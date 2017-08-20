"Я боюсь своего соседа": угрожающий рост ксенофобии в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чучело Трампа было сожжено в Миннеаполисе во время протеста против проявлений расизма

Уровень преступности и насилия по отношению к этническим и религиозным меньшинствам в американских городах растет, свидетельствуют данные полиции. Многие связывают волну ксенофобии со сменой президента в США, другие говорят, что эти проблемы начались задолго до прихода к власти нынешней администрации.

В городе Сент-Питерсберг в штате Флорида нападениям подвергаются и геи, и выходцы из Латинской Америки, и представители религиозных меньшинств.

"Привет, тупица. Выборы прошли. И ты проиграл по всем пунктам", - письмо с таким содержанием нашел в своем почтовом ящике Джон Гэскот.

Джона и его супруга обвинили в том, что они живут в "доме для геев", а висящий над домом радужный флаг якобы является "гей-пропагандой".

Письмо было анонимным.

"Я разозлился. Это такой подлый и трусливый поступок. Первой моей реакцией было - разрисую весь дом в цвета радуги", - рассказывает Гэскот, художник и активист ЛГБТ-сообщества Флориды.

Правообладатель иллюстрации Valeria Perasso Image caption "Да, элемент страха присутствует. Мы решили вооружиться для самозащиты", - говорит Джон

Три года назад он и его партнер приехали жить сюда, в Сент-Питерсберг, на побережье Флориды. Им всегда казалось, что люди здесь очень приветливы по отношению к соседям.

Однако анонимное "письмо ненависти", полученное в декабре - вскоре после того, как Дональда Трампа избрали президентом, - встревожило пару.

"Оно от кого-то из соседей, от кого-то, кто видит нас каждый день", - объясняет Джон Гэскот. Автор письма подробно описывает, когда в квартире включают или выключают свет, когда выносят мусор, когда развешивают рождественские украшения.

На тот момент на газоне перед домом все еще находился плакат, призывавший голосовать за Хиллари Клинтон.

"Хотим ли мы жить в страхе из-за соседей? Да, элемент страха присутствует. Мы решили вооружиться для самозащиты", - говорит Джон.

История этой семьи - лишь одна из многих. В Сент-Питерсберге активное ЛГБТ-сообщество, и сейчас количество угроз в адрес однополых пар растет.

Image caption Анонимка, присланная Джону Гэскоту и его супругу

Нападки на представителей сексуальных меньшинств участились по всей стране. По данным полиции, преступления такого рода составляют 11% от общего числа преступлений на почве ненависти.

Многие - как сами жертвы, так и сторонние наблюдатели - винят в этом нынешний политический климат.

"После выборов кое-кто почувствовал, что теперь может смело и открыто выражать свою ненависть и неприязнь, - говорит Гэскот. - Избирательная кампания [республиканцев] строилась на нагнетании страха, так что неудивительно, что теперь такое происходит".

Широкий список инцидентов

После избрания президента Дональда Трампа по всей стране участились сообщения о преступлениях на почве ненависти.

Исследование, проведенное Центром изучения ненависти и экстремизма калифорнийского университета Сан-Бернардино, показало, что в 2016 году во многих крупных городах США произошел всплеск числа преступлений на почве ненависти. Этот показатель не снижается и в текущем году.

В Нью-Йорке количество подобных преступлений выросло на 24% и достигло уровня, невиданного более 10 лет. Рост преступлений на почве нетерпимости вырос на 20% в Чикаго, на 50% - в Филадельфии, и на 62% - в столичном Вашингтоне.

Список инцидентов широк: от нападений с причинением телесных повреждений до разрисовывания стен расистскими граффити; от осквернения синагог и еврейских кладбищ до преследований афроамериканцев и угроз в адрес мигрантов - как легальных, так и нелегальных.

Число преступлений на почве ненависти в значительной степени растет за счет все более частых нападений на мусульман, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Трагедия в Шарлоттсвилле на прошлой неделе шокировала Америку и весь мир, став одним из самых кровавых подобных инцидентов последнего времени. Машина под управлением ультраправого активиста на большой скорости врезалась в толпу демонстрантов, протестующих против присутствия в городе неонацистов. Погибла женщина.

