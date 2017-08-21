Крупный пожар в Ростове: 20 пострадавших, объявлен режим ЧС
В центре Ростова-на-Дону из-за крупного пожара введен режим чрезвычайной ситуации. Горят около 25 домов, сообщают в региональном МЧС. Сообщается о 22 пострадавших, трое из них госпитализированы с ожогами, сообщений о жертвах пока нет.
Остановить распространение пожара пока не удается.
"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек", - цитирует агентство РИА Новости замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.
В МЧС оценивают площадь пожара в 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены военные, также задействована авиатехника - пожар тушат шесть вертолетов.
По словам Кондратьева, из зоны возгорания эвакуированы 560 человек.
По сведениям из оперативного штаба, огонь с частных домов перекинулся на шестой этаж многоквартирного дома, но пожар в квартире сумели быстро локализовать.
Район Театрального спуска неаходится в центре города и застроен частными домами. Район не обустроен: на части улиц нет асфальта, отсутствует канализация. В начале августа в течение двух дней в районе проихошло несколько пожаров. Местные жители считают, что дома подожгли.
"Пламя не перекинулось на остальные дома только потому, что пожар был вовремя замечен и пока ехала пожарная бригада, жильцы ближайших домов тушили собственными силами. В доме, который подожгли, находился спящий хозяин, его удалось спасти. Пожарные сказали - поджог", - писала хозяйка сгоревшего дома на Театральном спуске Людмила Черевко в начале августа.
Жители домов на Театральном спуске сообщали о визитах представителей компаний-застройщиков. По их словам, представители девелоперов предлагали им освободить дома. Местная жительница рассказала, что за ее участок в четыре сотки ей было предложено 2,4 млн рублей.
Новости о пожарах на Театральном спуске приходят из Ростова регулярно. По факту нынешнего пожара инициирована прокурорская проверка.
"Прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону прокурору города. В ходе проверки будет дана комплексная оценка сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила администрация города в понедельник.