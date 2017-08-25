Что можно купить вместе с паспортом: опыт Мальты

Image caption Амар аль-Сади говорит, что ей и ее семье очень повезло

Амар аль-Сади рассеянно теребит свой головной платок и тихим голосом, почти шепотом, рассказывает мне, как Мальта спасла ее от жизни под бомбами, среди руин и смертельных болезней.

Два года назад ее семья бежала из охваченного войной Йемена - они попали на специальный рейс, организованный при помощи ООН.

"Никто в мире не захотел бы так жить. Однажды ночью мы проснулись от взрыва бомбы прямо рядом с нашим домом. Было ужасно страшно", - вспоминает Амар, которой сейчас 21 год.

"В Йемене у нас остались друзья. Они рассказывают, что люди там умирают от холеры. Некоторые пытаются уехать, но не могут - с их паспортами их теперь никто принимать не хочет".

Амар живет на Мальте не как беженец или экономический мигрант. Она, ее родители и четверо ее братьев и сестер - теперь граждане Мальты.

Они не родились в Мальте, и никаких родственников тут у них нет. Как же они сумели получить мальтийские паспорта?

Просто купили, как и еще несколько тысяч других новоявленных мальтийцев, воспользовавшихся принятым властями Мальты в 2014 году решением торговать своим гражданством.

Бизнес на паспортах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стартовая цена мальтийского паспорта - 880 тысяч евро; чем более многочисленная семья, тем дороже он стоит для каждого ее члена

В отличие от вида на жительство или инвесторских виз, которые предлагают многие страны, в том числе и Британия, Индивидуальная инвесторская программа Мальты предоставляет успешным претендентам полное гражданство.

Стоит это минимум 880 тысяч евро (1 млн долларов) для каждого члена семьи.

Три четверти этих средств идет в Фонд национального и социального развития Мальты, а оттуда - на образование, здравоохранение и программы по созданию рабочих мест. Остальное распределяется между инвестициями в государственные облигации и стоимостью покупки или аренды жилья по меньшей мере на пять лет.

Островное карибское государство Сент-Китс и Невис продает свое гражданство с 1984 года. В 2011 году аналогичные схемы ввели Австрия, Болгария, Венгрия и Кипр.

Кристиан Кейлин, глава фирмы Henley and Partners, занимающейся консалтингом в области получения вида на жительство и гражданства, называет такие схемы "страховкой XXI века".

По его словам, практика эта быстро растет, чему способствует не только стремление государств получить новые источники дохода, но и растущие геополитические проблемы, в особенности в странах Ближнего Востока.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мальта - член Евросоюза и входит в Шенгенскую зону, что позволяет обладателям мальтийских паспортов свободно перемещаться между большинством стран ЕС

Благодаря таким программам богатые люди могут уехать из стран, охваченных войнами или беспорядками. Но помимо опасений за свою безопасность многие просто хотят открыть для себя новые бизнес-возможности или обеспечить лучшее будущее для своих детей.

"Все дело в мобильности и гибкости. Среди наших клиентов есть американец с важными инвестициями в Италии и Нидерландах. В каждой из этих стран он должен был бы получать разрешение на работу. Но, приобретя гражданство Мальты, он сразу избавляется от этих проблем", - рассказывает Кейлин.

Мальта - член Евросоюза и входит в Шенгенскую зону, что позволяет обладателям мальтийских паспортов свободно перемещаться между большинством стран ЕС. Именно в этом многие и видят главное преимущество Индивидуальной инвесторской программы Мальты.

После прошлогоднего референдума по "брекситу" несколько вырос интерес к этой схеме и со стороны британцев, но до покупки гражданами Британии мальтийских паспортов дело еще не дошло. "Очевидно, что Британия договорится о некой форме безвизового режима с ЕС", - говорит Кристиан Кейлин.

Мальтийский паспорт популярен еще и потому, что он относительно недорог и получить его можно довольно быстро - в течение года-полутора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мальтийский паспорт популярен еще и потому, что получить его можно довольно быстро - в течение года-полутора.

Обязательная недвижимость

Условием этой программы является то, что претендент на мальтийский паспорт должен либо приобрести недвижимость стоимостью не менее 350 тысяч евро, либо арендовать жилье по цене не менее 16 тысяч евро в год в течение не менее пяти лет.

