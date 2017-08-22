Ростов: "Разберем гарь, поставим там палатки, и пусть всей стране будет стыдно"

Image caption В тушении пожара задействовали 2 тысячи человек и 212 единиц техники

Целый район в центре Ростова-на-Дону превратился в обугленные руины после пожара, уничтожившего более 80 жилых домов. Их жители теперь ютятся по квартирам родственников и друзей, а те, кому некуда пойти, ночуют в "пунктах временного размещения", срочно организованных в обычных ростовских школах.

"В Говнярке живут нормальные люди, которые просто не могут купить себе в ипотеку квартиру, не могут построить особняки, живут в избушках на курьих ножках, пытаются пристроить туда ванночку и кухоньку", - говорит Лилия Медведева. Она вместе с семьей тоже лишилась дома.

Лилия жила в доме еще с семью родственниками, теперь все они спят на расстеленных на полу матрасах в ростовской школе №5. Мужчины ушли на пепелище - "может, хоть что-то удастся найти", с надеждой говорит Лилия. Рядом сидит ее сестра Елена - она мало говорит и часто улыбается, повторяя: "Главное - что все живы и целы".

Сестры остались без матери, когда Лилии было 15 - ей пришлось ухаживать и за маленькой Еленой, и за самым младшим братом, которому тогда было 2,5 года.

"Нашему дому было больше 100 лет. Там [когда мы въехали] уже крыша обвалилась - никому ничего не нужно было. Мы за помощью не обращались - все своими силами восстанавливали. Мы только что ремонт закончили, купили новую мебель, стиральную машинку, два холодильника, три телевизора, три компьютера…" - говорит Лилия.

Когда начался пожар, они с сестрой были на работе. Дома оставались только несовершеннолетняя дочь Елены и пожилой родственник. Они попытались потушить вспыхнувшее пламя, но не удалось.

"Мы пришли, когда уже все обвалилось. Откуда пошел огонь - мы понятия не имеем. Сосед рассказывал, что повсюду летели сухие горящие ветки: как только они падали на крыши домов - все сразу вспыхивало. Пожарных не было полтора часа. Во всяком случае, к нашему дому полтора часа ехала машина, пока люди дорогу не перегородили, не закричали: "Здесь горит, здесь!" - на глаза женщины наворачиваются слезы, но она берет себя в руки.

На просьбу Би-би-си прокомментировать слова пострадавших об отсутствии пожарных в течение полутора часов пресс-секретарь главного управления МЧС по Ростовской области Елена Родионова сказала: "Прошу вас воздержаться от этих [высказываний]. Каждый видит в своем узком обзоре - зациклился на своем. Подразделение приехало вовремя, просто площадь пожара так быстро увеличивалась - при такой засушливой погоде и скорости ветра. Малейшая искра - и все вспыхивает".

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С пострадавшими никто из администрации города не встречался. Всех собрали утром во вторник, через сутки после пожара, выдали от районных властей по 20 тысяч на человека. В среду обещали еще по 30 - от городских чиновников.

"А что эти 50 тысяч? Куда? На два месяца квартиру снять? А дальше?" - разводит руками Лилия.

На пепелище

Запах гари ощущается за несколько кварталов. Между черными от огня кирпичами, которые когда-то были стеной дома, сидят сотрудники МЧС. Иногда они неторопливо встают, берут в руки шланг и поливают тот участок территории, откуда снова начинает дымить.

Хотя открытый огонь к утру вторника уже удалось потушить, то тут, то там из-под завалов идет дым.

Александр Петрович ошалело осматривает свой дом. Он только что приехал с семейством из Сочи, вышел из машины и на улице Седова наблюдает сцены, которые чаще видишь на месте плотных артобстрелов. Еще вчера он был в отпуске, еще вчера его дом был цел. Теперь верхние комнаты трехэтажного здания полностью выгорели.

Image caption Первые пожары в Говнярке произошли еще в начале августа 2017 года

"Это какой-то кошмар, - говорит Александр. - Повсюду какие-то стихийные бедствия, и вот теперь - у нас".

У Александра по крайней мере еще есть дом, а вот соседние здания разрушены полностью. Соседи могут и не согласиться с тем, что пожар в центре Ростова - стихийное бедствие.

Из двух единственных хоть как-то уцелевших домов в этом квартале спешно выезжают люди. Из одного дома муж и жена выносят сумки с документами, ценными вещами - до отказа набивают багажник машины.

