под юбкой).

После того как полиция не стала привлекать ее обидчика к ответственности, Джина разместила в интернете петицию с требованием заново начать рассмотрение ее дела. Сейчас она лоббирует принятие закона, который бы ввел уголовную ответственность за апскертинг.

История Мартин нашла отклик среди женской аудитории Би-би-си. Мы попросили читательниц рассказать о случаях, когда они стали жертвами апскертинга, и был ли в итоге наказан виновник. Вот некоторые истории. Имена героинь изменены.

"Вторжение в личное пространство"

Дебби, 21 год

Это произошло четыре года назад, когда мне было 17. Было теплое весеннее утро. Я надела яркое платье в цветочек. Я ждала автобус на оживленной улице, чтобы поехать в свой колледж.

К остановке подошел мужчина и сел на скамейку рядом со мной, после чего начал двигаться ближе ко мне. Я почувствовала, что что-то не так, но как только я оборачивалась, он делал вид, что смотрит на дорогу и ждет автобус.

Не всегда хватает смелости что-то сказать, поэтому я встала и ушла.

Но когда обернулась, увидела, что он смотрит в свой телефон. Он снял видео моей попы, он пытался снять под одеждой. Он показывал его мне, как будто гордился своим поступком, и трогал себя при этом.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Фотографии женщин впоследствии появляются на специализированных сайтах в интернете

Сначала я подумала - необходимо это удалить, нужно срочно заполучить этот телефон. Я очень рассердилась.

Я сказала: "Сейчас же дайте его сюда, вам нужно это удалить". А он встал и побежал. Я погналась за ним, но он был быстрее меня. Потом я осознала серьезность произошедшего. Я ощутила, что кто-то влез в мое личное пространство и очень расстроилась.

Проезжавший мимо мужчина в минивэне остановился и подошел ко мне. Он сказал, что пока стоял в пробке, успел хорошенько рассмотреть убежавшего мужчину. Приехала полиция, взяла показания, после чего я отправилась домой. В тот день в колледж я так и не попала.

Полиции было нужно знать, во что я была одета в тот день, поэтому я отправилась в участок, чтобы дать показания. Со мной разговаривала женщина, но мне казалось, что меня не воспринимают всерьез, и мне вообще не стоит там находиться.

Когда меня попросили опознать мужчину с остановки, у меня возникли трудности. Ни один из предложенных мне портретов не подходил под образ, оставшийся в моей голове. Я подумала: "А если я его не узнаю, и он сделает это еще раз?"

Потом мне рассказали, что свидетель показал на другого человека. Не знаю, арестовали его или нет.

Я живу в том же месте, но никогда больше не была на той остановке. Я стала добираться к колледж разными путями. Я все еще с опаской отношусь к окружающим, когда нахожусь где-то одна.

Обычно люди советуют не ходить в одиночку по ночам, но со мной все произошло средь бела дня. И теперь, получается, и сходить никуда нельзя без сопровождения? Это смешно, но именно это я и испытываю после происшествия.

Мне не верится, что апскертинг не подпадает под категорию сексуального домогательства или преступления. Это вторжение в личное пространство. Нельзя, чтобы это сходило с рук лишь потому, что у нас нет регулирующих это законов.

"Мои ученики сфотографировали меня под юбкой"

Оливия, 31 год

Я преподаю в средней школе. Несколько лет назад меня и еще нескольких учительниц пригласили на собрание, где рассказали, что нескольких учеников отстранили от занятий, поскольку их застали за фотографированием под юбками преподавательниц.

Они работали как команда: один из учеников подзывал учительницу, чтобы задать вопрос, и когда она наклонялась над столом или начинала отвечать на вопрос, другой ученик начал записывать видео на телефон. Затем они выбирали отдельные кадры, которые выкладывались в интернет.

Это меня ужасно расстроило. Как вы понимаете, нас беспокоило множество вопросов, особенно вопрос о том, можно ли что-то рассмотреть на фото. Но нам ничего не показали.

