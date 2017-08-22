"Общее покровительство" и "попустительство": в чем обвиняют Никиту Белых

Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS Image caption В июне 2017 года суд вновь продлил арест бывшему губернатору Кировской области

Пресненский суд Москвы назначил на 5 сентября рассмотрение по существу дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого обвиняют в получении взяток общей суммой 600 тысяч евро. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Белых вину не признает.

На предварительном заседании, которое прошло во вторник, адвокаты Белых просили суд вернуть дело в прокуратуру, ссылаясь на допущенные нарушения, а также исключить из материалов доказательства, которые, считает защита, были получены незаконно.

Кроме того, защитники снова поднимали вопрос об освобождении бывшего губернатора Кировской области из СИЗО. По словам адвоката Андрея Грохотова, состояние здоровья Белых ухудшилось, у него обнаружили катаракту.

Судья Татьяна Васюченко отклонила оба ходатайства и продлила срок ареста Белых еще на полгода - до 6 февраля.

Пресненский суд также разрешил бывшему главе Кировской области жениться на своей невесте Екатерине Рейферт. "Судья сообщила нам, что после допроса в качестве свидетеля Екатерине будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в СИЗО для заключения брака", - рассказала адвокат Марина Ярош.

Рейферт будет допрошена в первый день рассмотрения дела по существу - 5 сентября. Ранее источник Интерфакса сообщал, что заключению брака между Рейферт и Белых мешает ее статус свидетеля. Адвокат Грохотов в свою очередь отмечал, что следствие такой информации не давало.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года в одном из ресторанов в центре Москвы. По версии следствия, в момент задержания бывший глава региона получил пакет со 150 тысячами евро, и на его руках были следы специального раствора, которым были помечены купюры.

В СК тогда утверждали, что переданные деньги были третьей частью взятки, общая сумма которой составляла 400 тысяч евро.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Кадры задержания Белых следственный комитет распространил вечером того же дня

За эти деньги, как следует из заявления следственного комитета, Белых должен был оказывать "общее покровительство " и "попустительство" при контроле областного правительства за деятельностью "Нововятского лыжного комбината". Именно его владелец - немецкий предприниматель Юрий Зудхаймер - передал 24 июня 2017 года на тот момент действующему главе Кировской области пакет с купюрами.

Спустя месяц после ареста Владимир Путин снял Белых с поста губернатора Кировской области "в связи с утратой доверия".

Вскоре после задержания СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что показания на Белых дали два предпринимателя - бывший член совета директоров "Нововятского лыжного комбината" Альберт Ларицкий и действующий совладелец компании Юрий Зудхаймер.

Сам Белых вину категорически отрицает. Со слов следователя, он утверждает, что полученные деньги предназначались на нужды Кировской области.

В марте 2017 года в деле против Белых появился еще один эпизод, по которому ему вменяют получение еще 200 тысяч евро от Ларицкого.

В итоге общая сумма взятки, в получении которой обвиняют бывшего кировского губернатора, составила 600 тысяч евро.

Кто такие Ларицкий и Зудхаймер

История взаимоотношений двух предпринимателей, лыжного комбината и кировских властей началась в 2010 году. Тогда в регионе действовал особый способ поддержки инвестиционных проектов - "Патронажный сертификат губернатора".

Получившие такой сертификат компании среди прочего могли рассчитывать на имущество из областного залогового фонда для получения кредитов.

В 2010 году Ларицкий добился патронажного сертификата для проекта модернизации производства на лыжном комбинате, писали "Ведомости". По данным газеты, предприятие получило кредит на 250 млн рублей у Сбербанка, использовав в качестве залога помещение Кировской филармонии, здание детского лагеря и два административных строения.

Спустя три года Ларицкий "Нововятский лыжный комбинат" перешел в собственность Зудхаймера. В интервью агентству Рейтер немецкий бизнесмен утверждал, что ничего не знал о кредитных обязательствах лыжного комбината. Впоследствии, по словам предпринимателя, Белых "загнал его в угол" своими "требованиями о кредитах" и "напоминаниями о залогах".