От дома другой жительница района - Нины Полянской - ничего не осталось, но она с мужем приходит на пепелище, чтобы узнать у МЧСников, могли ли в подвале уцелеть банки с вареньем.

Через дорогу - дом, хозяевам которого повезло чуть больше остальных - стены и крыша остались целы. Владелец осматривает повреждения. Его жена ходит по двору и кормит ребенка грудью. Рядом с ними тяжело хромает собака, ее лапы разъезжаются по земле - явно сильно пострадала при пожаре, проходящий мимо спасатель замечает: "Инсульт, что ли?"

Весь понедельник считалось, что в огне никто не погиб, хотя экстренные службы знали об отсутствии информации о местонахождении одного человека. Его тело нашли во вторник утром под завалами. Мужчина был инвалидом 1-й группы - он погиб в душе.

Image caption Городские власти пообещали компенсацию всем пострадавшим, но размер ее пока не оглашается. На фото: Лилия (слева) и ее сестра Елена в центре временного размещения

Из зоны возгорания в десять тысяч квадратных метров эвакуировали около 650 человек, восемь из них попали в больницу. Всего огонь уничтожил 83 жилых дома.

По словам начальника главного управления МЧС по Ростовской области Валерия Панова, основная причина пожара - "занесение постороннего источника зажигания".

Местные жители скорее согласны с такой версией, только вот обстоятельства объясняют иначе.

За этот месяца Говнярка горит уже не первый раз - еще один пожар, правда, менее крупный, случился 7 августа. Тогда никто не пострадал, но сгорели пять домов.

С тех пор, говорят местные жители, в некоторые дома приходили неизвестные, похожие на "бандитов из 90-х", утверждали, что выкупили землю и собираются ее застраивать.

Image caption Местная жительница Нина Полянская надеется, что после пожара в доме уцелел хотя бы подвал

Один собеседник Би-би-си из местной администрации считает, что интерес к этой земле можно объяснить переездом ростовского аэропорта. Сейчас глиссада действующего авиаузла проходит над пострадавшим районом, что не позволяет застраивать его высотками.

Но уже в конце этого года планируется открыть, как его называют местные журналисты, южный хаб - аэропорт недалеко от станицы Грушевской в Аксайском районе. Планируется, что старый аэропорт еще будет действовать во время чемпионата мира по футболу, некоторые матчи которого пройдут в Ростове. А после этого окончательно закроется.

"Бумажный" проект

Раньше центром города Говнярка точно не была - район находился на окраине, на границе Ростова и Нахичевани, армянского поселения. По местной легенде, туда и Ростов, и Нахичевань сбрасывали свои отходы - отсюда возникло и название.

Местные краеведы утверждают: просто когда-то здесь находился комбинат, который обслуживал ассенизаторские машины и мусоровозы.

Как рассказал Би-би-си сотрудник местного градостроительного института, после объединения Нахичевани и Ростова поверх свалки стихийно заселились люди - в основном рабочие портов, мукомольного завода и другой промышленности, которая находится ниже по склону у реки Дон.

Долгое время эта территория не осваивалась не только из-за свалки: "Спуск просто ведет в никуда - упирается в промышленные территории и порт. Продление набережной в те края - один из таких же мифологичных ростовских проектов и чаяний, как освоение Театрального спуска, ростовское метро и еще несколько других "бумажных" проектов. В последнее время снова поднялась тема о продлении набережной и выводе оттуда промышленных территорий и объектов", - говорит сотрудник института, пожелавший остаться неназванным.

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При этом эксперт считает, что вряд ли существует связь пожаров с грядущим чемпионатом мира по футболу.

"Построить и запустить за год что-то большое (а маленькое не будут строить) - малореально. С чемпионатом связь может быть только косвенная: администрация давит на собственников территорий и объектов, чтобы те приводили в порядок и надлежащий вид свою собственность. Причем - с угрозами изъятия объектов или пересмотра условий аренды земли. Но навести порядок довольно сложно", - считает собеседник Би-би-си.

"И пусть всей стране будет стыдно"

Уже вечером во вторник Лилия Медведева и ее родственники по приглашению местных властей пошли посмотреть на временное жилье. Власти предложили восьми членам семьи одну комнату в трехкомнатной квартире.

Медведевы написали отказ:

"Рядом с нашими сгоревшими домами стоят пустые дома-"свечки" - построили, а в них никто не живет. А нам предлагают одну комнату на восемь человек? Знаете, а мы разберем эту гарь, поставим там палатки и будем жить. И пусть всей стране будет стыдно!"