Почему киевский "Динамо" не хочет ехать в Донбасс

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Самым вероятным исходом матча между киевским "Динамо" и "Мариуполем" эксперты называют техническое поражение киевлян

Киевский футбольный клуб "Динамо" заявляет, что не поедет на воскресный выездной матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполь против одноименного клуба.

Динамовцы объясняют свое решение опасениями за жизнь и здоровье участников и зрителей игры, которая должна пройти на территории, где продолжается вооруженный конфликт, и предлагают перенести матч в Киев или на нейтральное поле.

Хозяева поля не соглашаются на перенос и настаивают, что могут обеспечить безопасность гостей.

Каждая из сторон дискуссии заявляет, что закон на ее стороне, и приводит в качестве аргументов письма от органов украинской власти.

Решение киевлян не ехать в Мариуполь вопреки решениям футбольных властей вызвало неоднозначную реакцию в обществе: их обвиняют в отсутствии патриотизма и даже трусости.

"Динамо", для которого техническое поражение в игре против "Мариуполя" может означать потерю лидерства в национальном чемпионате, заявляет, что готов защищать свою правоту в судебном порядке - в том числе в спортивном суде в Лозанне.

Футбол как отдушина

Футбольный клуб "Мариуполь", до июня 2017 года носивший название "Ильичевец", пробился в украинскую премьер-лигу лишь в этом сезоне.

Стадион "Ильичевец", на котором выступает команда, в нынешнем сезоне уже успел принять два матча - в гости к азовцам приезжали ровенский "Верес" и львовские "Карпаты". Во время этих игр никаких инцидентов не было.

Правообладатель иллюстрации FC MARIUPOL Image caption После возвращения "Мариуполя" в украинскую премьер-лигу здешний стадион демонстрирует рекорды посещаемости, говорят эксперты

"Мариуполь" сейчас демонстрирует посещаемость своих матчей, никогда не бывшую характерной для этого клуба. Мы понимаем, что для местных жителей футбол является и отдушиной, и своеобразным символом", - говорит Би-би-си главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

Но вот с матчем шестого тура чемпионата Украины возникли проблемы.

"Красный" уровень угрозы

В киевском "Динамо" говорят, что опасения по поводу игр в Мариуполе у них возникли еще несколько месяцев назад, когда стало известно, что тамошняя команда пробилась в элиту украинского футбола.

Артем Франков вспоминает, что на предсезонном собрании клубов премьер-лиги сразу несколько из них поднимали вопрос о том, насколько безопасно проводить матчи в городе, расположенном в 20 километрах от линии фронта. Однако тогда этот вопрос просто заговорили, а потом - Мариуполь просто начал принимать домашние матчи первенства.

Тем не менее, в "Динамо" аргумент о том, что игры с участием других команд в Мариуполе проходят без эксцессов, весомым не считают.

"На красный свет люди дорогу вроде тоже переходят. И можно девять раз перейти нормально, а на десятый, не дай Бог, что-то произойдет", - говорит Би-би-си вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский.

Поэтому, продолжает он, киевляне по собственной инициативе обратились в три силовых ведомства Украины, - Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Управление государственной охраны с вопросом, - считают ли они возможным проведение футбольных матчей в Мариуполе.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В марте этого года в жилом квартале Мариуполя подорвали джип полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. В спецслужбе говорят, что в городе действует "красный" уровень террористической угрозы

В ответах, размещенных на сайте клуба, силовики напоминали: в Донецкой области установлен "красный" уровень террористической угрозы. Кроме того, они обращали внимание на то, что приезд "Динамо" в Мариуполь запланирован на выходные после Дня независимости Украины (отмечается 24 августа), когда, по их словам, стоит ожидать "активизации боевых действий, увеличения количества обстрелов и проникновения диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований".

МВД и УГО рекомендовали сменить место проведения матча. В СБУ от прямых указаний воздержались, но предупредили, что усиленные меры безопасности могут сказаться на комфорте игроков и болельщиков.

