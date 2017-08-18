7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Как автомобиль превратился в орудие теракта в Европе

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Автомобиль врезается в толпу пешеходов, а затем нападавший скрывается или бросается на людей с ножом - так в последние годы стали выглядеть большинство терактов в Европе. Русская служба Би-би-си вспоминает недавние случаи нападений с использованием машин.

2. "Они только злят": почему пилоты массово уезжают из России

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Российские власти и авиакомпании пытаются сохранить пилотов, которые хотят уехать за границу. Предпринятые меры не работают: пилоты не верят обещаниям по повышению зарплат, а новые ограничения на выезд не останавливают решивших уехать летчиков.

3. Приметы времени: что такого в рэп-баттле Оксимирона и Славы КПСС?

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"Считается, что рэп берет свое начало от средневековой шотландской словесной, не всегда рифмованной перебранки flyting, когда два владеющих словом лучше, чем шпагой, поэта (или makaris на гэльском), начинали поливать друг друга всеми известными им выражениями", - напоминает культурный обозреватель Катерина Архарова.

4. До основанья, а затем: можно ли спасти Выборг от разрушения

После распада Советского Союза историческая застройка Выборга постепенно превращается в руины. Русская служба Би-би-си на примере трех памятников изучила, как разрушается город с редким для России архитектурным сочетанием Средневековья и северного модерна.

5. Тайная жизнь юных боевиков ИГ

Трое совсем молодых боевиков ИГ лежат мертвыми на берегу реки Тигр. При них - личные фотографии и документы, которые раскрывают невероятную историю их частной жизни.

6. Шарлоттсвилл: трагедия самого счастливого города США

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Стычки националистов с антифашистами в Шарлоттсвилле принесли хаос на улицы города. Одна женщина погибла еще 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу активистов, протестовавших против марша альт-правых. Корреспондент Би-би-си разбирался в происходящем в городе.

7. Школьные каникулы, когда родители работают: как справиться летом?

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Когда у детей школы закрываются на лето, у многих взрослых работа продолжается. Как выходят из положения родители из разных стран? Вот что рассказали мамы из России, Британии, Грузии и Китая.