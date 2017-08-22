Что дали России пять лет членства в ВТО

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты оценивают последствия вступления России в ВТО как нейтральные

В этот вторник исполнилось пять лет со дня вступления России во Всемирную торговую организацию. 22 августа 2012 года Россия после 18 лет переговоров стала 156-ой страной - членом ВТО.

Москва тогда взяла на себя ряд обязательств, которые должна была постепенно выполнять в последующие годы. Среди них - снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, иностранные лекарства и медоборудование, химическую продукцию, автомобили и другие товары.

В ответ страны, входящие в ВТО, должны были снять или снизить ограничения на импорт российской продукции.

Пять лет назад у чиновников были довольно позитивные ожидания относительно последствий вступления России в ВТО. Минэкономразвития прогнозировало снижение цен на многие продукты питания, лекарства, одежду, мебель, автомобили и другие товары. Андрей Белоусов, который тогда занимал пост министра экономического развития, рассуждал о том, что вступление в организацию улучшит деловые отношения России со многими странами, например, с Китаем.

Глава Комитета гражданских инициатив и бывший министр финансов России Алексей Кудрин объяснял, что вступление в организацию поможет повысить конкурентоспособность экономики страны и стимулировать ее развитие.

Русская служба Би-би-си попросила экспертов рассказать, как пять лет членства России в ВТО повлияли на российскую экономику. Эксперты в большинстве своем отмечают, что эффект был не очень заметен, так как пересилили другие факторы - война санкций со странами Запада, падение цен на нефть и девальвация рубля.

Это мнение подтверждают и в министерстве экономического развития России. "В среднесрочной перспективе никакие серьезные изменения, негативные последствия для отраслей в связи с членством в ВТО не прогнозировались. Что и произошло. Ситуация в экономике определялась иными факторами, так будет и в дальнейшем", - рассказал в интервью РИА Новости директор департамента торговых переговоров минэкономразвития Максим Медведков.

Алексей Портанский, профессор НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН:

"Вопрос о последствиях присоединения России к ВТО невозможно рассматривать вне вопроса о нынешнем состоянии экономики России. Это состояние, как мы знаем, довольно тяжелое.

Когда Россия присоединялась к ВТО, у переговорной делегации было ощущение, что вот-вот начнутся серьезные экономические реформы, а прежняя экономическая модель, основанная главным образом на эксплуатации природных ресурсов, себя изжила. Для экспорта нефти и газа не нужно быть членом ВТО.

После кризиса 2008-2009 годов у нас было самое серьезное падение внешнеторгового оборота среди стран двадцатки. Потребление углеводородов в мире уменьшилось, и мы очень сильно просели в экспорте.

Тогдашняя глава минэкономразвития Эльвира Набиуллина сказала, что если мы хотим иметь положительное сальдо торгового баланса, нам нужно производить и экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью.

То есть нужно изменение модели экономики, развитие хайтека. Только в таком случае можно было получить выгоду от членства в ВТО. Тогда говорили, что значительные позитивные последствия для экспорта можно будет ощутить уже через 7-10 лет после вступления. Но пока, к сожалению, этого эффекта мы даже не предвидим.

Пока мы ощутили лишь небольшие выгоды. В частности, от исчезновения ограничений для отдельных статей экспорта (например, стали или транспортных услуг) на внешних рынках: в Евросоюзе, в Китае, в США. Но основной эффект ощущается, когда страна начинает экспортировать и осваивать новые рынки.

Также мы стали участвовать в многосторонних переговорах Дохийского раунда в рамках ВТО. На последних министерских конференциях - на Бали в 2013 году и в Найроби в 2015 году - мы вели себя достаточно продуктивно и способствовали достижению компромисса между участниками.

О негативных последствиях присоединения к организации вряд ли можно говорить, поскольку все причины нынешнего состояния экономики России находятся внутри, и ВТО не оказывает никакого эффекта.

Торговые споры с Россией, которые были начаты после вступления, - это обычный рабочий процесс для членов ВТО. Одновременно идут десятки споров между ЕС и Соединенными Штатами на миллиарды долларов: например, по гражданскому авиапрому. Это обычная рутинная вещь, никакой политики здесь нет".

Александр Кнобель, научный руководитель Лаборатории исследований международной торговли РАНХиГС

"Последствия от вступления в ВТО - минимальные: ни большого плюса, ни большого минуса. Само по себе присоединение не сильно меняло обязательства России, которые она и так на себя взяла.

Подготовка к ВТО растянулась на 20 лет и уже подразумевала большое количество изменений в торговой политике. При непосредственном присоединении они были частично дополнены. Поэтому никаких значительных эффектов от этого ожидать было нельзя, хотя в целом эффект положительный. Его можно оценить в несколько десятых долей процентного пункта ВВП.

В условиях санкций ВТО стало ограничением для партнеров по введению более значительных защитных мер, поскольку теперь Россия может оспаривать меры, явно противоречащие нормам организации. Если бы Россия не была членом ВТО, то торговых ограничений было бы, на мой взгляд, намного больше.

Санкции западных стран и контрсанкции России сделаны с поправкой на статью генерального соглашения о тарифах и торговле, где говорится, что по соображениям национальной безопасности государства вправе вводить ограничения. Просто обычно этой статьей не злоупотребляют. Но в данном случае именно на нее ссылаются и Европа, и Россия, и никто эти санкции даже не оспаривает. То есть ВТО говорит, что если некоторые вещи вызваны политическими вопросами, то она в это дело не вмешивается".

Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара

"Итоги подвести достаточно сложно. За последние годы случились события существенно более важные, чем вступление России в ВТО, а именно санкции, падение цен на нефть и так далее. В сумме это больше, чем положительная или отрицательная оценка вступления России в ВТО.

Я бы оценил вступление России в ВТО нейтрально - ни положительно, ни отрицательно. Действительно вступление в ВТО дает плюсы металлургам, которые составляют порядка 10% российского экспорта, что, в общем, немало. Это позволяет им лучше отстаивать свои интересы, избегать произвольных санкций, любые претензии к ним по квотам можно годами затягивать в судах.

С другой стороны, Россия теряет по сельскому хозяйству, потому что она вступила в очень невыгодных для себя условиях. На условиях, что возможная поддержка Россией сельского хозяйства ниже, чем в какой-нибудь Швейцарии при существенной разнице в населении.

Тем не менее, надо понять, что для России как экспортера сырья проблема ВТО второстепенна. Она важна для стран, которые продают на внешний рынок что-то вещественное - продукцию машиностроения, станки, металлы. У России 70% экспорта - это сырая нефть и газ.

В этом смысле, если бы мы усиленно конкурировали с Германией по экспорту машин и станков, то членство в ВТО могло бы быть серьезно для нас важно. Но так как мы продаем сырую нефть и газ, то это особо неинтересно.

Я не хочу сказать, что членство в ВТО не нужно. Я хочу сказать, что это фактор глубоко второстепенный".