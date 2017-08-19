Грузинские школы в Южной Осетии переходят на русский

Правообладатель иллюстрации Sergei Uzakov/TASS Image caption Власти отколовшейся от Грузии Южной Осетии заявляют, что изменения в программе грузинских школ - в интересах самих учащихся, так как выпускники этих школ смогут поступать в вузы в Южной Осетии и России

Грузинские школы в отколовшейся от Грузии Южной Осетии с нового учебного года переходят на русский язык обучения и российскую программу. Грузинский язык школьникам будут преподавать лишь в качестве отдельного предмета.

Речь идет о грузинских школах, основная часть которых находится в Ахалгорском районе, который до войны 2008 года находился под контролем Тбилиси.

Фактические власти отколовшейся республики заявляют, что с сентября изменения коснутся только начальных классов грузинских школ и что такой переход - в интересах самих учащихся, так как выпускники этих школ смогут поступать в вузы в Южной Осетии и России.

Но в Тбилиси этот план называют дискриминационным и опасаются, что ограничения на получение образования на родном языке вынудит оставшихся в Южной Осетии этнических грузин покинуть родные места.

Большинство этнических грузин вынуждены были оставить свои дома в Южной Осетии в ходе российско-грузинской войны 2008 года, однако и сегодня они составляют около половины населения Ахалгорского района, что является уникальным для отколовшегося от Грузии региона.

Независимость самопровозглашенной Республики Южная Осетия после войны признали лишь четыре государства - Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Все остальные страны-члены ООН считают этот регион частью Грузии.

Одна программа для всех

Грузинские школы не раз становились в Южной Осетии темой для обсуждения и дискуссий.

В очередной раз этой темы коснулся глава самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов в июне, представляя нового руководителя администрации Ахалгорского района, который Цхинвали переименовал в Ленингорский район.

Бибилов, как написано на его сайте, тогда поручил "полностью перейти на общеобразовательную систему, которая действует в республике".

"Мы не против грузинского языка, и того, чтобы его изучали в школе. Но наши дети после окончания средних образовательных учреждений должны поступать в высшее учебное заведение Республики Южная Осетия, либо в ВУЗы Российской Федерации, а после этого жить и работать в республике. И для этого, мы должны создавать им соответствующие условия во избежание языкового барьера", - отметил он (орфография и пунктуация сохранена - примечание Би-би-си).

На практике, утверждают власти самопровозглашенной республики, изменения для грузинских школ означают увеличение часов изучения русского и осетинского языка, а также перевод всех дисциплин на русский язык обучения.

По словам министра образования и науки Натали Гассиевой, переход на единый учебный план будет поэтапным. Это коснется пока только начальных классов, а у этнических грузин будет возможность изучать свой родной язык.

"Никакой специальной программы перехода грузинских школ на русский язык не было, это единая система образования республики, у них есть полное право изучать свой родной язык, он в полном объеме представлен в учебной программе, мы ничуть не ущемляем их желание изучать родной язык",- говорит Гассиева.

До этого в грузинских школах занимались по учебникам, утвержденным грузинским правительством, но теперь начальные классы перейдут на общеобразовательные российские программы, пояснил руководитель администрации Ленингорского [Ахалгорского] района Филипп Хачиров.

"Переход на российскую систему образования в грузинских школах означает, что начальные классы переходят на общеобразовательные программы РФ, которые в Южной Осетии также применяются", - говорит он.

Что касается судьбы педагогов грузинских школ после перехода на русский язык, по его словам, учителя будут проходить переаттестацию, а остальное будет зависеть от их квалификации и профессиональной подготовки.

"Большинство или меньшинство - не знаю, но там преподаватели владеют русским языком, и те, которые по своим качествам будут подходить, они, конечно, будут продолжать работать", - уверяет он.

Рычаг давления

О том, что обучение в начальных классах с нового учебного года будет проводиться на русском языке, учителя грузинских школ уже предупреждены, говорит Сосо Цотниашвили, глава департамента образования созданной Тбилиси временной администрации Южной Осетии.

"По нашей информации, у них уже была встреча в так называемом министерстве образования в Цхинвали, где их предупредили, что с нового учебного года в начальных классах обучение будет проходить на русском языке […] Это коснется примерно 25 учеников грузинских школ, которые учатся в начальных классах. Что касается первого класса, никто не может сказать, сколько первоклассников будет в этом году, так как родители пока не знают, что делать. У них пока остается надежда, что это решение будет изменено", - сказал он Би-би-си.

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До настоящего времени у грузинских школ не было проблем с получением грузинских учебников, а у преподавателей - с получением зарплаты, говорит он.

"Единственное, что строго было запрещено, - это 12-летнее обучение в средней школе. То есть они требовали обучения в течение 11 лет в средней школе, как в России. Также запрещалось преподавание истории по грузинским учебникам. Вместо этого был переведен учебник с русского на грузинский ", - говорит он.

