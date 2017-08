Век расслоения: шесть графиков о неравенстве в России

Правообладатель иллюстрации Khristoforov Valeriy\tass Image caption В 1990-е годы ситуация с неравенством в России резко обострилась

1% россиян получают 20% национального дохода в стране, а около 50 российских миллиардеров из списка Forbes обладают богатством в размере свыше четверти национального дохода.

Значительная часть накоплений богатейших граждан страны - примерно 75% ВВП - хранится за границей, в том числе в офшорах.

К таким результатам привели расчеты французского экономиста Тома Пикетти - автора бестселлера "Капитал в XXI веке" - и его соавторов Филиппа Новокмета и Габриэля Цакмана.

Русская служба Би-би-си публикует наиболее интересные графики и таблицы из препринта ученых, опубликованного американским Национальным бюро экономических исследований.

Экономическая история России последних нескольких столетий проходила в попытках догнать и перегнать Запад - в том числе по уровню среднедушевых доходов.

Однако по одному параметру Россия все-таки догнала, а в чем-то и перегнала Европу и Америку - по неравенству доходов.

По неравенству россияне обогнали даже китайцев.

Особенно стремительно расслоение по доходам началось с начала 1990-х годов, и к настоящему времени пришло к состоянию, как накануне революции 1917 года.

В этот период население начало стремительно накапливать активы - и значительная их часть осела за рубежом (в том числе в офшорах).

Десятая часть россиян владеет более 70% частных состояний в стране.

Итоги четверти века после начала рыночных реформ для разных категорий населения приведены в таблице ниже. Бедные стали беднее, богатые - богаче, сверхбогатые - кратно богаче.

Рост доходов и неравенства в России с 1989 по 2016 годы Группа по уровню доходов Средний темп роста реальных доходов, в год Рост реальных доходов за весь период Все население +1,3% +41% Нижние 50% -0,8% -20% Средние 40% +0,5% +15% Верхние 10%, +3,8% +171% включая: 1% лучше всего зарабатывающих +6,4% +429% 0,1% лучше всего зарабатывающих +9,5% +1054% 0,01% лучше всего зарабатывающих +12,2% +2134% 0,001% лучше всего зарабатывающих +14,9% +4122%

Источник: Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. 'From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905-2016', NBER working paper, August 2017.

Изыскания и расчеты Пикетти с соавторами нужно воспринимать с оговорками, а источники информации далеки от совершенства, указывают в работе сами экономисты.

В исследованиях, касающихся неравенства в капиталистических странах, величина дохода в долларах, рублях или евро имеет ключевое значение.

Однако в плановой экономике расслоение проявлялось не столько в величине зарплаты, сколько в физическом доступе к товарам и услугам, пишет 45-летний колумнист Bloomberg Леонид Бершидский, чья молодость пришлась на годы экономического коллапса СССР.

"После получения зарплаты я шел в магазин и видел лишь ряды трехлитровых банок с подслащенным березовым соком", - вспоминает он.

Есть и другие важные ограничения - это фальсификация статистики в советские годы и ее плачевное состояние в 1990-е, когда население массово уклонялось от уплаты налогов, добавляет автор.