Мне кажется, вряд ли что-то можно на них рассмотреть, потому что почти все учительницы носят колготки. Но основная проблема в том, что 13-летние подростки вдруг решили, что подобное поведение допустимо.

Мальчиков отстранили от уроков на две недели, а когда они вернулись, руководство решило, что мы сможем продолжать их учить как ни в чем не бывало.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Очень часто фото под юбкой делают на эскалаторах в метро

Меня очень огорчило то, как школа разрешила ситуацию. Я чувствовала, что стала жертвой преступления, и больше всего меня беспокоило, что ко мне не относятся соответствующим образом - так, как обычно относятся к жертвам. Ко мне относились так, будто у меня всего лишь украли сумочку.

Случившееся повлияло на меня даже в мелочах: я начала по-другому одеваться. Мне теперь кажется, что я должна надевать брюки, а не юбку. Я как параноик смотрю на телефоны в руках школьников, или когда он что-то обсуждают между собой. Я не могу им доверять.

Мне кажется, это влияет на исполнение ежедневных обязанностей, поэтому необходимо поговорить с учениками, чтобы нахождение в классе не превращалось в пытку.

"Я нашла фотографии в телефоне своего парня"

Элис, 21 год

Мы смотрели фильм на ноутбуке, к которому был подключен его телефон. Когда закончился фильм, я вдруг увидела сотни непристойных фото разных женщин.

Я спросила: "Что это?" Он тут же бросился к компьютеру и отвернул его от меня. Он сказал: "Да это старые фотографии. Я их удалю".

Я не знала как реагировать, потому что у меня до этого не было серьезных отношений. Я посчитала, что у него есть право на презумпцию невиновности.

Но год спустя я нашла гораздо больше снимков в его телефоне. Я поняла, что они были сделаны в центре нашего города и в его спортзале, а их автором был он сам. Это привело меня в ужас.

В конечном счете мне хватило духу от него уйти. Из-за случившегося мне пришлось несколько лет посещать психотерапевта, и сейчас мне сложно доверять нынешнему партнеру.

"Моя дочь стала жертвой апскертинга"

Аманда, 55 лет

Случилось это три года назад. Мои дочери - а им тогда было 18 и 15 лет - пошли в местный торговый центр. В тот день было жарко.

Прохожий заметил, что какой-то парень, который шел за ними, приблизился к ним вплотную и начал фотографировать их под юбкой и шортами. Девочки этого не заметили. Мужчину это рассердило, и он вызвал охрану.

"Фотографа" задержали и посмотрели содержимое его телефона. Там нашли фото, сделанное под юбками многих женщин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После пережитого многие женщины меняют стиль одежды и стараются реже носить юбки

Приехала полиция, которая выразила беспокойство тем, что задержанный мог сделать фото моей 15-летней дочери. Но оказалось, что он сфотографировал лишь мою 18-летнюю дочь.

Проблема заключалась в том, что полиции было нечего ему предъявить, потому что девочка уже считалась совершеннолетней, и все случилось в общественном месте.

Сначала его хотели обвинить в вуайеризме, но, как выяснилось, это возможно лишь в случае, когда человек находится у себя дома, и кто-то его фотографирует через окно. В итоге, насколько я поняла, его обвинили в нарушении общественного порядка.

Он признал себя виновным и отделался штрафом, а дочь получила компенсацию. И все. Полицейские отнеслись к этому серьезно, но у них не было законных оснований, чтобы предъявить ему обвинение.

Подобное случилось и со мной. Меня сфотографировали под юбкой в лондонском метро. Может я не сидела, как подобает леди. Я читала газету, когда моя соседка повернулась ко мне и сказала: "Мужчина напротив только что вас сфотографировал под юбкой".

Меня это разозлило, так что я тоже его сфотографировала и на следующей станции обратилась в транспортную полицию. Они опять же серьезно подошли к моей жалобе и сделали все возможное, чтобы задержать того мужчину. К сожалению, это не увенчалось успехом.

В полиции серьезно относятся к подобным инцидентам, но законы по-прежнему отстают от современных технологий.