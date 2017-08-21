Пресса Британии: Трамп недостоин госвизита в Британию

В обзоре британских газет:

Почему госвизит Трампа в Британию нужно отменить

Барселонский наезд на туриндустрию

Пусть бьет Биг-Бен

Шарлотсвилль должен закрыть путь Трампу в Британию

Терезе Мэй следует отменить государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, полагает обозреватель Guardian Мэтью д'Анкона. Свою позицию он объясняет высказываниями Трампа по поводу событий в Шарлоттсвилле, которые, по его мнению, вызывают озабоченность.

"Авторитет Мэй, достигший на сегодняшний день самого дна, благодаря столь эффектному вмешательству [отмене визита] резко укрепится. На нее по-другому будут смотреть лидеры 27 пока что стран-партнеров по ЕС. Я не хочу сказать, что, порвав приглашение президенту, мы непременно получим лучшие условия по "брекситу". Но как минимум участники другой стороны переговоров на какое-то время, возможно, перестанут посмеиваться", - пишет автор.

Он предлагает представить, сколько полицейских трудочасов освободится, если отменить визит Трампа. Не нужно будет возводить множество барьеров в центре Лондона. Журналист сравнивает приезд американского президента с "вредной Олимпиадой" - неким инфраструктурным кошмаром, который превращает жизнь столицы в хаос, а толпы людей при этом не чувствуют ничего, кроме злости и досады.

В феврале, после того как петицию с требованием отменить визит Трампа в Британию подписали 1,8 млн человек, этот вопрос обсуждался в парламенте - и тогда министры уверяли, что в первую очередь необходимо учитывать коммерческие, дипломатические и стратегические интересы. Никто и не пытался оспорить "клоунское поведение, пренебрежительное отношение к женщинам и бытовой расизм" Трампа или отрицать, что Белый дом, судя по всему, оказался во власти наспех состряпанной группы крайне правых. Но этого оказалось недостаточно, чтобы отменить визит президента, отмечает д'Анкон.

Но все это было до Шарлоттсвилля. Сейчас, полагает автор, необходимо выразить Трампу бескомпромиссное осуждение. Как сказал Франклин Рузвельт, пост президента - это прежде всего "место морального лидерства". Но моральное лидерство в исполнении Трампа стало эрзацем, состоящим из потока болтовни, в которой он возложил вину и на "альт-левых" - ничуть не меньше, чем на сторонников превосходства белой расы. Он сказал, что среди куклуксклановцев есть "очень достойные люди" и попытался обратить вопрос о расизме и достоянии гражданской войны в вопрос о сохранении памятников, отмечает издание.

"... Мэй не касается, как Трамп поступает с медицинской системой США, реформами налоговой политики или набором персонала в Белый дом. Но когда самый могущественный человек в мире не может пройти базовый тест демократического лидера - ответить на вопрос "были ли нацисты однозначно плохими?" - внезапно это уже касается и нас. Как на этот вопрос ответит президент США, касается нас всех", - считает обозреватель Guardian.

Те, кто в Шарслоттсвилле кричал "кровь и почва" и "евреям нас не заменить", имеют единомышленников по всему миру, и их уверенность растет, когда им подмигивает лобби башни Трампа. Некоторые из них живут и среди нас. Разве они заслужили госвизит своего героя? Разве британцы из числа этнических меньшинств заслужили такое неуважение к себе?

Да, в прошлом с госвизитами в Британию приезжали неоднозначные фигуры вроде Роберта Мугабе, саудовского короля Абдаллы и Николае Чаушеску. Но из-за столь тесных отношений с США здесь действуют другие критерии. В чем смысл искренней дружбы, если нельзя быть искренними? Есть время для прагматичной политики - и время для смелых и непреклонных действий. Отмена визита Трампа, как полагают некоторые, станет не просто формальным жестом, а заслуженной санкцией, прекрасно подходящей для бывшей звезды риалити-ТВ, помешанную на рейтингах и статусе.

Национальные интересы Великобритании не должны быть представлены ассоциацией с этим ужасным президентом. Как говорила сама премьер, "хватит - значит хватит", резюмирует автор.

