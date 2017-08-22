Как риторика Трампа столкнулась с афганской реальностью

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп не уточнил численность дополнительных войск, которые будут отправлены в Афганистан

Битва за Афганистан - самая продолжительная война, которую ведет Америка, - идет уже почти 16 лет, и, судя по всему, закончится еще не скоро.

В этом суть заявлений президента Дональда Трампа. Его упор на отказ от временных рамок и переход к принятию решений "исходя из реальных условий" в стране означает, что американские войска пробудут в Афганистане довольно долго.

Решения по новой афганской стратегии ждали давно, и после большого количества невнятной риторики Трамп по сути последовал курсу своих старших военных советников.

Он не стал называть конкретных цифр - например, по числу дополнительных войск. Однако план, который поддерживают его генералы, подразумевает отправку в страну около 3800 дополнительных военных инструкторов и советников - так что, вероятно, это и случится.

Авиационная поддержка - жизненно необходимая афганским правительственным силам для борьбы с "Талибаном" - также может быть усилена. Впрочем, и в этом вопросе президент Трамп предпочел пока не раскрывать карты.

Отказавшись от менее традиционных вариантов стратегии - например, полного вывода сил США из Афганистана или передачи миссии частному подрядчику, президент Трамп взял самую продолжительную американскую войну в свои руки.

Трамп признал, что инстинкт говорил ему полностью вывести американские войска из Афганистана. Но, пытаясь побороть те же проблемы, что и его предшественник Барак Обама, он пришел к более или менее схожему ответу - больше тренировок и помощи для афганских сил, чтобы помочь им дать отпор наступлению "Талибана".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption С 2001 года в Афганистане погибло более 2300 американских солдат

Разумеется, Трамп попытался представить это как новый курс в политике. Стратегия, основанная на принятии решений исходя из "реальных условий", означает, что США в Афганистане - всерьез и надолго.

Дела у афганских правительственных войск идут не очень хорошо. "Талибан" контролирует почти половину страны, а военные способности афганских сил - не считая элитных войск - оставляют желать лучшего. Поэтому много сил уйдет лишь на то, чтобы стабилизировать ситуацию, прежде чем можно будет хотя бы думать о наступлении.

Все было обрамлено классической трамповской риторикой - разговорами о "победе", утверждениями о том, что война в Афганистане ведется не для установления порядка в стране, а чтобы "убить террористов", как он выразился. Это, без сомнения, попытка успокоить своих политических союзников, которые столь же скептически настроены в отношении зарубежных военных подвигов, как и сам Трамп.

Трамп предложил комплексный подход - военный, политический и дипломатический. Он жестко высказался в отношении Пакистана, которому, по его словам "есть слишком много чего терять, чтобы продолжать укрывать террористов". "Это изменится, и изменится немедленно", - заверил он.

Но насколько большое влияние он может оказать на Исламабад? Масштабы финансовой помощи стране уже снижены. Однако Пакистан - наполовину союзник, наполовину проблема для Вашингтона - также выступает в роли главного посредника в отношениях с "Талибаном" - группировкой, которую - как минимум частично - Трамп надеется однажды посадить за стол переговоров.

Media playback is unsupported on your device Жизнь на территориях Талибана

Акцент Трампа на построении американо-индийских отношений и на том, что Индия может предложить Афганистану в рамках экономического развития, - это, во-первых, вызов общепринятому региональному подходу, а во-вторых, тревожный сигнал для Пакистана.

Жесткий тон был подобран и для афганских властей. Раздираемое внутренней борьбой и коррупцией, афганское правительство далеко от воплощения демократических ценностей. Трамп заявил, что не собирается диктовать афганцам, как им следует править страной. При этом сразу отметил, что Вашингтон не намерен давать властям в Кабуле карт-бланш.

"Наша поддержка не безгранична, - сказал он. - Американцы ожидают реальных реформ, реального прогресса и реальных результатов".

Примерно так выглядит представление Трампа о политике в отношении Афганистана. Подробности станут известны позднее. Но уже ясно, что риторика Трампа столкнулась с афганской реальностью, и афганская реальность, похоже, победила.

Теперь Афганистан стал войной Трампа. Перед ним стоял тот же ряд плохих вариантов, что и перед его предшественниками. И несмотря на всю риторику, Трамп, судя по всему, выбрал схожий курс - разве что он настаивает, что будет жестче и эффективнее, чем остальные.