"Регламенты безопасности ФИФА предписывают национальным футбольным федерациям, принимающим решение о местах проведения игр, руководствоваться рекомендациями правоохранительных органов и специальных служб соответствующей страны. Только они эксклюзивно уполномочены оценивать уровень угроз для безопасности матчей на той или иной территории", - говорит Андрей Мадзяновский.

В итоге 24 июля клуб "Динамо" направил в адрес Федерации футбола Украины и премьер-лиги письмо, в котором ходатайствовало о переносе матча с Мариуполем на нейтральное поле.

Гарантии от "ДНР"

"На каждую их бумажку у нас есть своя бумажка", - говорит Би-би-си вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

По его словам, клуб располагает письмами от управлений МВД и СБУ в Донецкой области, в которых местные силовики, непосредственно ответственные за безопасность во время матча, утверждают: несмотря на "красный" уровень террористической угрозы, они сделают все зависящее для должного уровня проведения игры.

В Мариуполе напомнили заявления руководителей украинского государства о том, что оборону этого стратегического порта на Азовском море обеспечивают лучшие подразделения Вооруженных сил - в том числе, морская пехота, десантники и артиллеристы.

Правообладатель иллюстрации FC MARIUPOL Image caption Часть билетов на матчи "Мариуполя" клуб традиционно выделяет расквартированным поблизости от города украиснким военнослужащим

В поддержку "Мариуполя" высказались городские и областные власти, выходцы из Донбасса, представленные в киевском политикуме.

"Небезопасно играть на "Донбасс-Арене" (стадион в Донецке. - Ред.), а в Мариуполе ровно так же безопасно, как и в других городах Украины", - заявил депутат Верховной рады от Мариуполя Сергей Тарута.

О готовности присутствовать на матче заявили представители наблюдательной миссии ОБСЕ.

Сложно сказать, кому именно на руку больше сыграло это заявление, но на тему футбола в Мариуполе высказался и глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко, поведавший, что специально под матч "отдал приказ полностью прекратить огонь на южном фронте, то есть там, где находится Мариуполь".

Так или иначе, в Мариуполе скептически относятся к тому, что кто-то вообще может гарантировать безопасность пребывания в городе, как того требует "Динамо".

"Требовать таких гарантий в наше время - это все равно, что требовать дождя в Сахаре. Уровень террористической угрозы сейчас высок не только в Украине - по всему миру. Посмотрите, что случилось в Барселоне - казалось бы, совершенно мирном городе", - говорит Андрей Санин.

По его словам, не нужно преувеличивать роль рекомендаций силовиков: последнее слово в вопросах организации футбольной жизни Украины все равно остается за местной федерацией.

И она это слово сказала: 22 августа исполком ФФУ окончательно отказал "Динамо" в переносе матча и утвердил в качестве места его проведения Мариуполь.

"Наплевательское отношение"

При этом аргументы, прозвучавшие на заседании исполкома, говорит Би-би-си его участник Артем Франков, касались далеко не только проблемы обеспечения безопасности участников и зрителей игры.

Дело в том, что за последние недели накал страстей вокруг матча между "Мариуполем" и "Динамо" привел к тому, что любое решение по этому поводу было обречено стать политическим: слишком многие воспринимали его как подчеркивающее или наоборот ставящее под сомнение единство страны, солидарность всей Украины с ее востоком, объятым конфликтом.

Накануне с жестким заявлением в адрес киевлян обратился губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Отказ "Динамо" (приехать в Мариуполь) - это удар ниже пояса для мариупольцев… Сегодня все можно оправдать чем хочешь, но каждый человек должен делать вклад в победу над Россией, и таким вкладом был бы матч с "Мариуполем". То, что делает Суркис (президент "Динамо") - показывает наплевательское отношение к людям, находящимся на линии огня", - заявил он изданию "Украинская правда".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Среди бойцов полка Нацгвардии "Азов", расквартированного вблизи Мариуполя, немало футбольных фанатов, в том числе киевского "Динамо"

Именно в этом ключе комментировал окончательный вердикт Федерации футбола о месте проведения матча в Мариуполе ее президент Андрей Павелко.