При этом, как сообщали "Ведомости" со ссылкой на документы областного Арбитражного суда, именно структуры, контролируемые Зудхаймером, в 2014 году выкупили у Сбербанка долг Нововятского лыжного комбината. Как следует из этих документов, банк переуступил право требовать возврат долга кипрской компании Remigal Consultants, которой, согласно кипрскому реестру, с марта 2015 года владеет Зудхаймер.

Дело Ларицкого

В 2015 году уже бывшего владельца лыжного комбината Альберта Ларицкого обвинили в махинациях с взятым у Сбербанка кредитом: комбинат перечислил швейцарской фирме Champion Chemicals AG деньги за поставки оборудования, а в итоге они оказались на личном счете Ларицкого в банке Credit Suisse.

На момент совершения махинаций участвовавшую в схеме компанию Champion Chemicals AG контролировал гражданин Германии Юрий Зудхаймер, отмечала организация Transparency International со ссылкой на данные торгового реестра Швейцарии.

В ноябре 2016 года, то есть спустя пять месяцев после ареста Белых, Ларицкий был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам колонии общего режима. Дело Ларицкого суд рассматривал в особом порядке: бизнесмен заключил сделку со следствием.

"У нас есть основания полагать, что к Юрию Зудхаймеру также могли появиться претензии со стороны правоохранительных органов, и, как следствие, у него могла быть мотивация сотрудничать с ними и участвовать в провокации губернатора на получение взятки", - отмечала Transparency International.

Деньги "на выборы"

Зудхаймер утверждает, что Белых не только напоминал о кредитах и залогах, но и требовал внести деньги "на выборы" в 2014 году, взамен обещая помощь НЛК.

По словам бизнесмена, тогда он передал губернатору 200 тысяч евро лично и еще 50 тысяч через посредника. Но после этого, заявил Зудхаймер, Белых вновь попросил средства "на выборы".

"У меня не было выбора. Я понял, что этот беспредел никогда не кончится и пошёл в ФСБ", - сказал Зудхаймер в разговоре с Рейтер.

После задержания бывший глава Кировской области, согласно представленным следователем в суде материалам, пояснял, что полученные от владельца НЛК деньги должны были пойти на нужды города. Источники Рейтер, работавшие с Белых, утверждали, что средства планировалось потратить на благоустройство в регионе перед парламентскими выборами.

По данным агентства, Белых, который в 2014 году переизбирался в качестве самовыдвиженца при поддержке "Единой России", должен был "помочь партии".

"Воруют по-взрослому, а оправдываются как дети. Мог бы с тем же успехом сказать, что эти деньги он взял, чтобы помочь пенсионерам, детям. Он - должностное лицо, он не имеет права принимать деньги", - заявлял в ответ на объяснения Белых Владимир Маркин, который на тот момент занимал должность официального представителя следственного комитета.

Нет оснований для домашнего ареста

С августа 2016 года защита бывшего губернатора просила перевести его из СИЗО "Лефортово" под домашний арест. По словам адвоката, из-за сахарного диабета состояние здоровья Белых под стражей сильно ухудшилось.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption На заседание по продлению ареста в марте 2017 года Белых опирался на трость, которой до задержания не пользовался. С ней же бывший губернатор пришел и на предварительное заседание 22 августа.

В 2017 году адвокат Андрей Грохотов заявлял в суде, что Белых нуждается в профессиональной медицинской помощи. За время ареста у него возникли серьезные проблемы с суставами, кроме того, у Белых нарушена работа мозга, он страдает высоким давлением, утверждает защитник.

В интервью РБК он подтвердил, что Белых были поставлены новые диагнозы, которых не было ни до ареста, ни в период содержания под стражей в 2016 году.

По словам адвоката, выводы о новых заболеваниях содержатся в медицинских документах и результатах обследования в больнице "Матросской тишины".

Несмотря на доводы защиты, суд не нашел оснований для перевода Белых из СИЗО под домашний арест.