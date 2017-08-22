СМИ России: визовый конфликт с США укрепляет изоляцию России

В обзоре российских СМИ:

Получить визу в США для граждан России станет сложнее

"Газпрому" придется воевать за Европу

В Сочи уничтожен реликтовый лес

"Коммерсант", "Ведомости" и "НГ": ожидаемый шаг

Центральные СМИ обсуждают решение властей США приостановить с завтрашнего дня, 23 августа, процедуру выдачи неиммиграционных американских виз. 1 сентября она возобновится, но только в Москве. В результате, пишет газета "Коммерсант", срок ожидания виз может вырасти до полугода.

Решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американском посольстве объяснили требованием российской стороны "сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации".

Газета пишет, что принятые меры неизбежно скажутся на турпотоке из России в США: он серьезно уменьшится.

Председатель российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отмечает, что решение Вашингтона было "ожидаемым и, более того, совершенно неизбежным": "Американское посольство лишается большого числа рабочих рук. В результате вся механика рассмотрения запросов и выдачи виз усложняется. Но, естественно, американская сторона этому придает и некое политическое значение, давая понять: "Вы [власти РФ] приняли меры [против США], и от них ваши же граждане теперь будут страдать". Думаю, это будет подчеркиваться постоянно".

Ответ США непропорционален, убеждена завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева, мнение которой приводит газета "Ведомости": "Такой шаг бьет по обычным гражданам, которые едут в США по делам бизнеса и туризма. В первую очередь он коснется нового поколения, для которого словосочетание "холодная война" ничего не значит и которое привыкло ездить куда хочется. В условиях, когда США не выдают гражданам России визы, мы переходим на модель взаимодействия "Россия - Украина", будто находимся в состоянии войны".

"Визовый конфликт с США укрепляет изоляцию России", - пишут "Ведомости" в редакционном комментарии на ту же тему. Впрочем, большинство россиян проблему с визами в США даже не заметят, как не заметили продовольственного эмбарго.

"Те, кто не собирался или не может себе позволить тур в США, как правило, во всем согласны с государством и видят в Америке врага, - пишет газета. - Таким образом, культурная изоляция будет укрепляться, и этот эффект значительно шире, чем технический эффект от ограничения на выдачу виз".

Для Кремля, считает издание, в нынешнем изводе - чуть ли не победа. "Вот не ездили советские граждане за рубеж - и все было прекрасно; почему бы не достать этот тезис и не добавить его к другим популярным лозунгам о преимуществах позднего социализма", - саркастически отмечает газета.

Глава МИДа Сергей Лавров, комментируя решение американцев, заявил, что США "пытаются вызвать недовольство граждан РФ действиями российских властей". "Это логика известная, это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - высказался Лавров, открыто усомнившись в том, что ограничения вызваны сокращением сотрудников.

"Независимая газета" считает, что ограничения на выдачу виз ударят прежде всего по российской элите.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин говорит на страницах издания, что большинство населения страны сейчас занято собственным выживанием - россиянам не до поездок за океан. А вот оранжевые революции - это дел рук элит, которым хочется больше свобод и есть что терять: "И совершенно очевидно, что такое недовольство в околовластных кругах растет. Для многих Америка - это уже второй дом, там дети, семьи, недвижимость. И дальнейшая конфронтация будет противоречить уже личным интересам россиян, играющих не последнюю роль в функционировании государства".

"Ведомости" и Газета.ru: битва за Европу

"Газпрому" придется воевать за Европу", - материал под таким заголовком разместили "Ведомости". Поводом для материала стало прибытие в терминал литовской Клайпеды первого танкера со сжиженным природным газом из США. Газета пишет, что этот груз - не последний.

Гендиректор Lietuvos energija Далюс Мисюнас заверил "Ведомости", что американский сжиженный газ обошелся Литве дешевле, чем топливо от "Газпрома", но от прогноза, будет ли российский газ вытеснен с рынка, воздержался.

Газета отмечает, что конкурентами поставок от "Газпрома" будут не только сжиженный газ из США, но и трубопроводный из Азербайджана и Норвегии. Решающим годом битвы за Европу для "Газпрома" газета называет 2025-й.

Впрочем, портал Газета.ru в статье на эту же тему пишет, что пока аналитики не считают газовую политику Литвы рациональной и эффективной и отмечают, что российский трубопроводный газ намного дешевле, чем СПГ.

Руководитель направления "Газ и Арктика" Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Роман Самсонов говорит, что подобные поставки имеют больше рекламный характер, чем практический смысл.

Пока США не удается покорить европейский газовый рынок, отмечает Газета.ru. На конец мая этого года в Европу из Америки ушло всего 19 танкеров, что составило 13% всего отгруженного из США сжиженного газа. Газовозы приходят преимущественно в порты Испании и Португалии. У этих стран есть несколько регазификационных терминалов и нет долгосрочных контрактов с "Газпромом".

"Ведомости": вредителя на границе не задержали

Реликтовые самшитовые леса на Кавказе, пережившие 1,7 млн лет назад ледниковый период, не перенесли сочинской Олимпиады, пишет газета "Ведомости". Издание рассказывает, что вид Buxus colchica почти полностью уничтожен видом Cydalima perspectalis - бабочкой-огневкой, вредителем, занесенным в растениях, которые были закуплены для Олимпиады в Италии.

"Масштабная экологическая катастрофа, поразившая Краснодарский край, Адыгею и перекинувшаяся в Абхазию - характерный пример работы природоохранных ведомств", - констатирует издание.

Самшит колхидский занесен в российскую Красную книгу, вырубать его запрещено, рассказывает газета. Рос он главным образом на особой природоохранной территории. Но для РЖД, строившей дорогу из Адлера в Красную поляну, ради Олимпиады сделали исключение.

Уничтоженные леса решили компенсировать, озеленив Сочи и олимпийскую деревню, для этого купили самшит в Италии, как оказалось - вместе с гусеницами огневки. "Остановить на границе вредителя мог бы Россельхознадзор, славный своей борьбой с импортными продуктами, - саркастически замечают "Ведомости". - Но увы".

Полная ответственность за проникновение огневки в Россию лежит на Россельхознадзоре и персонально его главе Сергее Данкверте, уверен директор WWF России Игорь Честин. Ведомство отвечает за пересечение вредителями границы, но огневка как не числилась, так и до сих пор не числится в карантинном списке.

"Вредитель не встретил не только природных, но и государственных ограничений, пока не съел все леса", - констатирует издание.

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Россияне продолжают экономить и предпочитают проводить досуг скромно, рассказывает "Коммерсант". Доля тех, кто за последние шесть месяцев не посетил ни одного развлекательного заведения или мероприятия, превысила 50%.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си