Пресса Британии: задержание Серебренникова – удар по инакомыслию

В обзоре британских газет:

Непростой год Кирилла Серебренникова

Приток мигрантов: терпение итальянцев на исходе

Гений и нерасчетливость менеджера "Битлз" Брайана Эпстайна

Закручивание гаек среди инакомыслящих

Задержание режиссера Кирилла Серебренникова не осталось без внимания британских газет. Московский корреспондент Guardian Шон Уокер пишет, что представители искусства видят в этом закручивание гаек среди инакомыслящих.

Серебренникову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне его допросили следователи. Сам режиссер отвергает обвинения. Он известен своими постановками как на сцене, так и на большом экране и является руководителем "Гоголь-центра" - прогрессивного, экспериментального театра, популярного у прогрессивной общественности Москвы, отмечает корреспондент Guardian.

В "Гоголь-центре" шли постановки с политическим и сексуальным подтекстом, что редко могли себе позволить другие столичные сцены, добавляет Шон Уокер.

Источники в театральных кругах Москвы рассказали Guardian, что выделение бюджетных средств театрам - малопонятный процесс, но им сложно представить, что режиссер может быть виновен в мошенничестве.

У Кирилла Серебренникова сложился непростой год. Премьера ожидавшегося балета о танцоре Рудольфе Нурееве в Большом театре была отменена в последний момент. Официальное объяснение - постановка не была готова, но ходили слухи, что театр был вынужден отложить спектакль на неопределенное время из-за репутации Серебренникова и открытого показа гомосексуальных отношений в постановке.

Пока неясно, удастся ли Серебренникову завершить работу над фильмом о Викторе Цое - со съемок этого фильма в Петербурге его и отвезли в Следственный комитет в Москву - и осуществить другие творчески планы. В сентябре он должен ставить оперу в Штутгарте.

Представители мира искусства с ужасом узнали о случившемся - многие открыто высказались в поддержку Серебренникова. Руководитель Большого театра Владимир Урин назвал его одаренным и талантливым человеком, а также великим художником, пишет Guardian.

В Италии растут анти-иммигрантские настроения

Европа все чаще будет подвергаться риску нападения террористов, которые попадают туда под видом беженцев, если западные страны не помогут Ливии сдерживать число людей, пытающихся переплыть Средиземное море, рассказал в интервью Times премьер-министр Ливии.

Фаиз Сарадж, возглавляющий признанное ООН правительство в Триполи, сказал, что потенциальные террористы есть среди десятков тысяч людей, которые смогли беспрепятственно попасть в его страну через неконтролируемые южные границы.

"Когда мигранты прибудут в Европу, они смогут свободно передвигаться. Если, не дай бог, среди них будут террористы, результат любого происшествия почувствует вся Европа", - цитирует его издание.

Полиция связала недавние теракты в Испании с радикальными группировками из Северной Африки. Между тем Ливия и Италия обратились к странам Европы с просьбой посодействовать в сложившемся кризисе с мигрантами. Почти 98 тысяч человек переправились в Италию из Ливии только в этом году, тем самым уже почти повторив рекорд прошлого года. По приблизительным оценкам, сейчас в Ливии находятся 700 тысяч мигрантов, сообщает Times.

В Италии политическая партия "Движения пяти звезд" взяла на вооружение антимигрантскую риторику, благодаря чему в опросах она догнала правящую Демократическую партию. Выросла популярность и у антимигрантской "Лиги севера".

В Италии парламентские выборы состоятся в 2018 году. Times приводит слова вероятного кандидата на пост премьер-министра от "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Маджио: "Италия рискует превратиться в европейский лагерь для беженцев, и итальянцы больше не хотят, чтобы ими помыкали. У нас 10 млн итальянцев живут за чертой бедности, а мигрантам дают по 38 евро в день. Это кастрюля, которая вскоре лопнет".

