"Армия-2017": чеченский джип и ожерелье из патронов

Image caption Изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Сергея Лаврова часто встречаются среди товаров с патриотической символикой

В Подмосковье проходит российская военная выставка "Армия-2017". Ее проводит министерство обороны в специально построенном парке "Патриот" - большом выставочном комплексе, построенном несколько лет назад.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием.

Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

Image caption В самом центре выставки - стратегическая ядерная ракета "Тополь", также скорее элемент пропаганды, вряд ли ее выставили здесь на продажу

Image caption В двух шагах от "Тополя" - целая галерея женских портретов с патронами и золочеными моделями военной техники. Называется "Красота спасет мир"

Image caption Чуть дальше - киоск с футболками. Сергей Лавров, танк, который авторы назвали "Арматой". На самом деле Т-14 выглядит иначе. Такое иногда бывает

Image caption "Армата" на форуме, конечно же, есть. Причем не в парадной зеленой окраске, а уже в полевом камуфляже

Image caption Самый популярный стенд на выставке - концерна "Калашников"

Image caption У "Калашникова" на форуме отдельный павильон, и он единственный, куда выстроилась очередь

Image caption Этот багги "Чаборз" был собран в Чечне в центре подготовки спецназа. На стенде чеченского центра представлены две машины: еще одна, чуть поменьше, стоит рядом с этой

Image caption Впечатляющая инсталляция на стенде с оптическими прицелами "Инфратех"

Image caption Еще один "Калашников". Электромагнитное ружье для борьбы с дронами. Посетителям предлагают приносить свои квадрокоптеры и испытать ружье на них. Правда, не факт, что после этого они будут работать

Image caption "Орион-Э" - первый российский крупный дрон с большой продолжительностью полета. Предназначен для разведки и наблюдения

Image caption В 2017 году в Подмосковье приехало много белорусских компаний. Один из экспонатов - экспериментальный военный внедорожник

Image caption И еще один бронеавтомобиль, созданный в Белоруссии на 140-м ремонтном заводе

Image caption Россия в последние годы активно наращивает военное присутствие в Арктике. Это - инженерная машина для быстрого строительства дорог и аэродромов в арктических снегах. Прицеп-волокуша подтапливает снег и утрамбовывает его до состояния плотной дороги

Image caption Как и на прошлой выставке, на этой немало классических боевых машин для локальных конфликтов - пикапа с пулеметом или зенитной пушкой в кузове. На какой рынок ориентируются их создатели, сами они не говорят, но можно попытаться угадать по раскраске

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