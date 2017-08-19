Кто и почему объявил в США войну статуям конфедератов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Решение градоначальников Шарлоттсвилля демонтировать статую генерала Роберта Ли вызвало протесты националистов и ультраправых

С окончания Гражданской войны в США прошло больше 150 лет, но сейчас породившие ее страсти снова вырвались на поверхность и обрушились на памятники и другие символы побежденной стороны, усеивающие города и веси юго-востока Америки.

Субботние беспорядки в Шарлоттсвилле, закончившиеся гибелью 32-летней Хезер Хайер, на которую наехал прибывший из Огайо 20-летний неонацист, начались рано утром со столкновений между сотнями левых активистов и примерно равным количеством белых националистов, куклуксклановцев и доморощенных носителей свастики. Последние собрались, чтобы протестовать против намерения отцов этого сонного виргинского города убрать памятник главнокомандующему армией южан генералу Роберту Ли.

Даже критики этого решения Шарлоттсвилля признают, что оно было принято в законном порядке его горсоветом.

Но вот памятник солдату-южанину, стоявший в городке Дюрэме в Северной Каролине, был обрушен в понедельник самочинно.

Местная прокуратура возбудила уголовные дела против семи его ниспровергателей, в том числе трех членов коммунистической партии "Рабочий мир". Эта организация была создана в 1959 году радикальной фракцией американской "Социалистической рабочей партии", которая откололась от нее в силу ряда идеологических разногласий.

"Рабочий мир", например, благосклонно смотрел на курс Мао Цзэдуна или на подавление советскими войсками венгерской революции 1956 года. Тогда как "Социалистическая рабочая партия" все это критиковала. В последнее время "Рабочий мир" занял сторону КНДР в ее конфликте с президентом Трампом.

На повергнутую членами этой партии статую неизвестного солдата-конфедерата в Дюрэме плевали и пинали ее ногами. Пару дней спустя неизвестные злоумышленники разбили лицо статуе генерала Ли, стоящей перед часовней университета Дюк в той же Северной Каролине.

Выпускник его богословского факультета, пастор местной методистской церкви призвал администрацию университета подумать о том, чтобы убрать памятник или как минимум от него отмежеваться. "Расистской иконографии не место в христианской церкви!" - заявил пастор.

Публицист Джон Николс напечатал в среду в Nation, старейшем левом журнале Америки, страстную статью, озаглавленную "Уволить белых расистов, свалить статуи конфедератов, обрушиться на склонных к насилию фашистов!".

"Либо вы с неонацистами, неофашистами, неоконфедератами и альтернативно-правым балаганом Дональда Трампа, - пишет автор, - либо вы против них. Дональд Трамп крутит хвостом и дает понять, что расисты и те, кто выступает против расистов, в каком-то смысле морально эквивалентны. За это президента следует подвергнуть импичменту и сместить с поста!".

"Наша страна слишком долго мирилась с символами расизма в общественных местах, мирилась с присутствием расизма на верхах и мирилась с тем, как экстремистские группировки распространяют расизм", - продолжает Николс.

Автор с одобрением цитирует филиппики, которые обрушили сейчас на Трампа сопредседатели так называемой "Прогрессивной фракции конгресса" демократы Рауль Грихалва и Марк Покэн.

Они предъявили ему и верхушке Республиканской партии следующие требования: "уволить белых расистов, работающих в настоящее время в Белом доме, включая Стивена Бэннона, Себастьяна Горку и Стивена Миллера" и "продемонстрировать свою оппозицию против белого расизма, удалив, наконец, из Капитолия статуи конфедератов и их изображения".

Утром в четверг Трамп обрушился в "Твиттере" на тех, кто призывает убрать статуи генералов-южан, и спросил: "Кто следующий? Вашингтон?! Джефферсон?!".

Президент как в воду глядел.

На этой неделе епископ Джеймс Дюкс из чикагского "Освободительного христианского центра" призвал мэра города Рама Эммануэла переименовать Вашингтонский парк и убрать статую первого президента США, поскольку тот был рабовладельцем.

"Ведь коренные американцы никогда не потерпят парк имени Кастера, - написал Дюкс в "Фейсбуке", имея в виду американских индейцев и погибшего в бою с ними белого генерала, - а еврейская общественность не потерпит у себя гестаповский парк!".

Дюкса коробит также имя седьмого президента США Эндрю Джексона, изображенного на 20-долларовой купюре.

"Мне не по себе от того, что мне придется гулять со своим ребенком, смотреть парад или наслаждаться софтболом в парке, который увековечивает имя рабовладельца, - продолжал епископ. - Поэтому я призываю немедленно убрать имена президента Джорджа Вашингтона и президента Эндрю Джексона из названия парков на юго-западе Чикаго! Нельзя чтить как героев людей, которые участвовали в работорговле!".

В пятницу национальный директор партии "Демократические социалисты Америки" Мария Сварт напечатала в газете USA Today статью "Немедленно убрать памятники конфедератов!".

Ее подзаголовок гласит: "Но убрать их будет недостаточно, равно как заклеймить неонацистов будет недостаточно".

По словам автора, нужно создать рабочее движение, включающее людей разных рас; оно будет требовать права голоса на работе, "справедливой доли плодов нашего труда и окончания изоляции, безнадежности и раскола, которые происходят, когда мы позволяем капиталистическому классу контролировать наши жизни".

