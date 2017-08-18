Фото: Барселона спустя сутки после теракта

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Барселона пытается прийти в себя после теракта на бульваре Рамбла, который унес жизни 13 человек. Город, где всегда царила веселая и беззаботная атмосфера, после случившегося погрузился в траур.

Вечером в четверг фургон въехал со стороны площади Каталонии на пешеходную часть бульвара Рамбла и проехал по ней несколько сотен метров. В результате по меньшей мере 13 человек погибли и около 130 получили травмы.

Спустя пару часов в расположенном неподалеку от Барселоны приморском городе Камбрильсе пятеро злоумышленников нападавших пытались протаранить людей на автомобиле. В результате погибла женщина, а нападавшие были убиты полицией (четверых застрелил один полицейский, пятый был убит позднее).

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России, Британии и других странах группировка "Исламское государство".

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На улицах Барселоны в пятницу появилось большое количество полицейских, вооруженных автоматами. Бульвар Рамбла, где фургон въехал в толпу, открылся для пешеходов, но по-прежнему закрыт для автомобильного движения.

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Многие магазины и рестораны также по-прежнему не работают.

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Утром на пешеходной части Рамблы открылись газетные киоски, многие из которых оказались в четверг на пути фургона. К привычному ассортименту товаров - газетам, журналам и сувенирам - добавились траурные ленточки в память о погибших.

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С утра жители города и туристы начали собираться у площади Бокерия - возле места, где остановился фургон. Постепенно весь бульвар заполнился людьми.

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На месте трагедии возник стихийный мемориал в память о жертвах. Люди несут туда цветы, свечи и мягкие игрушки.

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Возле одной из игрушек лежит листок с надписью: "Мы все - Барселона".

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Днем в пятницу память погибших почтили минутой молчания.

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В траурной церемонии на площади Каталонии приняли участие король Испании Фелипе VI, премьер-министр Мариано Рахой и глава правительства Каталонии Карлос Пучдемонт.

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После минуты молчания в память о жертвах теракта собравшиеся на площади люди начали хором выкрикивать фразу: "Я не боюсь!"

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На Рамбле и в других пешеходных зонах начали устанавливать бетонные заграждения для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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После теракта были усилены меры безопасности в соседней с Испанией Франции, а также в других странах. В Риме возле Колизея появились военные кордоны.

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По всей Испании, а также в дипломатических миссиях за ее пределами приспущены государственные флаги. Люди несут цветы к испанским посольствам по всему миру, в том числе и в Москве.

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Во многих странах в знак солидарности с Испанией на государственных учреждениях также приспущены флаги.

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Теракт в Барселоне стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде.

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