Авторы доклада университета Сан-Бернардино пока не получили данные от полиции всех городов и штатов, поэтому результаты их работы еще предварительные. Но они указывают на тренд, замеченный и другими исследованиями.

По данным Антидиффамационной лиги США (Anti-Defamation League, ADL), число инцидентов на почве антисемитизма за первые три месяца 2017 года почти удвоилось.

Другие исследователи сообщают, что случаев проявления ненависти в школах стало больше на 106%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожелания любви и толерантности были написаны на стене в Шарлоттсвилле после вспышки насилия

"Соединенные Ненавистью Штаты Америки"

Разгоревшиеся страсти во время расово окрашенной президентской кампании, как и усиливающееся стремление жертв сообщать о подобных преступлениях, возможно объясняют рост этой статистики, говорят социологи.

То, что во время прошлой президентской кампании постоянно высвечивались такие вопросы как раса, религия, цвет кожи и происхождение, могло оказать свое воздействие на рост числа таких преступлений и частоту освещения их в прессе, поскольку привело к тому, что активность стали проявлять "граждане с различной мотивацией, от закоренелых ксенофобов до тех, кто просто ищет, чем бы пощекотать себе нервы", говорит криминолог Брайан Левин, директор Центра по изучению ненависти и экстремизма.

Он не единственный, кто видит связь между всплеском насилия и сеющими раздор речами нынешнего президента - хотя эту связь невозможно подтвердить статистически.

"Ненависти и экстремистским взглядам сейчас уделяется повышенное внимание. Высказывания Дональда Трампа на тему ультраправого экстремизма в США в определенной степени поспособствовали его избранию", - пишет профессор географии в Университете Исландии, научный сотрудник Оксфордского университет Бенджамин Хенниг.

Исследование, проведенное через три месяца после президентских выборов, подтверждает существование "эффекта Трампа".

Правообладатель иллюстрации AFP / GETTY Image caption Послужил ли "эффект Трампа" причиной всплеска ксенофобии? (Надпись на транспарантах: "Нет расизму, нет Трампу")

Южный центр правовой защиты бедных (SLPC) - общественная организация, следящая за вспышками экстремизма по всей стране, - изучил в рамках своего проекта #ReportHate ("Сообщите о ненависти") 1094 инцидента на почве ненависти за период с ноября 2016-го по февраль 2017 года.

В 37% случаев виновники открыто ссылались на президента, его предвыборные лозунги или проводимую им политику. Схожий анализ, проведенный прогрессивным новостным сайтом ThinkProgress, дает почти 42%.

Тот факт, что различные организации по всей стране считают необходимым вносить в базу данных все подобные инциденты, сам по себе является признаком времени, говорят эксперты.

Сотрудники SLPC, который был образован группой адвокатов-правозащитников с целью мониторинга белых расистских группировок, подобных Ку-клукс-клану, но впоследствии расширивших свое поле деятельности, создали список всех ксенофобских и расистских группировок в США. В 2016 году на материковой части страны активно действовали 917 таких группировок. Двумя годами ранее их было 784.

Больше всего их в Калифорнии - 79. На втором месте оказалась Флорида, где их 63.

SLPC также создал карту преступлений на почве ненависти, совершаемых в США: наибольшее их число зарегистрировано в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе, на четвертом месте с заметным отставанием идет Флорида.

Несмотря на то, что этим данным не хватает статистической достоверности, поскольку исследователи полагаются не только на информацию органов правопорядка, но и на собственные источники, новостные сообщения и личные истории, они, тем не менее, фиксируют тенденцию к росту.

Несмотря на то, что преступления на почве ненависти - это общенациональная проблема, достоверных данных о характере и распространении этих преступлений нет, говорят представители Центра.

Цифры не сходятся

Вести учет преступлений на почве ненависти очень трудно.

ФБР ежегодно регистрирует около 6 тысяч таких преступлений. Однако в июньском отчете Бюро судебной статистики их число приближается к 250 тысячам.

Почему такое расхождение? Одна из причин, говорят эксперты, состоит в том, что не все правоохранительные органы обязаны информировать ФБР и их данные могут просто не попадать в общую статистику.

