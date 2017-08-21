Памятник "героям Донбасса" поставят в Ростове-на-Дону

Правообладатель иллюстрации lug-info Image caption Памятник ополченцам в Луганске с момента открытия взрывали уже дважды

В начале октября "Союз добровольцев Донбасса" откроет в Ростове-на-Дону памятник "героям Донбасса", рассказал Русской службе Би-би-си глава союза Александр Бородай.

О том, что в городском парке имени Николая Островского еще в конце июля начались работы по установке монумента, написал в социальных сетях депутат ростовской городской думы Анатолий Котляров. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердили и в администрации парка. "Да, будет у нас скоро такое", - сообщили в приемной директора парка Александра Малых.

Заказчиком установки памятника, как следует из паспорта объекта, выступил сам парк им. Островского. "Союз добровольцев Донбасса" Александра Бородая в документе не упомянут. Работы по установке монумента должны завершиться к 1 октября. "Я не готов пока ничего рассказывать, потому что мы держим эту информацию в некотором секрете, но памятник действительно будет и откроем мы его в начале октября", - сказал Александр Бородай Би-би-си.

Автор проекта благоустройства территории Михаил Альков рассказал Русской службе Би-би-си, что монумент "будет представлять собой стелу с георгиевским крестом, расположенную на мраморном основании". Он подчеркнул, что разрабатывал лишь проект благоустройства окружающей памятник территории и не знает, какой скульптор работал непосредственно над монументом.

Пресс-секретарь союза Мария Коледа сказала, что информация о том, как будет выглядеть памятник "пока закрытая, о том, что это будет, мы известим журналистов ближе к открытию".

В крупнейшем городском паблике Ростова-на-Дону в социальной сети "ВКонтакте" идея установки памятника вызвала неоднозначную реакцию. В объявленном там голосовании приняло участие около 5 тысяч человек: 17% установку памятника поддержали, поскольку "многие из ростовчан сражались на стороне ДНР и ЛНР". 42% проголосовали против памятника с формулировкой "Нет, они наёмники, это вообще не наша война!"

Еще 40% затруднились ответить, как они относятся к появлению монумента.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Памятник ополченцам в Ростове-на-Дону откроют в начале октября

Памятник в ростовском парке Островского станет первым в России подобным монументом, посвященным именно добровольцам, воевавшим в Донбассе. Ранее в другом парке города - парке Дружбы - появилась скульптура в виде металлического букета цветов, выкованного, по словам автором проекта, из снарядов, которые были выпущены вооруженными силами Украины по позициям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В декабре 2016 года в аннексированном Россией Крыму был открыт памятник "Народному ополчению всех времен". Его поставили напротив здания совета министров в Симферополе. Монумент из граниты и бронзы украсили барельефами с изображением ополченцев разных времен: Крымской и Великой Отечественной войн, а также "Крымской весны".

В сентябре 2015-го в селе Озерки Алтайского края появилась первая мемориальная доска в честь добровольца, погибшего в Донбассе. Местный житель Иван Корольков был убит 28 января 2015 года в бою под Санжаровкой - село в Бахмутском районе Донецкой области Украины.

Мария Коледа заявила Русской службе Би-би-си, что память погибших в Донбассе российских добровольцев увековечена также в Хабаровске, где отец одного из них договорился с местными властями об установке памятного знака своему сыну и другим погибшим. Би-би-си не удалось найти независимого подтверждения этой информации.

19 октября 2016 года возле одного из кинотеатров на улице Муравьёва-Амурского в Хабаровске была установлена табличка в память об Арсене Павлове, известным под позывным "Моторола". Павлов был взорван 16 октября 2016 года в лифте дома в Донецке, где он проживал.

Не исключено, что открытие памятника "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону будет приурочено к годовщине его гибели.

Многочисленные памятники россиянам, воевавшим на Донбассе, до недавнего времени массово устанавливались лишь на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Только в 2015 году в Донецке был открыт памятник "Погибшим гражданам ДНР" и "Аллея ангелов памяти погибших детей Донбасса", в Горловке - монумент "Невинным жертвам необъявленной войны", в Старобешево - монумент славы войнам-защитникам ДНР, в Моспино - "В память погибшим ополченцам".

12 мая 2016 года глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий открыл в Луганске памятник "Они отстояли Родину". С тех пор монумент дважды взрывали: первый раз в ночь на 1 сентября 2016 года, а затем 1 августа 2017 года.

Военный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Власти Украины, независимые наблюдатели и журналисты неоднократно сообщали о том, что помимо добровольцев из России в конфликте на стороне самопровозглашенных республик принимают участие кадровые российские военные. Власти России регулярно заявляют, что российских военнослужащих в Донбассе нет.