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано дал понять, что Италия чувствует себя брошенной ЕС. На вопрос, считает ли он, что Европа отвернулась от его страны, он сказал: "Однозначно да". Министр внутренних дел Марко Миннити добавил: "Неконтролируемый приток мигрантов несет угрозу для социального и демократического устройства Италии".

Фаиз Сарадж отметил, что ставки настолько же высоки и в Ливии. "ЕС необходимо делать больше, чтобы помочь нам бороться с контрабандой людей. Нельзя, чтобы всю ответственность несли Ливия и Италия, это дело первостепенной важности для всей Европы", - сказал ливийский премьер в беседе с Times.

Эпстайн заключал невыгодные для "Битлз" контракты

20 августа исполнилось 50 лет со дня смерти Брайана Эпстайна - человека, благодаря которому музыканты "Битлз" превратились из заурядной провинциальной группы в самый успешный музыкальный проект в истории. Пол Маккартни сказал о нем: "Если кого и можно назвать пятым битлом, то точно его".

Однако, как пишет Daily Express, человек, сделавший из "Битлз" глобальный феномен, был второсортным бизнесменом. В документальном фильме 1995 года Джордж Харрисон сказал: "Брайану редко удавалось заключать хорошие соглашения. Несколько лет [звукозаписывающая компания] EMI платила нам старый-добрый пенс за каждый сингл и два шиллинга за каждый альбом. Знай мы в 1962-м то, что мы знаем сегодня, или хотя бы что мы знали в 1967-м, все бы было по-другому".

Когда Эпстайн и "Битлз" подписали первый контракт в конце 1961 года, он по условиям получал 25% от выручки музыкантов. Это была очень невыгодная сделка для "битлов", но в тот момент им лишь хотелось, чтобы кто-то представлял их интересы. Как сказал Джон Леннон: "Он хотел стать нашим менеджером, а у нас никого не было, поэтому мы сказали - ну, хорошо, занимайся этим".

Поначалу казалось, что 25% стоили того. Эпстайну удалось получить контракт с Джорджем Мартином из EMI, он уговорил их отказаться от кожаных курток и джинсов в пользу костюмов с галстуками, привел в группу Ринго, а также направил их творческий потенциал в формат, который дал им возможность не только получить фанатов среди подростков, но и войти в музыкальную элиту, рассказывает Daily Express.

Но даже когда "Битлз" отправились покорять мир, он один за другим подписывал, как сейчас выясняется, ужасные или ужасно наивные контракты. Их изначальный контракт давал группе один пенс с каждой проданной пластинки, который они делили между собой. В те времена сингл продавался за шесть шиллингов и три пенса, то есть их вознаграждение составляло лишь 0,35% с каждой записи. За пределами Великобритании эта цифра была снижена еще больше - полпенса с сингла.

После успеха второго сингла группы Please Please Me Эпстайн учредил музыкальное издательство Northern Songs с издателями Диком Джеймсом и Чарльзом Сильвером, чтобы контролировать авторские права всех песен Маккартни и Леннона, написанные с 1963-го по 1973 год. Условия контракта были ужасными: права на 51% компании принадлежали Джеймсу и Сильверу. Эпстайну принадлежали 9%, а оставшиеся 40% - Леннону и Маккартни. Когда Джеймс и Сильвер продали свои доли в 1969 году, артистам было отказано в праве на собственные песни, напоминает газета.

А с правами на сувенирную продукцию все обстояло еще хуже. По мере того, как битломания захватывала США, десятки компаний обратились к Эпстайну с предложениями о сотрудничестве - от производства одежды и париков до часов и ручек. На этом можно было заработать целое состояние, но Эпстайн не принял ни одно предложение.

Почему? Потому что он уже успел отдать 90% прав на сувенирную продукцию компании, во главе которой стоял Ники Берн. Согласно недавним подсчетом, только из-за этого решения, в результате которого группа получала лишь 10% от сувениров, "битлы" потеряли примерно 100 млн долларов. Берн же вскоре переехал на Багамы.

Однако несмотря на все промахи Эпстайна, группа осталась ему верна до самого дня его смерти, резюмирует Daily Express.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com