"Забыть невозможно": рассказ медика, спасавшего жертв теракта в Барселоне
Медику Альберту Торту, работающему в реанимационном отделении больницы в Барселоне, хорошо известно, что значит находиться на границе жизни и смерти.
Однако то, что он увидел в четверг на бульваре Рамбла в центре Барселоны, даже для медицинского работника стало ужасающей картиной.
На участке бульвара протяженностью около 300 метров лежали десятки раненых и мертвых людей, и это повергло опытного медика в шок.
"Несмотря на весь мой опыт и знания, порой мне было сложно оставаться сильным и сохранять хладнокровие", - сказал Торт.
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Альберт Торт, который случайно оказался на месте трагедии, поспешил оказать помощь пострадавшим в результате наезда фургона.
"Когда я прибыл, территорию уже оцепили. Я сказал полицейским, что я медик, и мне разрешили пройти", - рассказал он Би-би-си.
Торт прошел около 50 метров вдоль улицы, пока не заметил лежащего на земле мужчину, который "выглядел так, как будто получил сильнейший шок", вспоминает медик.
Пострадавшего нужно было реанимировать с помощью дефибриллятора, что удалось сделать благодаря помощи пожарников, находящихся на месте происшествия.
Однако, несмотря на все попытки, которые Торт проделал вместе со своим коллегой-медиком, спасти 41-летнего гражданина Италии не удалось.
Разбросанные тела
Альберт Торт, который возглавляет Медицинский колледж Барселоны, двигался вдоль бульвара Рамбла в поисках других пострадавших.
"Я натыкался на накрытые тела людей, которых не успели спасти прибывшие на место медики", - сказал Торт.
Несмотря на все усилия медиков, многие получили очень серьезные травмы, тела были разбросаны по всему бульвару.
Большинство погибших и раненых находилось в том месте, где фургон остановился.
"Мы сделали все, что было в наших силах, - сказал Торт. - Случившееся сильно шокировало, забыть это невозможно, это было просто ужасно".
Нападение произошло в 16:50 по местному времени (17:50 по Москве), когда на бульваре находилось множество туристов и работников местных заведений.
Рамбла является не только популярным местом для туристов, которое посещают миллионы людей в год, но и улицей, через которую ежедневно проходят десятки местных жителей.