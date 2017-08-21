Крупный пожар в Ростове: 20 пострадавших, объявлен режим ЧС

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В центре Ростова-на-Дону из-за крупного пожара введен режим чрезвычайной ситуации. Горят около 25 домов, сообщают в региональном МЧС. Сообщается о 22 пострадавших, трое из них госпитализированы с ожогами, сообщений о жертвах пока нет.

Остановить распространение пожара пока не удается.

"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек", - цитирует агентство РИА Новости замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.

В МЧС оценивают площадь пожара в 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены военные, также задействована авиатехника - пожар тушат шесть вертолетов.

По словам Кондратьева, из зоны возгорания эвакуированы 560 человек.

По сведениям из оперативного штаба, огонь с частных домов перекинулся на шестой этаж многоквартирного дома, но пожар в квартире сумели быстро локализовать.

Район Театрального спуска неаходится в центре города и застроен частными домами. Район не обустроен: на части улиц нет асфальта, отсутствует канализация. В начале августа в течение двух дней в районе проихошло несколько пожаров. Местные жители считают, что дома подожгли.

"Пламя не перекинулось на остальные дома только потому, что пожар был вовремя замечен и пока ехала пожарная бригада, жильцы ближайших домов тушили собственными силами. В доме, который подожгли, находился спящий хозяин, его удалось спасти. Пожарные сказали - поджог", - писала хозяйка сгоревшего дома на Театральном спуске Людмила Черевко в начале августа.

Жители домов на Театральном спуске сообщали о визитах представителей компаний-застройщиков. По их словам, представители девелоперов предлагали им освободить дома. Местная жительница рассказала, что за ее участок в четыре сотки ей было предложено 2,4 млн рублей.

Новости о пожарах на Театральном спуске приходят из Ростова регулярно. По факту нынешнего пожара инициирована прокурорская проверка.

"Прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону прокурору города. В ходе проверки будет дана комплексная оценка сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила администрация города в понедельник.

Правообладатель иллюстрации Alexander Rodansky

Правообладатель иллюстрации Alexander Rodanskiy Image caption В тушении принимают участие семь бортов авиатехники

Правообладатель иллюстрации Yevgeniy Dubrovskiy\tass Image caption Также пожар тушили сотрудники всех восьми полицейских участков города

Правообладатель иллюстрации Mikhail Bolotov Image caption Затянутое дымом небо видно изо всех частей города

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev\tass Image caption Жители района обвиняют девелоперские компаниии в том, что те оказывают на них давление, чтобы освободить землю