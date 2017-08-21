СМИ России: рейтинг преемников Путина

В обзоре российских СМИ:

Рейтинг влиятельных преемников Путина

Россия падает в демографическую яму

Сотовые операторы достигли потолка?

Российские авиакомпании принудят к пунктуальности

"Коммерсант" и "Ведомости": "Нерядовые политики"

Фонд "Петербургская политика" составил рейтинг наиболее влиятельных публичных политиков, которые могли бы стать преемниками президента Владимира Путина. И ближе всего к Путину в кадровом резерве высшего ранга, рассказывает газета "Коммерсант", оказался премьер Дмитрий Медведев.

Политиков, включенных в рейтинг, эксперты называют участниками будущей правящей коалиции 2018-2024 годов. Эксперты анализируют также успехи и неудачи российских политиков и частоту их встреч с Владимиром Путиным за лето.

Вторым после премьера идет мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо них, в первую пятерку входят губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

18-е место в двадцатке "преемников" цикла 2018-2024 годов авторы рейтинга отдали главе ФБК Алексею Навальному, хотя он ни разу не встречался с президентом, а 20-е — "темной лошадке".

О смене поколений во власти на встрече с молодыми политологами в августе говорил глава Фонда развития гражданского общества, советник Сергея Кириенко Константин Костин, пишет "Коммерсант". "Все очень боятся об этом говорить, но мы должны признать, что через 10-15 лет в России будет другой президент, правительство, другие люди будут занимать командные посты", - отметил он.

"Петербургская политика" изложила все деликатно и осторожно, считает политолог Константин Калачев.

"Тема преемников в последнее время стала звучать все чаще, и это создает не лучший фон для мартовских выборов", - приводит его мнение газета "Ведомости". Есть понимание, что свою повестку Путин практически исчерпал, в историю уже вписан, дальше надо что-то менять - Путин и инновационный сценарий развития кажутся почти несовместимыми, рассуждает эксперт.

Тема преемника сейчас не обсуждается совсем, возражает эксперт близкого к Кремлю фонда ЭИСИ Андрей Колядин. По его мнению, перспективы смены президента уходят в будущее, а планировать до 2024 года никто, кроме политологов, не рискует. Во-первых, это бессмысленно - все успеет поменяться несколько раз; во-вторых, "обсуждать тему преемника при живом, здоровом и деятельном президенте чревато"; в-третьих, даже если вмешается случай, то все равно изменения пойдут по непредсказуемому сценарию, уверен Колядин.

"Ведомости": "Россия стала меньше"

Демографическим проблемам России посвящен материал в свежих "Ведомостях": впервые с 2010 года рождаемость и приток мигрантов в первом полугодии оказались ниже числа умерших россиян.

Смертей стало на 20 200 меньше, чем годом ранее, но рождений еще меньше - на 107 400. В итоге естественная убыль населения выросла в четыре раза. Прибывшие в Россию мигранты смогли компенсировать эти потери лишь на 85,7%.

Газета пишет, что правительство обсуждает, как улучшить демографическую ситуацию, но сильно увеличить естественный прирост вряд ли получится: слишком мало в стране женщин 1990-х годов рождения.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что существенно вырасти население может только за счет мигрантов, но против их массового притока пока и миграционная политика, и общество. Раньше Россию подпитывали людьми Средняя Азия и Украина, напоминает Вишневский, но теперь мигрантов из постсоветских стран не так много.

Заведующий лабораторией факультета социальных наук ВШЭ и ведущий научный сотрудник РАНХиГС Андрей Коротаев не исключает, что в 2018 году падение рождаемости может замедлиться - экономика восстанавливается, растет уверенность людей, которые уже в этом году заключают больше браков. Но в долгосрочной перспективе население продолжит понемногу сокращаться, считает он, в том числе из-за падения коэффициента рождаемости.

Эксперты на страницах "Ведомостей" отмечают, что избежать падения рождаемости во время кризиса 2008-2009 годов удалось благодаря введению материнского капитала и сейчас нужны сопоставимые меры.

РБК: если не видно разницы...

Россиянам, по большому счету, безразлично, услугами какого сотового оператора пользоваться. Компания "ВымпелКом" провела исследование на эту тему и выяснила, что сотовым операторам трудно предложить абоненту оригинальный продукт: успешные инициативы моментально копируются, и в глазах потребителей все операторы примерно одинаковы.

Представители "ВымпелКома" признают, что качество "пользовательского опыта" в сетях разных операторов схоже или различается малозаметными для большинства техническими характеристиками, а ярко выраженной продуктовой и маркетинговой дифференциации между компаниями нет. Это усилило тренд на сближение восприятия клиентами различных операторов, а те давно исчерпали возможности органического роста.

Гендиректор агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов отмечает, что разница между операторами с точки зрения качества связи может сохраняться в отдельных регионах, но в целом по стране у сотовых компаний качество услуг сопоставимо.

"Исследования лояльности, восприятия брендов показывают, что операторов любят и ненавидят примерно одинаково, причем чаще ненавидят", - констатирует Анкилов.

"Известия": авиакомпаниям повысили ответственность

С сегодняшнего дня, 21 августа, Россия стала полноправным участником Монреальской конвенции (МК), к которой ранее присоединилось большинство стран мира. Этот документ, рассказывает газета "Известия", расширяет права пассажиров и усиливает ответственность авиакомпаний при выполнении международных рейсов.

Газета пишет, что увеличенные размеры выплат за задержки рейсов могут сильно ударить в первую очередь по страдающим непунктуальностью чартерным перевозчикам - по уровню ответственности они теперь не отличаются от регулярных авиакомпаний.

Впрочем, компенсации будут подлежать только прямые убытки пассажиров, а сама по себе задержка вылета не считается основанием для выплат, отмечает издание. Как рассказали "Известиям" в минтрансе, МК распространяется на все международные воздушные перевозки, не разделяя понятия чартерных и регулярных рейсов. На внутрироссийских маршрутах положения данного международного договора не применяются.

Директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов считает, что изменение размеров и принципов определения ответственности авиакомпаний никак не повлияет на их финансовое состояние.

"Вся ответственность перевозчиков за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, а также за сохранность багажа подлежит обязательному страхованию. Единственный случай, который предполагает выплату компенсации пассажиру за счет средств самого перевозчика, это нарушение сроков перевозки. При этом компенсации подлежит только реальный вред, наступивший из-за задержки рейса. Если задержка произошла, но материальный вред не причинен, то ущерба нет и нечего компенсировать. Упущенная выгода компенсации не подлежит", - сказал "Известиям" эксперт.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си