Другая причина в том, что многие жертвы таких преступлений - 46% - не сообщают об этом в полицию.

"У инцидентов на почве ненависти нет какого-то определенного сценария, от них страдают все меньшинства", - говорит Хайди Бейрик, отвечающая за сбор информации в SLPC.

О некоторых видах этих преступлений сообщается реже, чем о других, говорит она.

Правообладатель иллюстрации BBC Sport

Правообладатель иллюстрации Candace Shultis Image caption Свастику и аббревиатуру лозунга Трампа "Вернем Америке былое величие" намалевали у церкви, где собирается ЛГБТ сообщество

Безопасность церквей

На время воскресной службы в епархиальной общинной церкви Царя мира в Сент-Питерсберге ради безопасности прихожан - их около 250-ти - двери запираются.

Эта христианская церковь была основана в 1968 году в Калифорнии, в обычной гостиной комнате, а сейчас имеет свои представительства и за рубежом. Церковь проповедует терпимость и открытость, и усиленные меры безопасности - камеры наблюдения, дополнительная охрана и план действий на случай нападения - свидетельство крайней необходимости.

"Нам пришлось усилить меры безопасности после того как возле церкви нарисовали буквы MAGA [аббревиатура предвыборного лозунга Трампа "Вернем Америке былое величие"]", - говорит пастор Кэндес Шултис, которая возглавляет этот приход уже девять лет.

Правообладатель иллюстрации Candace Shultis Image caption Свастика и нацистские символы у церкви в Сент-Питербурге, Флорида

Этот предвыборный лозунг вместе со свастиками был нарисован на асфальте спустя неделю после выборов.

"Когда мы увидели свастику, у нас был шок и уныние. Мы вызвали полицию, чтобы сообщить об этом как о преступлении на почве ненависти", - поясняет стройная коротковолосая Шултис ровным, спокойным голосом.

По всей видимости, причиной этой выходки стала популярность церкви у ЛГБТ-сообщества: Царь мира был образован как религиозно-просветительский центр для геев, когда другие христианские церкви были к ним менее толерантны.

Церкви, которые благословляют однополые браки или пропагандируют толерантность к геям, по всей стране становятся объектами нападений. Но достается не только им.

В Сент-Питерсберге, через квартал от церкви, нападению подверглась юридическая контора, которая оказывает правовую помощь мигрантам, а также хозяйственный магазин.

Правообладатель иллюстрации Valeria Perasso Image caption Пастор Шултис возглавляет приход в Сент-Питерсбурге

"Возможно, это произошло потому, что многие наши покупатели - строители-латиноамериканцы, а может и потому, что в нашем логотипе есть все цвета радуги, поскольку мы продаем краску всех цветов, а они приняли это за радужный флаг", - говорит менеджер магазина Дэниэл.

"Подспудные расистские настроения существовали и во время президентства Обамы, в этом нет ничего нового, - говорит пастор Шултис. - Но теперь люди почувствовали, что им разрешено изливать свою ненависть".

"Выдвижение Трампа высветило ту часть страны, которая чрезвычайно консервативна. Причины для опасений есть, потому что эти выходки не всегда ограничиваются словами, и давайте не будем забывать, что у нас в стране оружие легко доступно", - напоминает Шултис.

В гурдваре сикхов

Среди национально-этнических меньшинств жертвами преступлений на почве ненависти, судя по сообщениям, чаще всего становятся мусульмане.

Эта тенденция наметилась сразу после нападения на США 11 сентября 2001 года. Согласно данным ФБР, в 2001 году было зафиксировано 481 преступление против мусульман, тогда как за год до этого их было всего 28.

В период с 2002-го по 2014 год число насильственных преступлений против мусульман сократилось. Однако, как указывает криминолог Брайан Левин, в 2015 году, во время начальной стадии президентской избирательной кампании, был зафиксирован новый рост - на 67% по сравнению с предыдущим годом.

Правообладатель иллюстрации Valeria Perasso Image caption Мужчины-сикхи всегда должны носить тюрбан

С апреля по июнь 2017 года правозащитная группа "Совет по американо-исламским отношениям" сообщила о 72 случаях запугиваний и 69 преступлениях на почве ненависти.

