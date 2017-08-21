Как современный эсминец может столкнуться с гражданским судном?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Джон С. Маккейн" сильно пострадал в результате столкновения с танкером

После второго за одно лето столкновения американского эсминца с гражданским судном ВМС США распорядились об "операционной паузе" в действиях всех американских военных кораблей, а также о начале полномасштобного расследования, которое затронет весь Тихоокеанский флот США.

Многие пребывают в недоумении: как вообще такое возможно, чтобы два современных боевых корабля, главная задача которых - выживать в куда более опасных боевых условиях, столкнулись в открытом море с другими и, хоть и остались на плаву, оказались полностью небоеспособными?

Эсминец "Джон С. Маккейн" класса "Арли Бёрк" столкнулся с либерийским нефтяным танкером "Алник" 21 августа, а 16 июня в его "одноклассника", эсминец "Фицджеральд", врезался филиппинский контейнеровоз. На "Фицжеральде" погибли семеро американских моряков, на "Маккейне" не досчитались десятерых членов экипажа, которых на момент написания заметки продолжали искать.

Оба корабля оснащены современными средствами навигации, включая радары, системы геопозиционирования и прочее оборудование, которое позволяет "видеть" поверхность моря на многие мили вокруг, прокладывая безопасный курс. Однако это не помогло им избежать столкновения.

Как такое могло вообще произойти?

В каждом конкретном случае причина инцидента своя и окончательный ответ можно будет лишь по итогам тщательного расследования, но в большинстве из них к печальному исходу приводит, как принято говорить, досадное стечение обстоятельств.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Танкер "Алник" после столкновения с эсминцем - такому кораблю непросто изменить курс и сбросить скорость

Американские военные корабли оказывались участниками подобных инцидентов и ранее.

Незадолго до истории с "Фицджеральдом", 9 мая 2017 года, эсминец "Лейк Чамплейн" столкнулся с южнокорейским сейнером. До этого два судна снабжения - сухогруз "Амелия Эрхард" и танкер "Уолтер Дил" врезались друг в друга.

В обоих случаях обошлось без жертв, в отличие от истории со столкновением атомного авианосца "Джон Кеннеди" и небольшого парусника-дау. Все находившиеся в лодке люди погибли. Этот же авианосец столкнулся в 1975 году с фрегатом "Белкнап". Тогда в результате пожара на фрегате погибли семь человек и еще один - на авианосце.

Тесное море

Вообще-то столкновения в море не так уж и редки. По данным Европейского агентства морской безопасности (EMSA), с 2011 по 2015 годы по навигационным причинам произошла примерно половина инцидентов и катастроф - 4368.

Среди них 1352 случая - столкновения судов. Большинство инцидентов на море, согласно этой статистике, происходит с различными грузовыми судами, на втором месте - пассажирские. Военные корабли статистика не учитывает, но они также нередко становятся участниками происшествий.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Проливы, такие как Ла Манш, отличаются высокой интенсивностью судоходства

Хотя по сравнению с дорожной сетью на суше Мировой океан достаточно широк, чтобы в нем хватило места для всех кораблей, в нем тоже существуют свои оживленные трассы. Например, через Ла-Манш в день проходит более пятисот судов. Именно такие районы интенсивного судоходства, особенно проходящие в "узкостях", проливах - самые опасные места.

Американский эсминец "Джон С. Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе к востоку от Сингапура - на одной из самых оживленных морских трасс. Контейнеровоз "Кристалл" протаранил "Фицджеральд" в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука, также на морской трассе по пути в токийский порт.

Свою роль сыграло и то, что оба столкновения произошли ночью в полной темноте.

Все эти обстоятельства рассмотрены в Международных правилах предупреждения столкновений судов в море, принятых в 1972 году.

В них, в частности, говорится, что если суда находятся на пересекающихся курсах, то в такой ситуации вступает в силу хорошо знакомое автомобилистам правило "помехи справа" - уступить должен тот, кто находится слева.

