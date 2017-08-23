Тройной талак: как мусульманки Индии выиграли битву

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кампания за запрет развода продолжалась в Индии долгие годы

Верховный суд Индии накануне признал практику так называемого "мгновенного развода" мусульман антиконституционной. Многие в стране восприняли это решение как победу правозащитников и борцов за права женщин. Но битва эта была непростой, объясняет корреспондент Би-би-си в Дели Гита Пэнди.

На протяжении долгих лет мусульманки Индии жаловались, что живут в постоянном страхе быть изгнанными из своих домов в доли секунды - достаточно было их мужьям, исповедующим ислам, трижды произнести слово "талак" (развод).

Кампания за прекращение практики "мгновенного развода" началась в стране несколько десятилетий назад. Пика она достигла в прогшлом году, когда в Верховный суд страны обратилась 35-летняя женщина, мать двоих детей.

Иск Шаяры Бано был зарегистрирован в феврале 2016 года. В нем говорится, что она отправилась к своим родителям в северный штат Уттаракханд на лечение и там получила так называемую "талакнаму" - письмо от мужа, в котором он сообщал о том, что разводится с ней.

Ее попытки связаться с мужем, с которым она прожила 15 лет и который сейчас живет в Аллахабаде, успехом не увенчались. ей также не дали увидеться с детьми.

Image caption Шаяра Бано требовала признать практику "мгновенного развода" антиконституционной

В своем иске женщина требовала полного запрета "мгновенного развода", ссылаясь на то, что он позволяет мужчинам-мусульманам обращаться со своими женами как со своим имуществом.

Шаяра также просила суд объявить незаконными полигамию (мусульманам в Индии можно иметь четырех жен) и халалу (практику, при которой разведенная женщина должна снова выйти замуж, чтобы иметь возможность после развода вернуться к первому мужу).

Все это Шаяра в обращении к суду назвала незаконным, неконституционным и противоречащим духу современной справедливости.

Развод в исламе

Исследователи ислама говорят о том, что в Коране четко прописана процедура развода. Паре дается три месяца на осознание поступка и на то, чтобы передумать;

В Индии столетиями практиковался так называемый "тройной талак" - когда мужчина трижды говорит женщине, что разводится с ней, и после этого развод автоматически вступает в силу;

"Бидат" - это персидское обозначение слова "грех", которое позволяет мусульманам разводиться, просто сказав жене "талак, талак, талак";

Правозащитники указывают на то, что современные технологии еще больше упростили развод, позволив произносить эти слова по телефону, электронной почти или в мессенджере;

Упоминаний о талаке нет ни в Коране, ни в суннах, он запрещен в 22 исламских государствах, включая Пакистан и Бангладеш.

На протяжении долгих лет мусульманки пытались оспорить талак в суде. Чем же отличается дело Шаяры Бано и что позволило именно ему изменить устоявшийся ход событий?

"Впервые в истории мусульманка оспорила свой развод по причине того, что ее фундаментальные права были нарушены", - говорит адвокат истицы Баладжи Сринивасан.

Эти права прописаны конституцией страны, их воспринимают как основу индийской демократии, они не могут быть попраны или нарушены.

"Имам сказал ей, что у нее нет прав из-за ее вероисповедания. То есть если вы индуистка или христианка, то все в порядке, а если мусульманка, то прав лишены? Поэтому Шаяра Бано и обратилась в суд, заявив о нарушении своих конституционных прав, и ее делом занялся Верховный суд", - объясняет адвокат Сринивасан.

"Удивляюсь, почему никто не задумался об этом раньше", - добавляет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи женских судеб были раз и навсегда изменены из-за тройного талака

В деле Шияре помогали также индийские правозащитные группы, в том числе Движение женщин-мусульманок Индии.

"Это ни что иное, как патриархат, маскирующийся под религию. Кто дал право лишать нас прав?" - возмущается активистка движения Закия Соман.

В 2007 году в организации начали составлять список женщин, столкнувшихся с "мгновенным разводом" или полигамией.

"Мы опросили 4710 женщин, 525 из них были в разводе, 414 были разведены после "тройного талака", - говорит Соман.

Организация опубликовала доклад, задокументиров около 100 случаев, когда мусульманки после развода оставались без крыши над головой.

Правозащитники писали псиьма премьер-министру страны и другим чиновникам. Они собрали 50 тысяч подписей за запрет тройного талака.

Через два месяца после иска Шаяры Бано еще одна женщина, Аафрин Рахман оспорила свой развод в Верховном суде. В течение еще нескольких недель иски подали еще три женщины и две организации по защите прав женщин.

Дела были собраны вместе, и суд провел разбирательство сразу по всем делам, в котором приняли участие 5 судей - индус, сикх, христианин, зороастриец и мусульманин. Председательствовал судья Джей Эс Кехар. Дело рассматривалось втечение шести дней, первое заседание состоялось 11 мая.

Среди тех, кто возражал против запрета, был влиятельный Совет по исламскому праву Индии. настаивавший, что практике талака более 1400 лет и "тройной талак - это вопрос веры для мусульман". Представители Совета говорили, что если мусульманин не имеет возможности развестись, это "может привести к преступлению, к убийству им жены или сожжению ее заживо".