"Сейчас это 4,4% от общего числа зарегистрированных преступлений на почве ненависти, хотя мусульмане составляют лишь 1% населения", - пишет Брайан Левин.

Возможно, другие национально-религиозные меньшинства просто получают меньше внимания со стороны СМИ, хотя они тоже нередко подвергаются нападениям.

В крупнейшей местной гурдваре - молельном доме и культурном центре сикхов в соседнем городе Тампа, на другой стороне залива, - сикхское сообщество также делится своими опасениями.

"Стал ли я более осторожен? Да, стал. Я знаю, что выгляжу не так, как другие… знаю все эти стереотипы, которые сразу возникают в головах у людей, когда они видят нас", - говорит молодой программист Сатприт Сингх.

Сикхизм - религия, возникшая в Пенджабе пять столетий назад, ее приверженцы сразу выделяются за счет определенных внешних признаков. Сикхи-мужчины не стригут волосы, которые они должны прятать под головной убор в виде тюрбана; многие также воздерживаются от бритья.

В США проживают примерно 500 тысяч сикхов. По незнанию многие принимают их за мусульман, из-за чего сикхи часто становятся жертвами антиисламских настроений.

Нападения на сикхов, как и на мусульман, участились после 11 сентября. Особенно громкими случаями стало убийство сикха в Аризоне, а также кровавая бойня в Оук-Крик в штате Висконсин, где белый расист открыл огонь по прихожанам местной гурдвары, убив шесть человек.

Самого Сатприта чуть не застрелили несколько лет назад, когда они с отцом, оба в тюрбанах, ехали на автомобиле.

Правообладатель иллюстрации Valeria Perasso Image caption Сатприт Сингх и его жена (в центре) Хардип Каур стали проявлять осторожность, выходя из дома

Как и в случае с мусульманами, преступления против сикхов какое-то время назад пошли на убыль, однако, как предупреждают эксперты, за последнее время их снова стало больше.

Правозащитная группа SAALT, объединяющая американцев-выходцев из Юго-Восточной Азии, зарегистрировала около 200 инцидентов после того как в 2016 году началась избирательная кампания.

"Это тревожно, что снова возникла та же тенденция, что и после 11 сентября", - говорит Сатприт Сингх. Он и его жена Хардип Каур перестали ходить в "более консервативные", как он выражается, районы.

"На днях мы собрались сходить в пончиковую в районе, где живут в основном белые. Первое, что я подумала: а не пойти ли нам в другую пончиковую, в другом районе?" - говорит Хардип - уроженка Канады, переехавшая в США восемь лет назад.

Некоторые из более молодых прихожан местной гурдвары пошли еще дальше: они состригли свои волосы и перестали носить тюрбаны, чтобы не выделяться, даже несмотря на то, что это идет вразрез с требованиями их религии.

"Мы не можем образовывать людей, когда они обзывают вас и угрожают, поскольку они не хотят ничего знать. Поэтому остается только быть начеку и защищать себя", - говорит Сингх.

Правообладатель иллюстрации Valeria Perasso Image caption У испаноговорящего населения Сент-Питербурга положение не легче

Нелегалы в страхе

У испаноговорящего населения Сент-Питерсберга положение не легче. Даже несмотря на то, что они составляют почти четверть всего населения Флориды, в самом городе их менее 7%.

По данным SPLC, антимигрантские нападения стали самым распространенным преступлением на почве ненависти после того как Дональд Трамп пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой.

"Люди начинают все больше бояться", - говорит Раймонд Крозе, местный полицейский, отвечающий за связь с испаноязычным населением.

"Участились случаи невыплаты зарплаты: например, людей, работающих садовниками, наниматели оскорбляют, загружают работой, а потом ничего не платят. Нам приходится вмешиваться", - продолжает он.

Правообладатель иллюстрации Valeria Perasso Image caption Испаноязычные - четверть населения Флориды

На стене испаноязычной церкви, а также на фонарных столбах на местном пляже появились надписи "Постройте стену!" и "Убирайтесь домой!", а также свастика и нацистские высказывания. Информацию обо всех этих инцидентах Крозе передал в ФБР.

