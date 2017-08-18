Почему в Германии нацистские символы запрещены, а в США - нет?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Неонацисты в Шарлоттсвилле провели факельное шествие

В то время как сотни сторонников превосходства белой расы размахивали нацистскими флагами и выкрикивали оскорбления в адрес евреев и других меньшинств в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), в Германии был избит и затем арестован гражданин США, показавший традиционное нацистское приветствие.

Эти события показывают две стороны одного феномена: терпимость или преследование символики и идеологии нацизма в двух странах.

В Германии законом предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы за ношение любого знака с символикой Третьего рейха или его прославление. В США ситуация абсолютно другая.

Исходя из конституции Соединенных Штатов, использование нацистской символики, "речи ненависти" и существование неонацистских организаций легальны.

Согласно данным, предоставленным Испаноязычной службе Би-би-си Mundo правозащитной организацией Southern Poverty Law Center, в США насчитывается более 900 "групп ненависти", которые отстаивают идеалы нацизма. Только в Калифорнии их более 70, а во Флориде - более 60.

Многие из них в большей или меньшей степени разделяют идеи и используют символику германского нацизма.

И это публично признается. На прошлой неделе в Шарлоттсвилле мы увидели, как людям было позволено выходить на улицы и выкрикивать лозунги против чернокожих, иммигрантов, гомосексуалов, евреев или инвалидов, при этом власти не могли остановить их.

Как такое возможно?

История и законы

Опрошенные Mundo эксперты говорят, что разница в отношении к неонацистским группам в Германии и в США объясняется законами, историческим прошлым и их интерпретацией.

Преподаватель права Кёльнского университета Петер Керн рассказал Би-би-си, что в его стране использование символов нацизма строго запрещено уголовным кодексом Германии с конца Второй мировой войны.

"Статья 86а строго запрещает использовать символы неконституционных организаций, в том числе флаги, униформу, лозунги или манеру приветствия, если это не делается ради искусства, науки, исследования или обучения", - поясняет Керн.

"Например, в музее можно показать флаг со свастикой, но на территории Германии запрещено размахивать этим флагом", - говорит преподаватель.

По его словам, после разгрома нацизма оставленные им следы в общественном сознании и опасность его повторения побудили власти ввести запрет на использование любого изображения или выступления, напоминающего об этом прошлом.

Было также решено запретить все группы, которые следуют сомнительным заветам Гитлера и его сторонников.

Страны, где запрещена нацистская символика

Германия Австрия Бразилия Чехия Словакия Швеция Швейцария

В то же время, как отмечает эксперт, хотя считающиеся неонацистскими объединения и партии официально запрещены, многие из них скрывают свою идеологию под маской ультраправых.

Сегодня самые яркие представители этих течений - это Национал-демократическая партия Германии, которую чуть было не запретили в начале этого года, и созданная на ее основе партия "Альтернатива для Германии".

Ни одной из них не разрешено использовать пронацистские материалы или изображения.

В США, напротив, использование этих символов и пропаганда идей нацизма не противоречат праву на свободу слова, которок предусмотрена Первой поправкой к конституции США (1791 год).

Преподаватель конституционного права Университета Флориды Даррен Л. Хатчинсон объяснил Би-би-си, что это относится не только к письменным или устным высказываниям, но и к таким "символическим вещам", как показ флагов, демонстрация жестов или какого-либо графического элемента.

"Первая поправка говорит о том, что правительство США не может на основе одной точки зрения вводить ограничения на свободу слова. Например, если государство решит ограничить на своей территории использование символов нацизма из-за их значения, то это может привести к ограничениям на основании одной точки зрения и, возможно, нарушит конституцию", - поясняет Хатчинсон.

Один из самых примечательных случаев в этой области произошел в 1978 году, когда верховный суд штата Иллинойс признал соответствующим конституции право группы неонацистов использовать флаг со свастикой для марша в районе Скоки в Чикаго, где проживает довольно много пострадавших от Холокоста.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие ультраправые в Вирджинии несли флаги Конфедерации

Хотя это шествие так и не было проведено, был создан прецедент для открытого использования нацистских символов в США и для большей свободы радикальных правых групп, отмечает Хатчинсон.

