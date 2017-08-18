Фото: Барселона спустя сутки после теракта
Барселона пытается прийти в себя после теракта на бульваре Рамбла, который унес жизни 13 человек. Город, где всегда царила веселая и беззаботная атмосфера, после случившегося погрузился в траур.
- Число жертв нападений в Каталонии выросло до 14 человек
- Испания: убиты пятеро подозреваемых и предотвращен второй теракт
- Автомобиль как оружие террористов: можно ли предотвратить нападения?
Вечером в четверг фургон въехал со стороны площади Каталонии на пешеходную часть бульвара Рамбла и проехал по ней несколько сотен метров. В результате по меньшей мере 13 человек погибли и около 130 получили травмы.
Спустя пару часов в расположенном неподалеку от Барселоны приморском городе Камбрильсе пятеро злоумышленников нападавших пытались протаранить людей на автомобиле. В результате погибла женщина, а нападавшие были убиты полицией (четверых застрелил один полицейский, пятый был убит позднее).
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России, Британии и других странах группировка "Исламское государство".
На улицах Барселоны в пятницу появилось большое количество полицейских, вооруженных автоматами. Бульвар Рамбла, где фургон въехал в толпу, открылся для пешеходов, но по-прежнему закрыт для автомобильного движения.
Многие магазины и рестораны также по-прежнему не работают.
Утром на пешеходной части Рамблы открылись газетные киоски, многие из которых оказались в четверг на пути фургона. К привычному ассортименту товаров - газетам, журналам и сувенирам - добавились траурные ленточки в память о погибших.
С утра жители города и туристы начали собираться у площади Бокерия - возле места, где остановился фургон. Постепенно весь бульвар заполнился людьми.
На месте трагедии возник стихийный мемориал в память о жертвах. Люди несут туда цветы, свечи и мягкие игрушки.
Возле одной из игрушек лежит листок с надписью: "Мы все - Барселона".
Днем в пятницу память погибших почтили минутой молчания.
В траурной церемонии на площади Каталонии приняли участие король Испании Фелипе VI, премьер-министр Мариано Рахой и глава правительства Каталонии Карлос Пучдемонт.
После минуты молчания в память о жертвах теракта собравшиеся на площади люди начали хором выкрикивать фразу: "Я не боюсь!"
На Рамбле и в других пешеходных зонах начали устанавливать бетонные заграждения для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
После теракта были усилены меры безопасности в соседней с Испанией Франции, а также в других странах. В Риме возле Колизея появились военные кордоны.
По всей Испании, а также в дипломатических миссиях за ее пределами приспущены государственные флаги. Люди несут цветы к испанским посольствам по всему миру, в том числе и в Москве.
Во многих странах в знак солидарности с Испанией на государственных учреждениях также приспущены флаги.
Теракт в Барселоне стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде.
.