"Нелегальные иммигранты часто боятся сообщать о преступлениях против них из опасений раскрыть свой статус. Поэтому статистика таких преступлений занижена", - говорит полицейский.

Споры вокруг цифр

Неудивительно, что статистические данные часто противоречат друг другу, а некоторые американцы отвергают тот факт, что преступлений на почве ненависти с приходом Трампа стало больше.

Они утверждают, что распространение расистских группировок началось до выдвижения Трампа, еще в начале нынешнего века - частично из-за неприязни к растущей иммиграции из стран Латинской Америки, а также демографических прогнозов, предсказывающих, что к 2040 году в США белое население утратит большинство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты движения за права чернокожих говорят, что афроамериканцы становятся объектами нападений на "регулярной, ежедневной основе"

Поэтому, говорят критики, нельзя утверждать, что нарастание ненависти стало результатом провокационных заявлений во время избирательной кампании.

И в самом деле, по данным правозащитного центра SPLC, нынешнее число активно действующих расистских группировок заметно меньше, чем было на пике в 2011 году.

Сам SPLC критикуют за то, что он многих скопом причисляет к экстремистам, а также за то, что у правозащитников нет достаточного объема информации за долгий период наблюдения. При отсутствии таких данных невозможно определить какую-либо устойчивую тенденцию.

Некоторые утверждают, что нападения на представителей меньшинств происходят уже давно и часто, но до сих пор никто не придавал этому большого значения.

Активисты движения за права чернокожих "Black Lives Matter" говорят, что афроамериканцы становятся объектами нападений на "регулярной, ежедневной основе".

"Хотя президент и его советники способствуют незащищенности темнокожих и несут ответственность за невообразимый ущерб, наносимый цветному населению, они всего лишь симптомы идеологии превосходства белой расы и ксенофобии, которые представляют собой куда большую опасность, чем одна администрация [Белого дома] "- такое сообщение появилось на странице этой группы в "Фейсбуке" после событий в Шарлоттсвилле.

Так значит, все дело в том, что подобные преступления получают сейчас большую огласку в прессе?

Некоторые полагают, что так и есть: консервативно настроенные голоса обвиняют ведущие СМИ и организации левого толка в "раздувании проблемы и преувеличениях".

"Как уже не раз отмечала наша газета, так называемые преступления на почве ненависти во многих случаях преувеличиваются и даже порой выдумываются отдельными лицами и выступающими с ними заодно ведущими СМИ… Они всего лишь передают, что кто-то стал, по его же утверждению, жертвой чьей-то "ненависти", - написала газета American Free Press - издание с весьма неоднозначной репутацией, ранее попадавшее под критику за публикации расистского и ультранационалистического содержания.

Брайан Левин не согласен с утверждением, что пресса раздувает масштабы проблемы: "Не думаю, что мы можем объяснить этот рост [количества преступлений] просто тем, что об этом стали больше сообщать".

Рост ксенофобских преступлений и сообщений о них вызвал ответную реакцию на местах.

Правообладатель иллюстрации Candace Shultis Image caption Разноцветные звери на месте свастики у церкви в Сент-Питерсбурге

Во многих этнических районах стало больше инициативных групп поддержки. SPLC опубликовал "Руководство по реагированию на местах", содержащее практические советы: звоните, подписывайте петиции, узнавайте о своих правах и т.д.

Что касается пастора Шултис и ее церкви, то они получили поддержку от жителей округа: пришли семьи с детьми и зарисовали цветными мелками свастику - кроликами, собачками и бабочками.

А художник Джон Гэскот, получивший злобное анонимное письмо, решил, что надо превратить "нечто ужасное во что-то прекрасное". Он проводит в своей мастерской бесплатные уроки для юного ЛГБТ-сообщества, чтобы дать молодым людям возможность самовыражения в безопасной обстановке.

"Искусство помогает, но тут речь не об искусстве. Речь о том, чтобы помочь им почувствовать себя комфортно, теми, кто они есть, дать новым поколениям то, чего не было у нас, - говорит Гэскот. - Последние выборы многих вывели из состояния самоуспокоенности, и это, в конечном счете, неплохо".