Активисты радикального движения "Жизни черных важны" потребовали в "Твиттере", чтобы США взяли пример с послевоенных законов в Германии, запретивших нацистскую партию, символику, приветствие и знамена, и наложили запрет на символику и реликвии южан, проигравших в 1865 году Гражданскую войну.

"Тот факт, что флаг конфедератов и их статуи наводняют Юг, свидетельствует о том, что белый расизм так и не был повергнут в США!" - заявили они.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После трагедии в Шарлоттсвилле власти Балтимора распорядились убрать памятники лидерам Конфедерации

Скептики замечают, что в США такой запрет вряд ли возможен, по крайней мере, при нынешнем состоянии умов. "Даже самый либеральный член Верховного суда знает, что лучшим средством от человеконенавистнических или обидных высказываний являются противоположные высказывания, - заявил консервативному сайту LifeZette Эдди Зипперер, доцент кафедры политологии Военного колледжа Джорджии. - Это будет вопиющим нарушением Первой поправки (к конституции)".

"Леваки всегда вытаскивают тот довод, что нельзя кричать "пожар!" в переполненном театре, поэтому свобода слова имеет пределы, - продолжал Зипперер. - Но это бессмысленный аргумент. Исторически Верховный суд идет на все, чтобы защитить политические высказывания - даже крайне непопулярные!"

Напоминают, что в 1977 году Верховный суд отказался запретить шествие неонацистов в чикагском пригороде Скоки, в котором жило много евреев, прошедших через Холокост.

Консервативный комментатор Сет Липски пишет в New York Post, что происходящее привело ему на память антиутопию Джорджа Оруэлла "1984 год". Как говорил один ее герой, "переписали каждую книгу, перерисовали каждую картину, переименовали каждую статую и каждую улицу, изменили каждую дату. И это процесс продолжается день ото дня, каждую минуту. История остановилась".

"Мы этого хотим?" - риторически спрашивает Липски.

Как считает Такер Карлсон, ведуший Fox News, единственного консервативного телеканала Америки, "внезапный взрыв негодования по поводу изображений конфедератов имеет отношение не только к рабству, которое, конечно, было чудовищным явлением. Это также часть кампании по дискредитации основателей нашей страны и представлений, вдохновлявших принятые ими законы. Если вы начали считать, что любой исторический деятель, который владел рабами, по сути своей нелегитимен и должен быть стерт из памяти, вам уже трудно воспринимать наши учредительные документы серьезно".

"Можете ли вы принять Билль о правах, если он был написан рабовладельцами? - спрашивает Карлсон. - Нет, не можете. Вот почему так много левых его не приемлет".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Статуе генерала Ли перед часовней университета Дюк в Северной Каролине разбили лицо

Либеральные историки говорят, что многие монументы поверженной Конфедерации возводились не в сентиментальных целях, а были символом господства белых и ставили себе целью его увековечение.

Например, либеральный сайт Huffington Post поместил в среду статью доцента истории Чикагского университета Джанет Дейли, объясняющую, почему в Балтиморе, в Гражданской войне не участвовавшем, оказалось сразу четыре памятника конфедератам, и прежде всего тандем генералов Ли и Томаса Джексона по кличке Каменная Стена, сидящих на конях.

Парный монумент был возведен в 1948 году, то есть после не Гражданской, а Второй мировой войны, когда движение за права чернокожих в США добивалось первых успехов и начало пользоваться поддержкой центральной власти в лице президента Трумэна.

По словам Дейли, строительство монумента не имело отношения к историческому наследию южан, "а ставило себе целью устрашить афроамериканцев и подбодрить белых американцев в период усиления чернокожих".

Либеральная организация Southern Poverty Law Center насчитала в США около 700 памятников конфедератам, находящихся в 31 штате, хотя Конфедерация включала всего 11.

Построенные сразу после Гражданской войны в массе своей ставились павшим солдатам. Но большинство из них возводилось между 1890-ми и 1950-ми гг. Как отмечает профессор истории университета Северной Каролины Марк Эллиот, этот период точно совпадает с эпохой расовой сегрегации.

По словам Эллиота, позднейшие памятники уже не чтили павших, а прославляли военачальников южан и президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса и не случайно ставились на площадях и перед казенными присутствиями. "Они имели воспитательную цель", - считает историк.

Среди консерваторов США нет единства по вопросу сноса монументов южан.

"Я не против того, чтобы переименовать студенческие общежития или убрать статуи генералов и солдат Конфедерации, - пишет в New York Post публицист Майкл Гудман. - Если решения принимаются после учтивого обсуждения и на базе мирного консенсуса, такие перемены являются источником жизненной силы нашей демократии. Но когда чистоту риз вам пытаются навязать силой, вас часто не покидает ощущение, что это требование есть политический театр, направленный против Трампа".

Публицистка Черил Чамли предлагает компромиссное решение. Они пишет в консервативной Washington Times, что имеет смысл не убирать статуи конфедератов, а ставить рядом с ними памятники представителям меньшинств, сыгравшим видную роль в американской истории.

Как сообщила в пятницу телекомпания PBS, 62% опрошенных по ее заказу американцев считают, что статуи героев Конфедерации должны оставаться на месте.

В начале недели британский журнал Economist и организация YouGo провели опрос, показавший, что "американцы в пропорции более двух к одному считают памятники Конфедерации символами гордости южан, а не превосходства белых".