Фото: гуманитарный кризис и эпидемия холеры в Йемене

На протяжении уже двух лет в Йемене - одной из беднейших арабских стран - продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими повстанцами-хуситами. Затяжная вражда двух политических сил привела к острой нехватке продуктов и медикаментов. Экспертыназывают нынешний кризис в Йемене беспрецедентным по своим масштабам.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, более 18 миллионов жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи, около 10 миллионов из них находятся в критическом состоянии.

По оценкам ООН, Йемен сейчас переживает крупнейший гуманитарный кризис за всю историю человечества. Он был вызван блокадой, которую ввела коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Блокада, усугубившая гуманитарный кризис в стране, поспособствовала также распространению вспышки холеры, которая началась в апреле 2017 года.

Если больному будет вовремя оказана необходимая помощь, болезнь быстро отступит. Однако в Йемене ситуация осложняется тем, что на данный момент функционирует лишь половина тех учреждений, которые могут спасти больных.

Более того, из-за блокады невозможна транспортировка больных в столичные медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь.

Холера уже унесла жизни более 2 тысяч человек. Более полумиллиона - инфицированы.

Дети, старающие от недоедания, особенно уязвимы. Среди них риск заболевания повышается в три раза.

Согласно оценке благотворительной организации Save the Children, более миллиона детей в Йемене попадают в группу риска, 200 тысяч из них находятся под угрозой голодной смерти.

По словам местных врачей, Йемен буквально "теряет свое будущее".

Помимо острой нехватки еды, питьевой воды и необходимой медицинской помощи, население Йемена также страдает от бомбардировок со стороны как Саудовской Аравии, так и повстанцев, в результате которых многие лишаются крыши над головой.

Противниками в конфликте являются правительственные силы во главе с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади с одной стороны и шиитские поставнцы-хуситы вместе с оппозицией, поддерживающей предыдущего президента страны Али Абдаллу Салеха - с другой.

На стороне правительственных сил активно выступает коалиция из государств, возглавляемая Саудовской Аравией.

В ходе конфликта террористической группировке Аль-Каида удалось захватить южную часть Йемена, начав в городе Аден активные боевые действия, пока не была вытеснена вооруженными силами Йемена при поддержке США и ОАЭ.

Трагедия Йемена целиком и полностью является продуктом человеческих сил и политических амбиций. Ее можно было бы предотвратить или хотя бы смягчить при наличии политической воли со стороны враждующих сторон, что, в свою очередь, спасло бы жизни тысяч мирных граждан и будущее целого государства.

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