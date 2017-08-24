Пресса Британии: жестокая ирония судьбы Кирилла Серебренникова

В обзоре британских газет:

На Западе обеспокоены "Западом-2017"

Зачем Литва строит забор на границе

Жестокая ирония судьбы Кирилла Серебренникова

"Это равносильно гибели для него"

О решении Басманного суда Москвы поместить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест рассказывает Financial Times.

"Серебренников стоял, не шевелясь, в бейсболке на голове и в очках с толстыми линзами, пока судья оглашала решение оставить в силе предъявленные ему обвинения", - пишет московский корреспондент газеты Макс Седдон, отмечая, что дата судебного процесса еще не назначена.

Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных из государственного бюджета для "Седьмой студии", художественным руководителем которой он является. Бывший главный бухгалтер и другие работники "Седьмой студии" дали свидетельские показания против Серебренникова, утверждают следователи.

Задержание Серебренникова вызвало шок у российских деятелей культуры, 34 из них подписали поручительство за режиссера. Сам он назвал обвинения "абсурдными и невозможными", отметив при этом, что домашний арест лишит его контакта с окружающим миром до начала судебного процесса и тем самым уничтожит его работу, сообщает FT.

"Можете себе представить, что чувствует человек, который не может творить. Это равносильно гибели для него", - цитирует Financial Times выступление в суде главреда журнала "Новое литературное обозрение" Ирины Прохоровой.

Серебренников известен благодаря авангардным театральным постановкам и фильмам, которые стали шоком для многих представителей российского культурного истеблишмента, но при этом он не выходил за рамки установленных государством границ, полагает газета. Будучи художественным директором "Гоголь-центра", он стал одним из представителей культурного ренессанса, который Кремль использовал как форму поддержки креативного класса Москвы и одновременно как громоотвод для оппозиционных настроений, пишет Седдон.

Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о легенде рок-музыки времен перестройки Викторе Цое. "Это жестокая ирония. Наш фильм частично рассказывает о том, как сложно приходилось нонконформистам в СССР в 1982 году", - сказал FT один из сценаристов фильма Михаил Идов.

Опасное превышение порога

Россия готовится провести одни из крупнейших по масштабу военных учений с момента окончания холодной войны, пишет Guardian, отмечая, что на фоне растущей напряженности между Востоком и Западом это станет демонстрацией силы, за которой будут пристально наблюдать в НАТО.

По данным западных аналитиков, в российско-белорусских учениях под кодовым названием "Запад-2017" могут принять участие до 100 тысяч военных. Российские власти утверждают, что число задействованных в учениях будет гораздо ниже. "Запад-2017" пройдет на территории Белоруссии, а также Калининградской области и других регионов России.

Москва преподносит это как обычные учения, которые проводятся раз в четыре года. Планирование началось уже давно и не является ответом на недавние санкции США, наложенные на Россию вследствие вмешательства в президентские выборы 2016 года, отмечает Guardian.

В руководстве НАТО в Брюсселе заявили, что планов по усилению военной группировки вдоль границ с Россией в качестве контрмер на маневры у альянса нет. Лишь США могут отправить подкрепления в Восточную Европу на время учений.

Россия не раскрывает, какое количество военных сил она планирует привлечь к "Западу-2017", однако, по словам российского представителя при НАТО Александра Грушко, не ожидается, что в какой-либо фазе учений будет участвовать более 13 тысяч человек. По существующим договоренностям, если эта цифра будет превышена, Москве придется допустить на учения международных наблюдателей, сообщает издание.

Россия может разделить маневры на несколько частей, чтобы количество военных в каждой из них не превышало 13 тысяч. Западные аналитики утверждают, что в последних учениях "Запад" было задействовано примерно 70 тысяч человек, хотя до их начала Россия заверила НАТО, что порог в 13 тысяч превышен не будет.

Красная черта для Москвы

Учения "Запад-2017" вызывают тревогу в Литве, пишет корреспондент Guardian Дэниел Боффи. Вкупе с хакерскими атаками на правительственные серверы, которые в руководстве страны называют "массивной информационной войной", все это заставляет литовцев еще больше заботиться об обеспечении своей безопасности.

Страна сейчас воздвигает на границе с Россией двухметровый забор, стоимость которого составляет 3,6 млн евро. Самые отчаянные умы опасаются, что Москва захочет захватить так называемый Сувалкский коридор - сухопутный отрезок длиной примерно в 100 км, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью и отрезать страны Балтии от Западной Европы, рассказывает Guardian.

Однако оппозиция в Вильнюсе считает возведение заграждения пустой тратой денег. "Это глупо, - говорит лидер либерального движения в литовском парламенте Евгений Гентвилас. - От чего мы обезопасимся? От танков? Нет, конечно". Той же точки зрения придерживаются и некоторые местные жители, которые полагают, что противостоять возможному нападению на границе не удастся.

Однако, как и в случае с Берлинской стеной во времена холодной войны, забор на границе с Россией является не барьером против вторжения, а демаркационной линией, средством контроля и некоей красной чертой.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас рассказал в интервью Guardian, что забор в первую очередь предназначен для борьбы с контрабандой алкоголя и сигарет, а также с нелегальным пересечением границы.

"Есть и еще одна причина, о которой все знают. Эстония обвинила Россию в похищении офицера разведки, и мы здесь в Литве не хотим, чтобы подобное случилось с кем-то из литовских офицеров. Это красная черта для России", - сказал он.

По ставшей уже привычной традиции Россия ответила на строительство забора одновременно и насмешками, и негодованием. "В Калининградской области есть кирпичный завод, и они нам сказали, что возможно нам понадобятся кирпичи оттуда, - говорит Мисюнас. - Но в стене нам не нужны кирпичи. Обычно мы строим мосты между странами, но в этом случае мы строим забор. Мы не боремся с Россией, мы не хотим бороться с Россией. Мы знаем, как жить с таким соседом, и живем".

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com