В Тбилиси считают, что анонсированные самопровозглашенными властями изменения фактически лишат этнических грузин в Южной Осетии возможности получать образование.

"Я все-таки надеюсь на то, что это намерение, на которое намекают, не будет осуществлено, так как это будет не только нарушением фундаментальных прав этнических грузин, которые живут в Ахалгори… Учащиеся и учителя даже не читают на русском языке - то есть на языке, на котором их вынуждают преподавать и получать образование. Это фактически станет определенным приговором, который оставляет без образования этих детей", - говорит государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Грузии Кетеван Цихелашвили.

Аналогичные шаги уже были предприняты фактическими властями второго отколовшегося от Грузии регионе, Абхазии - в частности, в Гальском районе республики, где также проживают этнические грузины.

"До конфликта в Гальском районе было 58 школ, из которых 54 были грузинскими, остальные - смешанными. В 90-х и начале 2000-х число грузинских школ сократилось до 31, а потом 20 из них были переведены на русскоязычное обучение, - отмечает Цихелашвили. - Оставалось 11 школ, у которых был статус грузинских школ до начала 2015 академического года, когда начался переход начальных классов на русскоязычное обучение - и с каждым годом добавляется новый класс. Это процесс рассчитан на полную русификацию".

Запрет на получение образования на родном языке может стать механизмом давления на этнических грузин, проживающих в Ахалгори и Гальском районе, которые и так находятся в сложном положении и сталкиваются с ограничениями прав на собственность, свободу передвижения и возможностей трудоустройства, отмечает госминистр.

"Это, в конечном итоге, не входит в интересы ни абхазского, ни осетинского общества, потому что опасность не в этих людях, которые там живут в очень сложных условиях, а в процессе русификации, которая угрожает абхазской и осетинской идентичности", - говорит Цихелашвили.

По ее словам, Грузия использует все возможные форматы и каналы коммуникации с международными партнерами, чтобы добиться возвращения обучения на грузинском языке в Гальском районе и предотвратить аналогичное развитие событий в Цхинвальском регионе [Южной Осетии].

Новая волна переселенцев?

По данным народного защитника Грузии (аналог омбудсмена), в течение последних двух лет около 200 детей из Гальского района Абхазии продолжили получать среднее образование на территории, подконтрольной Тбилиси. Предположительно, причиной тому стали ограничения, связанные с получением образования на родном языке.

Правообладатель иллюстрации Veleriy Sharifulin/TASS Image caption Большинство этнических грузин вынуждены были оставить свои дома в Южной Осетии в ходе российско-грузинской войны 2008 года

В случае аналогичных ограничений в Ахалгорском районе переезд этнических грузин на территорию, подконтрольную Тбилиси, будет более массовым, считает советник омбудсмена по вопросам прав человека в регионах, пострадавших от конфликта, Медея Турашвили.

"Специфика в том, что большая часть учителей обучают в школах в Церовани [поселок на подконтрольной Тбилиси территории] и в Ахалгори. У многих семей, которые остались в Ахалгори, тоже есть дома в Церовани. То есть, в отличие от Гали, где ученики и учителя постоянно проживают, в Ахалгори мы получим ситуацию, когда большая часть учащихся грузинских школ и их семей, вероятно, оставит регион", - говорит Турашвили.

С тем, что лишение возможности получить образование на грузинском языке грозит новой волной переселения грузин из Южной Осетии, соглашаются многие аналитики. Но, по мнению конфликтолога Пааты Закареишвили, часть этнических грузин останется в Ахалгорском районе, несмотря на трудности.

"Конечно, какая-то часть продолжит там оставаться... Потому что всегда есть категория людей, которая - пока силой не выгоняют, если нет насильственной депортации, - остается на месте, как бы ни было тяжело", - говорит он.

Перевод обучения с грузинского языка на русский он считает недальновидным шагом де-факто властей, который может привести лишь к увеличению недоверия к Цхинвали со стороны этнических грузин Южной Осетии.

"Любые попытки обрусения в XXI веке недальновидны. [...] Там не русскому языку надо обучать, а считать этих людей своими. Но и в Абхазии, и в Южной Осетии это проблема, они не считают своим грузинское население, которое там осталось лояльно к ним. Это их большая ошибка - они не доверяют тем людям, которые доверяли им и остались на месте, потому что те, кто не доверял, давно уехали", - говорит Закареишвили.

По данным переписи 2002 года, 6520 человек, то есть около 85% жителей Ахалгорского муниципалитета, были этническими грузинами. После августовской войны большая часть грузинского населения покинула район.

Всего, согласно докладу Crisis Group 2010 года, в Южной Осетии остается не более 2500 этнических грузин, большинство из них живут в Ахалгорском районе, где они, по разным подсчетам, составляют около половины населения.

По данным де-факто властей, перепис показала, что в Ахалгорском [Ленингорском] районе проживает 2337 этнических грузин, что составляет 55% населения района.