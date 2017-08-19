Испания: на смену ЭТА пришли "доморощенные джихадисты"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Водитель фургона, который в четверг наехал на людей в туристическом центре Барселоны, может все еще находиться на свободе, заявила полиция Каталонии. Полицейские ведут поиски 22-летнего уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, который, предположительно, находился за рулем автомобиля.

Ранее главным подозреваемым считали 17-летнего гражданина Испании Муссу Укабира, которого позже опознали , застреленных полицией накануне в Камбрильсе, где была совершена попытка еще одного нападения.

Именно Мусса Укабир арендовал фургон, который в четверг врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла в Барселоне. Жертвами нападения стали по меньшей мере 13 человек, более 130 получили травмы.

По данным полиции, подозреваемые планировали еще целый ряд тщательно продуманных нападений. Однако их реализации помешал взрыв в доме в Альканаре, уничтоживший подготовленные компоненты для изготовления взрывных устройств.

После взрыва в Альканаре подозреваемые изменили свои планы и решили осуществить более "простые" нападения - без использования взрывных устройств.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал произошедшее в Барселоне нападением джихадистов. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России, Испании, Британии и многих других странах).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция ведет поиски 22-летнего уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, который мог находиться за рулем фургона

По предположению полиции, организаторами нападения были члены исламистской ячейки, состоящей как минимум из восьми человек.

Власти Испании заявили, что в туристических районах будут дежурить усиленные наряды полиции, однако уровень террористической опасности правительство решило не повышать, оставив его на отметке "4" (из 5 возможных).

Марокканские корни

Впрочем, когда фургон врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла в Барселоне, уровень террористической опасности в стране уже находился на тот самом четвертом уровне.

Испания, армия которой участвуют в операции против ИГ в Сирии и Ираке, уже долгое время является потенциальным объектом для нападения со стороны джихадистов. Испанские военные обучают иракских солдат, однако не принимают непосредственного участия в боевых операциях.

Испания повысила уровень террористической опасности до четвертого еще летом 2015 года. С июня 2016, по данным источника в правоохранительных органах страны, в стране было задержано 164 подозреваемых в экстремизме джихадистского толка.

В последние годы Испания усилила сотрудничество с Марокко в сфере безопасности и предотвращения нападений со стороны террористов. Нападение, совершенное в Барселоне, может иметь "марокканские корни". Из четырех арестованных подозреваемых - трое марокканцев, еще один задержанный - житель Мелильи, испанского портового города на средиземноморском побережье Африки.

В декабре прошлого года министерство внутренних дел Испании рекомендовало установить заграждения на пешеходном бульваре Рамбла, однако власти Барселоны не прислушались к этим рекомендациям, сообщают СМИ.

"Доморощенный джихад"?

Хотя ответственность за нападение в Барселоне сразу же взяло на себя ИГ, тем не менее пока нет никаких доказательств, указывающих на прямую связь нападения с джихадистами группировки.

Это нападение стало самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Тогда жертвами теракта стали более 190 человек, более 1800 получили ранения.

Многолетняя борьба басков за независимость под руководством леворадикальной группировки ЭТА заставила власти Испании тратить большие суммы на организацию антитеррористических подразделений в правоохранительных органах.

Тот факт, что в Испании в течение последних 13 лет не происходило никаких масштабных нападений, можно объяснить в том числе и эффективности мер, принятых до этого властями страны.

Последнее нападение со стороны ЭТА в Барселоне было совершено в 2000 году - тогда единственной жертвой стал полицейский. Сейчас ЭТА разоружается.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группировка ЭТА заставила власти Испании тратить большие суммы на меры по предотвращению терактов

Однако в последние годы в Испании наблюдается рост радикализации среди мусульман, говорит политолог Хавьер Аргоманис из Сент-Эндрюсского университета.

С 2013 года около половины задержанных по подозрению в экстремистской деятельности - уроженцы Испании, чаще всего это молодые люди из бедных семей иммигрантов.

"Радикализация происходит как через интернет, так и при общении с ровесниками. Но интернет оказывает очень большое влияние", - говорит эксперт.

В Испании исламская радикализация концентрируется преимущественно в четырех районах, где живут большие мусульманские общины: Барселона, Мелилья, Сеута и окраины Мадрида.

Большинство из 178 известных властям граждан Испании, присоединившихся к ИГ и другим экстремистским группировкам, являются жителями городов Мелилья и Сеута.

Испания приняла ряд законов, которые направлены на борьбу с финансированием терроризма и пропагандой радикальных взглядов в социальных сетях. Преступления такого характера в Испании наказываются лишением свободы.

Также власти страны приняли ряд законов, вводящих тюремные сроки для тех, кто отправляется за границу на обучение в лагеря джихадистов или сражается на стороне экстремистов в странах Ближнего Востока.