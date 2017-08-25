"Армия-2017": чеченский джип и ожерелье из патронов
Павел Аксенов Русская служба Би-би-си
- 25 августа 2017
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В Подмосковье проходит российская военная выставка "Армия-2017". Ее проводит министерство обороны в специально построенном парке "Патриот" - большом выставочном комплексе, построенном несколько лет назад.
"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием.
Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.
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