Свои правила существуют и для прохождения узкостей, а для движения в темноте и вовсе написан целый раздел, в котором оговаривается система опознавательных огней.

Неуклюжие суда

Большие пассажирские или торговые суда не могут маневрировать так же, как скоростные яхты или военные корабли.

Это тяжелые, неповоротливые морские транспортные средства, главная задача которых - не совершать резкие маневры, а доставить как можно больше груза из одного порта в другой.

Тяжелому контейнеровозу "Кристалл" водоизмещением 29 тысяч тонн на скорости 15 узлов (27 километров в час) нужно 2-3 морские мили, чтобы полностью остановиться. Точно так же поведет себя и танкер "Алник". Любой маневр на таких судах нужно готовить заранее, а радиус поворота может составить несколько сотен метров.

"Торговые суда напоминают пассажирские авиалайнеры - взлет, полет по прямой, посадка, и как можно меньше маневров. Их комплектуют исходя из денежных соображений, и экипаж ограничен. Чем крупнее торговый корабль, тем труднее и непредсказуемее будут его маневры. Торговое судоходство нуждается в отсутствии препятствий, включая морские или рыболовные суда и лодки, ему нужен настолько широкий путь, насколько это возможно", - написал в "Морском бюллетене" его редактор Михаил Войтенко.

Все эти недостатки торговых судов усугубляются во время прохождения узких мест, особенно ночью.

Как бы то ни было, современные торговые суда оснащены качественным навигационным оборудованием, многие имеют радары, и по идее должны заранее видеть такие крупные препятствия, как эсминец.

Однако, как отмечают эксперты, зачастую на них не хватает квалифицированных моряков, да и просто членов экипажа, способных быстро и грамотно оценить обстановку на море, соотнеся данные радара и результаты визуального контроля обстановки.

Военные корабли

Эсминцы - корабли совсем другого характера. Они гораздо более скоростные - у кораблей класса "Арли Бёрк" максимальная скорость достигает 30 узлов (56 километров в час). Они изначально спроектированы так, чтобы совершать резкие маневры в бою.

"На военных кораблях есть специальные члены команды для каждой задачи, начиная от наблюдения за морем, и заканчивая подготовкой маневров. Они готовы в любой момент дать задний ход или сменить курс", - пишет Михаил Войтенко.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эсминец "Уэйн Мейер" класса "Арли Бёрк" - такие корабли оснащены самой современной навигационной аппаратурой

Корабли такого класса оснащены навигационными приборами и радарами, которые отслеживают обстановку вокруг них, однако экипаж полагается не только на оборудование - на мостике всегда дежурят моряки, чья задача - наблюдать за морем.

Брайан Макграф командовал эсминцем "Балкели" - одного класса с "Джон С. Маккейном" и "Фицджеральдом". После столкновения последнего с контейнеровозом Макграф опубликовал статью, в которой рассказал о трудностях управления боевым кораблем. В частности, он объяснил, что полагаться на один радар нельзя.

"Иногда погода и волны действуют сообща, чтобы размыть картину на экране радара. Такой шум особенно силен поблизости от корабля, и он иногда маскирует корабли, особенно мелкие, или приводит к тому, что радар оказывается не способен устойчиво отслеживать цель, приводя к ложной оценке его курса и скорости", - пишет он.

По словам Макграфа, поскольку в цикле принятия решения присутствуют люди, это вполне может привести к ситуации, когда нечеткая или искаженная информация не будет соответствовать тому, что наблюдает человек, и тот просто ее проигнорирует.

Следствие в обоих случаях пока не закончено, но детали расследования столкновения эсминца "Фицджеральд" в контейнеровозом попали в прессу. Согласно сообщениям СМИ, на данном этапе основная вина возлагается на ВМС США.

С этим согласны и многие эксперты. По их словам, у эсминца было больше возможностей обнаружить крупное судно и изменить курс так, чтобы избежать столкновения.