Мать убийцы Троцкого: из буржуазии - в анархистки и агенты НКВД

Правообладатель иллюстрации Cortesía de Jean Dudouyt Image caption Каридад в 1910 году. Она утверждала, что первой в Испании отказалась от дамского седла

20 августа 1940 года Рамон Меркадер убил Льва Троцкого в Мехико, где советский революционер жил в изгнании. За углом убийцу поджидал автомобиль, за рулем которого сидела его мать, Каридад Меркадер.

Но убежать ему не удалось: несмотря на смертельный удар ледорубом по голове, раненый Троцкий успел позвать охрану, и убийцу схватили.

Троцкий скончался спустя 12 часов: Рамону Меркадеру, испанскому шпиону, работавшему также на СССР, удалось совершить одно из самых громких политических убийств ХХ века.

Рамон, действовавший по прямому приказу Сталина, получил 20 лет тюрьмы. Его матери пришлось бежать без него - через Кубу в СССР.

Многогранная женщина

Некоторые историки считают организатором убийства Троцкого именно Каридад Меркадер и называют ее расчетливой женщиной, которая подбила на преступление своего собственного сына.

Image caption Каридад Меркадер в конце июля 1936 года

Другие утверждают, что Рамон принял это решение сам. Всего за три месяца до этого на Троцкого уже было совершено другое, неудавшееся покушение. Тогда группу налетчиков возглавлял мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос.

Сталин требовал результата, и Меркадер решил его добиться. С тех пор Каридад Меркадер известна как "мать убийцы Троцкого".

Но на самом деле Каридад - агент НКВД и убежденная сталинистка из буржуазной семьи - была гораздо более сложной личностью.

Ее жизнь - как до, так и после 20 августа - была весьма неоднозначной. Начиная с происхождения.

Кубинский писатель Леонардо Падура, автор посвященной убийству Троцкого книги "Человек, который любил собак", говорит, что Каридад была "испанкой по рождению (когда она родилась, Куба еще была испанской колонией), каталонкой по воспитанию, француженкой по вкусу, и советской женщиной по гражданству".

Обещанный рай на земле

Каридад (ее девичья фамилия дель Рио) родилась в Сантьяго-де-Куба в 1892 году, в богатой семье из испанской Кантабрии, которая переехала в Барселону до того, как в 1898 году Куба получила независимость. Она получила блестящее образование в Барселоне, Лондоне и Париже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Троцкий (второй справа) со своей второй женой Натальей Седовой (крайняя слева), мексиканской художницей Фридой Кало и теоретиком марксизма Максом Шахтманом

В 1911 году Каридад дель Рио вышла замуж за Пабло Меркадера и сменила фамилию. У них было пятеро сыновей. Текстильный промышленник Меркадер принадлежал к одной из самых богатых семей Барселоны.

"Ей была уготована судьба хозяйки дома в большой буржуазной семье, но всего через несколько лет она стала анархисткой, готовой взрывать фабрики собственного мужа, а потом примкнула к Третьему интернационалу", - рассказал в интервью испаноязычной службе Би-би-си Mundo Грегорио Лури, автор книги "Небеса обетованные. Женщина, работавшая на Сталина".

Image caption Каридад Меркадер, Лена Имберт (невеста Рамона Меркадера) и кубинский коммунист Хуан Маринеро в Гвадалахаре (Мексика) в 1936 году

"Эта удивительная метаморфоза, которую сложно понять. Каридад никогда не были свойственны полумеры. Если она была католичкой, то глубоко убежденной католичкой - и, судя по всему, даже подумывала уйти в монастырь. Это человек, который стремился жить в полном согласии со своими убеждениями", - говорит Лури.

Психиатрическая лечебница

Брак между Каридад и Пабло оказался несчастливым, и она начала водиться с барселонскими анархистами. С этого момента начала формироваться ее новая идеология.

В начале 1920-х годов, рассказывает Лури, Каридад влюбилась во французского пилота, буквально свалившегося ей на голову: он совершил вынужденную посадку на территории их поместья.

"Ее братья, опасаясь скандала, приехали вечером, надели на нее смирительную рубашку и отвезли в психиатрическую больницу в Барселоне, где ее лечили принятыми тогда методами. Освободили ее знакомые анархисты, напав на больницу", - рассказывает биограф.

После принудительного заключения Каридад порвала отношения с семьей и своим социальным классом, забрала детей и переехала во Францию, где пропиталась коммунистическими идеями.

Правообладатель иллюстрации Cortesía de Jean Dudouyt Image caption Каридад Меркадер в посольстве Кубы в Париже в 1962 году

По возвращении в Барселону она стала агитировать за Объединенную социалистическую партию Каталонии. Гражданскую войну Каридад провела на фронте и в поисках поддержки республиканскому правительству Испании в Мексике и США.

Тогда же она начала работать на советскую разведку.

"У нее были тесные отношения главой НКВД Лаврентием Берией, и она посвятила свою жизнь этому делу", - говорит Лури.

По окончании гражданской войны в Испании в 1939 году Каридад и ее сын Рамон присоединились к разработке планов убийства Троцкого, который получил убежище в Мексике.

В сентябре того же года Каридад прибыла в Мексику. Ее сын Рамон уже был там и внедрялся в окружение Троцкого.

Провал операции

Изначально ни Каридад, ни ее сыну не отводилась роль исполнителей убийства.

"В 1940 организаторам убийства Троцкого казалось, что им не потребуется помощь Рамона Меркадера: у них был казавшийся безупречным план. На Троцкого должен был напасть Сикьерос и его вооруженные до зубов товарищи. Это и произошло - они напали на кабинет Троцкого и изрешетили там все, что могли. Но никому из них не пришло в голову проверить, был ли застрелен сам Троцкий", - говорит Лури.

Правообладатель иллюстрации Cortesía de Jean Dudouyt Image caption Каридад Меркадер любила рисовать (Париж, 1960-е годы)

"После того как эта операция провалилась, ее разработчик Леонид (Наум) Эйтингтон, близкий друг Каридад и Рамона, должен был доложить о провале Сталину... Увидев отчаяние товарища, Рамон сказал: "Не переживай. Я сделаю это сам". Так что решение это было принято не Каридад и даже не Сталиным. В последнюю минуту Рамон Меркадер сам взял инициативу на себя", - говорит биограф.

После убийства Троцкого мать и сын Меркадеры были удостоены звания Героя Советского Союза. Рамон отсидел в мексиканской тюрьме до 1960 года, а остаток дней провел в Москве.

Каридад продолжала работать на советскую разведку во Франции. После кубинской революции она устроилась в посольство Кубы в Париже.

Кубинский писатель Гильермо Кабрера Инфанте, который тогда был культурным атташе при посольстве в Брюсселе, в своей книге "Жизни, о которых следует читать" назвал Каридад "сухой и неприятной старухой". Он также утверждает, что тогдашний посол Кубы в Париже Харолд Граматхес говорил, что Каридад - "большая сталинистка, чем сам Сталин".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кубинский писатель Гильермо Карера Инфанте знал Каридад Меркадер лично

Верность Каридад Советскому Союзу была взаимной. До самой смерти "мать убийцы Троцкого" получала пенсию из Москвы, а после ее кончины в 1975 году в Париже советское посольство взяло на себя организацию похорон.