"Забыть невозможно": рассказ медика, спасавшего жертв теракта в Барселоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате наезда фургона на бульваре Рамбла погибли 13 человек

Медику Альберту Торту, работающему в реанимационном отделении больницы в Барселоне, хорошо известно, что значит находиться на границе жизни и смерти.

Однако то, что он увидел в четверг на бульваре Рамбла в центре Барселоны, даже для медицинского работника стало ужасающей картиной.

На участке бульвара протяженностью около 300 метров лежали десятки раненых и мертвых людей, и это повергло опытного медика в шок.

"Несмотря на весь мой опыт и знания, порой мне было сложно оставаться сильным и сохранять хладнокровие", - сказал Торт.

Альберт Торт, который случайно оказался на месте трагедии, поспешил оказать помощь пострадавшим в результате наезда фургона.

"Когда я прибыл, территорию уже оцепили. Я сказал полицейским, что я медик, и мне разрешили пройти", - рассказал он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма

Торт прошел около 50 метров вдоль улицы, пока не заметил лежащего на земле мужчину, который "выглядел так, как будто получил сильнейший шок", вспоминает медик.

Пострадавшего нужно было реанимировать с помощью дефибриллятора, что удалось сделать благодаря помощи пожарников, находящихся на месте происшествия.

Однако, несмотря на все попытки, которые Торт проделал вместе со своим коллегой-медиком, спасти 41-летнего гражданина Италии не удалось.

Разбросанные тела

Альберт Торт, который возглавляет Медицинский колледж Барселоны, двигался вдоль бульвара Рамбла в поисках других пострадавших.

"Я натыкался на накрытые тела людей, которых не успели спасти прибывшие на место медики", - сказал Торт.

Несмотря на все усилия медиков, многие получили очень серьезные травмы, тела были разбросаны по всему бульвару.

Большинство погибших и раненых находилось в том месте, где фургон остановился.

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"Мы сделали все, что было в наших силах, - сказал Торт. - Случившееся сильно шокировало, забыть это невозможно, это было просто ужасно".

Нападение произошло в 16:50 по местному времени (17:50 по Москве), когда на бульваре находилось множество туристов и работников местных заведений.

Рамбла является не только популярным местом для туристов, которое посещают миллионы людей в год, но и улицей, через которую ежедневно проходят десятки местных жителей.