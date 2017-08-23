Век расслоения: шесть графиков о неравенстве в России
1% россиян получают 20% национального дохода в стране, а около 50 российских миллиардеров из списка Forbes обладают богатством в размере свыше четверти национального дохода.
Значительная часть накоплений богатейших граждан страны - примерно 75% ВВП - хранится за границей, в том числе в офшорах.
К таким результатам привели расчеты французского экономиста Тома Пикетти - автора бестселлера "Капитал в XXI веке" - и его соавторов Филиппа Новокмета и Габриэля Цакмана.
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Русская служба Би-би-си публикует наиболее интересные графики и таблицы из препринта ученых, опубликованного американским Национальным бюро экономических исследований.
Экономическая история России последних нескольких столетий проходила в попытках догнать и перегнать Запад - в том числе по уровню среднедушевых доходов.
Однако по одному параметру Россия все-таки догнала, а в чем-то и перегнала Европу и Америку - по неравенству доходов.
По неравенству россияне обогнали даже китайцев.
Особенно стремительно расслоение по доходам началось с начала 1990-х годов, и к настоящему времени пришло к состоянию, как накануне революции 1917 года.
В этот период население начало стремительно накапливать активы - и значительная их часть осела за рубежом (в том числе в офшорах).
Десятая часть россиян владеет более 70% частных состояний в стране.
Итоги четверти века после начала рыночных реформ для разных категорий населения приведены в таблице ниже. Бедные стали беднее, богатые - богаче, сверхбогатые - кратно богаче.
|Рост доходов и неравенства в России с 1989 по 2016 годы
|Группа по уровню доходов
|Средний темп роста реальных доходов, в год
|Рост реальных доходов за весь период
|Все население
|+1,3%
|+41%
|Нижние 50%
|-0,8%
|-20%
|Средние 40%
|+0,5%
|+15%
|Верхние 10%,
|+3,8%
|+171%
|включая:
|1% лучше всего зарабатывающих
|+6,4%
|+429%
|0,1% лучше всего зарабатывающих
|+9,5%
|+1054%
|0,01% лучше всего зарабатывающих
|+12,2%
|+2134%
|0,001% лучше всего зарабатывающих
|+14,9%
|+4122%
Источник: Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. 'From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905-2016', NBER working paper, August 2017.
Изыскания и расчеты Пикетти с соавторами нужно воспринимать с оговорками, а источники информации далеки от совершенства, указывают в работе сами экономисты.
В исследованиях, касающихся неравенства в капиталистических странах, величина дохода в долларах, рублях или евро имеет ключевое значение.
Однако в плановой экономике расслоение проявлялось не столько в величине зарплаты, сколько в физическом доступе к товарам и услугам, пишет 45-летний колумнист Bloomberg Леонид Бершидский, чья молодость пришлась на годы экономического коллапса СССР.
"После получения зарплаты я шел в магазин и видел лишь ряды трехлитровых банок с подслащенным березовым соком", - вспоминает он.
Есть и другие важные ограничения - это фальсификация статистики в советские годы и ее плачевное состояние в 1990-е, когда население массово уклонялось от уплаты налогов, добавляет автор.