Теракт в Барселоне уже ударил по испанскому туризму

Теракт на самой посещаемой улице Барселоны ударил по имиджу Испании как безопасного места отдыха, пишет Тобайас Бак из Financial Times.

Нападение на знаменитом бульваре Рамбла произошло в самый пик туристического сезона. Пострадавшие и погибшие приехали туда в общей сложности из 34 стран.

На следующий день после теракта акции испанских компаний, связанных с туризмом, упали, потащив за собой общий фондовый индекс страны. Акции авиационного холдинга AIG, сети гостиниц Melia и оператора аэропортов Aena потеряли 2% стоимости.

Генеральный секретарь ассоциации владельцев гостиничного бизнеса в Барселоне Манель Касальс сообщил, что есть отдельные случаи, когда туристы отменяли свои брони из-за теракта, но пока рано подсчитывать возможные убытки.

"К сожалению, мы все больше привыкаем к такого рода нападениям в европейских городах", - цитирует его слова FT.

Некогда популярные туристические направления - Тунис, Египет и Турция - в последние годы потеряли часть туристов, которые предпочли им Испанию в надежде избежать терактов. Аналогичная ситуация повторилась в Париже, пострадавшем от нападений боевиков-исламистов. Там число туристов в 2016 году уменьшилось на 1,5 млн человек по сравнению с 2015 годом.

По данным опроса компании ITB World Travel Trends Report, безопасность становится одним из главных критериев при выборе места отдыха. Согласно исследованию, самый большой спад путешественников был отмечен в Турции, Франции и Бельгии, подвергшимся террористическим нападениям, пишет издание.

Испания же - в отличие от них - шла на рекорд по приему туристов этим летом. За первые пять месяцев их число выросло на 12% по сравнению с 2016 годом. Увеличение туристического потока было очень полезно для страны, где доходы этой отрасли составляют 14% ВВП.

Но мощный прирост посетителей, а также сообщения о хулиганствующей молодежи из их числа, привел к разногласиям в местном обществе, особенно в Барселоне. Ранее мэр города, придерживающийся левых взглядов, объявил о мерах по ограничению туризма. Это в том числе означает и запрет на строительство новых отелей, и домов с апартаментами для туристов, отмечает журналист.

Бой часов Биг-Бена могут оставить

Туристическую тему продолжает Daily Telegraph. Часы Биг-Бена должны продолжать бить хотя бы один раз в неделю для туристов, заявил министр по делам культурного достояния Британии Джон Глен. По его мнению, полное отключение знаменитого боя может привести к оттоку туристов.

Он, как и многие его коллеги в парламенте, полагает, что лишать Биг-Бен голоса на целых четыре года неправильно. Последний раз часы должны пробить в понедельник в полдень.

В интервью газете Глен в частности сказал: "Я думаю, что это несправедливо по отношению к туристам, которые особенно любили слушать бой. Биг-Бен - одна из наших главных достопримечательностей. Нам необходимо практичное решение, которое позволит минимизировать последствия перерыва, но также отдаст дань уважения нашему историческому наследию и наиболее значимым историческим местам, уход за которыми требует времени. Надеюсь, нам удастся найти возможность дать часам бить для туристов хотя бы раз в неделю. Надеюсь, нам удастся прийти к такому решению. Не знаю, во сколько это обойдется, но это актуальная тема".

Министр по вопросам цифровых технологий Мэтт Хэнкок добавил: "Мы творческая нация, поэтому нам нужно найти творческий подход к тому, чтобы Биг-Бен продолжал задавать ритм парламентскому дню, как это происходит уже много лет".

Планы ремонтных работ башни были одобрены тремя парламентскими комиссиями еще в 2015 году. Но, как выяснила Daily Telegraph, членам парламента не сообщили, что планы предполагали отключение боя часов аж на четыре года.

Представитель палаты общин заявил: "Когда парламент вернется с каникул, с учетом беспокойства, высказанных членами парламента, комиссия Палаты общин рассмотрит продолжительность времени, когда часы не будут бить. Безусловно, все разговоры будут ставить во главу угла эффективность выполнения работ и соблюдение охраны труда работников. Часы умолкнут, как ранее и было объявлено, в полдень ", - пишет издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com