С тех пор использование нацистских изображений и открытая воинственность неонацистских организаций в США может стать более очевидной, чем в других странах.

"Поскольку они разрешены законом, в США неонацистские группы и символы можно встретить чаще, чем в каком-либо другом месте. Главная опасность в том, что за этими символами ненависти может скрываться насилие, как и показали события прошлой недели", - сказала Би-би-си Бренда Кастаньеда, адвокат из Шарлоттсвилла и сотрудница правозащитной организации Legal Aid Justice Center.

При этом она отмечает, что Первая поправка также устанавливает основания и границы для наказания за проявления насилия, которые могут быть вызваны этими "речами ненависти".

Границы гнева

Если уголовный кодекс Германии называет преступлением использование материала на основе нацистской идеологии или собрания группировок, которые открыто называют себя последователями Гитлера, то в США параметры для определения законодательных границ "речей ненависти" очень сложны.

"Конституционное право США не предусматривает предварительных ограничений, которые запрещают действия на основании возможных последствий. Это объясняет, почему нельзя запретить публикацию ряда книг, в том числе "Мою борьбу", или запретить манифестации, как в Шарлоттсвилле, на основании последствий, которые они могут иметь", - объясняет Хатчинсон.

Ученый уточняет, что для этих случаев есть ограничения, которые касаются выступлений, связанных с призывами к насилию или с клеветой, ложными обвинениями, сквернословием, либо призывами к массовым беспорядкам.

Границы применения этой меры не всегда просто определимы, поскольку иногда бывает сложно законодательно доказать, что то или иное выступление соответствует этим параметрам.

"Сложно предвидеть, например, будет ли оратор призывать к насилию во время выступления. Таким образом, очень сложно обосновать запрет политического выступления или материалов, имеющих политическую подоплеку, в том числе и по расовому вопросу. Соответственно, чтобы противиться праву на свободу слова, власти должны иметь серьезную причину, и это приводит к огромной широте толкований", - отмечает Хатчинсон.

Однако, по словам Кастаньеды, признание права на свободу слова, которое оправдывает события в Шарлоттсвилле, - это и своего рода форма ограничения вмешательства властей в гражданские свободы.

"Когда отцы нации задумывали Первую поправку, они следовали практической логике: власти не всегда используют право на цензуру в разумной манере. В определенный момент, когда выступления подрывают власть государства, это может считаться незаконным. Поэтому мы защищаем свободу слова как гражданскую свободу", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники неонацистов в Вирджинии провели свои масштабные акции

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) многие годы был среди организаций, которые защищали право проводить манифестации для групп неонацистов и других ультраправх объединений, таких как Ку-клукс-клан.

"Мы делаем это, поскольку верим в принцип, что когда нарушаются права отдельного человека, то все остальные тоже оказываются в зоне риска. Свобода слова принадлежит не только тем, с кем мы согласны, и Первая поправка защищает не только политкорректные выступления", - говорит сотрудник ACLU Крис Хэмптон.

"Соответственно, это тот сложный случай, когда наше согласие с Первой поправкой очень важно. Как сказал один федеральный судья, терпимое отношение к речи ненависти - это лучшая защита от любого нацистского режима, которую имеет эта страна", - заверяет он.

Однако, если оставить в стороне законы и полемику, то события в Шарлоттсвилле, по мнению Кастаньеды, показали не только присутствие и расцвет неонацизма в США, но и скрытую опасность, которую они представляют.

"Думаю, что эти действия подпитывались фанатизмом и расистской риторикой, которые расцвели за последение месяцы: запрет на въезд мусульман в нашу страну, требование построить стену на границе [с Мексикой], политики, называющие мигрантов насильниками", - перечисляет она.

"В конце прошлой недели был Шарлоттсвилл. Завтра это может быть любой другой город в Соединенных Штатах", - предупреждает Бренда Кастаньеда.