Свыше 80% претендентов на гражданство Мальты предпочитают вариант аренды. Однако многие из арендованных квартир или домов пустуют, что заставляет мальтийцев усомниться в искренности намерений своих потенциальных сограждан.

"Эти миллиардеры совершенно не хотят жить на Мальте, их интересует только доступ в Евросоюз. Они сюда даже не приезжают. Если бы они на самом деле хотели здесь жить, то они приобрели бы недвижимость", - жалуется мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция.

По данным центробанка Мальты, Индивидуальная инвесторская программа - один из ключевых факторов роста цен на недвижимость на острове. Каждый год они вырастают на 7%, а цены не аренду жилья растут еще более быстрыми темпами - на 10% ежегодно.

Глава руководящего программой по продаже гражданства правительственного агентства Identity Malta Джонатан Кардона соглашается с тем, что доступ в ЕС - главное, что привлекает новоявленных мальтийцев. Но он утверждает, что и сам остров является привлекательным объектом для инвестиций.

"Один предприниматель инвестировал 70 млн евро в мальтийскую экономику. Еще один открывает здесь фармацевтическую фабрику, а еще один открыл IT-компанию", - рассказывает он.

"Некоторые из них, возможно, еще не инвестировали по-настоящему, но никто не знает, что может произойти через несколько лет".

Кардона отмечает финансовое значение инвестиций, сделанных претендентами на мальтийское гражданство. Это более 220 млн. Евро, что составляет около 2,5% ВВП Мальты.

Image caption Схема по продаже гражданства - важная статья дохода мальтийского бюджета, говорит Джонатан Кардона

"Из-за своего богатства и всего, что им пришлось сделать для получения своего статуса, они оставляют достаточно большой след, и мы можем основательно проверить их прошлое".

"С другими экономическими мигрантами, особенно теми, кто приезжает без документов, - часто мы вообще не можем понять, откуда они и на каком языке говорят", - добавляет Джонатан Кардона.

Не просто цифры

Но для некоторых гражданство - это не просто цифры.

"Паспорт не должен продаваться. Это то, к чему ты принадлежишь, это часть твоего ДНК", - говорит Хельга Эллал. Она родилась в Германии, но прожила на Мальте более 40 лет.

Хельга переехала на остров, чтобы возглавить мальтийское подразделение производителя игрушек Playbobil. Она вышла замуж, родила двух детей, теперь у нее три внука. Пятнадцать лет назад она подала на мальтийское гражданство и получила его. И ей не пришлось платить сотни тысяч евро.

"Мне было не просто отказаться от немецкого паспорта. Но я чувствовала, что принадлежу этой стране и останусь здесь. У меня здесь столько друзей, меня многие узнают, я - часть этого общества. Думаю, если вы спросите мальтийцев, они вам скажут, что я заслужила гражданство".

Image caption Хельга Эллал отказалась от немецкого паспорта, чтобы получить мальтийский

Но какие у нас могут быть права, чтобы претендовать на гражданство? Ведь большинство из нас получают его через родителей, это не предмет выбора.

Политолог из Ричмондского университета в штате Вирджиния Хавьер Идальго считает, что гражданство всегда незаслуженно. По его мнению, лицемерно говорить о моральном отвращении при мысли о том, что гражданство превращается в товар.

"Если вы, как я, скептически относитесь к миграционным ограничениям, то вы скептически будете относиться к продаже гражданства, потому что людям необходимо давать доступ к стране бесплатно. Но большинство стран и большинство людей с удовольствием ужесточают иммиграцию. Если это нормально, то в чем проблема с продажей гражданства? Вы же готовы исключить большое количество людей. Почему бы не заработать, принимая тех, кого вы могли бы исключить?" - рассуждает он.

Амар аль-Сади и ее семья живут на Мальте в купленном ими доме, и она, как и ее братья и сестры, получает образование.

Амар говорит, что они влились в мальтийскую жизнь. Их новые соседи хорошо их приняли, а многие стали друзьями.

"Но я не думаю, что всем так же повезло, как нам, и это весьма печально", - замечает она.