"Проведение матчей в Мариуполе - отличный повод продемонстрировать, что у нас сильная и единая страна", - сказал он.

Андрей Мадзяновский из "Динамо" отказывается комментировать подобные эмоциональные оценки в адрес киевлян и их решения не ехать в Мариуполь.

"Уровень патриотизма нашего клуба измеряется только нашими делами", - говорит он.

На сторону "Динамо" встала и часть его болельщиков.

"Мы были в Донецке в начале оккупации в 2014-м, где нам угрожали, что вывезут в Славянск и там похоронят. Поэтому с нашей стороны и речи о каком-то страхе быть не может. Но вместо того, чтобы нормально выполнять свою работу и предоставить клубу бумаги, которые он имеет право требовать, вы превращаете элементарные вещи в цирк", - обратилась к футбольным властям Украины группировка ультрасов "Динамо" WBC.

До встречи в Лозанне?

В "Динамо" заявляют, что ехать на матч в Мариуполь не собираются, а в качестве компромисса - предлагают провести оба матча первенства против тамошнего клуба на нейтральных полях или сначала сыграть в Киеве, а во втором круге, если ситуация с безопасностью улучшится, - в Мариуполе.

В "Мариуполе" говорят, что подобные официальные предложения на адрес клуба не приходили. А если бы и приходили, то приняли бы их здесь, похоже, без энтузиазма.

"Я разговаривал с ребятами... Футболисты сказали, что они не согласны ехать играть на нейтральном поле. Мы добились права выступать в премьер-лиге на своем стадионе. Почему нас этого права лишают?" - заявил на прошлой неделе главный тренер мариупольцев Александр Севидов.

В результате, шансов на то, чтобы прийти к некоему компромиссному решению, на которое все еще надеются в Федерации футбола, у клубов практически нет: в Мариуполе вовсю продолжается продажа билетов на матч, который с большой долей вероятности не состоится, в городе висят "мобилизирующие" биллборды с надписью "Если они осмелятся - встретим их вместе".

"Мне кажется, что точка невозврата была пройдена несколько недель назад. Сейчас возможности для компромисса я не вижу", - говорит Би-би-си Артем Франков.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Ценой технического опражения в матче с "Мариуполем" для киевлян может стать утрата лидирующей позиции в национальном первенстве

Эксперты называют наиболее вероятным исходом воскресной "игры" техническое поражение киевлян.

Андрей Мадзяновский из "Динамо" говорит, что клуб не страшит такой исход, и там готовы отстаивать свою правоту в том числе в Международном спортивном суде в Лозанне.

Независимо от исхода этой тяжбы, говорит Би-би-си футбольный эксперт Артем Франков, сам ее факт на европейском уровне не принесет Украине ничего хорошего: "В процессе разбирательства у европейцев может возникнуть вопрос: а как вы вообще можете гарантировать там у себя безопасность?"

И это явно будет не самый приятный вопрос для страны, столица которой определена УЕФА как место проведения финального матча розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Но тысячи болельщиков, которые в воскресенье придут на мариупольский стадион, явно будут думать не об этом.

Андрей Санин из "Мариуполя" говорит, что на случай, если киевляне таки не приедут, зрители без футбола не останутся.

"Мы сейчас ведем переговоры с командой, состоящей из ветеранов сборной Украины. Мы хотим, чтобы люди, создавшие себе имя, играя за сборную, в том числе и (бывшие игроки) "Динамо" в этот день все-таки сыграли у нас. И получится, что ветераны "Динамо" не боятся ехать к нам, а команда, которая играет сейчас, почему-то испугалась", - говорит он.