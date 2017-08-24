СМИ России: Путин рискует лишиться поддержки деятелей культуры

В обзоре российских СМИ:

Госфинансирование культуры стало фактором риска

Невидимая избирательная кампания

Сечин поставил "Систему" перед нелегким выбором

Запрет на полеты в Египет сохранится

"Ведомости", РБК: "Главная неприятность - это непонимание специфики"

В среду режиссер Кирилл Серебренников был доставлен в Басманный суд и отправлен под домашний арест. Газета "Ведомости" пишет, что такое решение сильно осложняет мобилизацию культурной элиты на выборы президента.

Решение об аресте было принято судом, несмотря на поручительство 34 человек, в числе которых - известные режиссеры, актеры, журналисты и общественные деятели. Политолог Михаил Виноградов полагает, что такие события могут стать серьезным препятствием для провластной мобилизации деятелей культуры на предстоящую президентскую кампанию.

Как минимум один из подписавших в среду поручительство за Серебренникова входил в число доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина в 2012 году. Поддержавшая Серебренникова актриса Чулпан Хаматова доверенным лицом на прошлых выборах не была, но записала видеоролик в поддержку Путина, напоминают "Ведомости".

Газета РБК пишет, что в связи с арестом Кирилла Серебренникова под угрозой оказались все деятели искусства, получавшие государственное финансирование. Нарушения можно найти "в любом театре, фестивале, музее, которые проводят более-менее активную художественную политику", убеждены опрошенные РБК деятели культуры, поддержавшие Серебренникова.

Режиссер Алексей Герман-младший связывает эти риски с постоянным ужесточением правил распределения субсидий и с издержками процесса. "Я полагаю, что [в расходах "Седьмой студии"] какие-то цифры могли меняться в процессе. Люди подавали заявку вот на то-то и столько-то, а в процессе выяснялось, что стоит столько-то", - отметил он.

Формальности госфинансирования кино и театра не всегда учитывают процесс создания спектакля или фильма, поэтому режиссерам и продюсерам приходится идти на нарушения, отметил режиссер Павел Лунгин. "Главная неприятность - это непонимание специфики кино. Тебе дают деньги, как будто инвестируют в чулочную фабрику. Ты должен в определенный срок сдать фильм, и совершенно не учитывается, что актер может быть не готов, а режиссер может быть не удовлетворен или монтировать дольше. Когда я вовремя не успевал сдать фильм, я платил штрафные санкции Фонду кино. При этом качество фильма не оценивается - фильм должен быть поставлен", - пояснил Лунгин.

"Независимая газета": партии вслед за избирателями игнорируют выборы

Единый день голосования-2017 игнорирует примерно половина зарегистрированных политструктур, пишет "Независимая газета", ссылаясь на Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

По словам экспертов КГИ, активность большинства партий в ходе единых дней голосования продолжает снижаться год за годом. "Даже в ряде территорий высокой формальной конкуренции на выборах фактическая агитационная активность партий и кандидатов остается довольно низкой", - указали они в своем докладе.

Партии все меньше действуют даже на первоначальном этапе избирательных кампаний, отмечается в докладе: "Можно констатировать некоторое "затухание" электорального процесса, - во всяком случае, на этапе выдвижения и регистрации кандидатов". Помимо прочего стало меньше и самовыдвиженцев - с 2016 года этот показатель упал на одну треть, составив всего лишь несколько десятых процента. Эксперты объясняют это тем, что политически активные граждане считают выдвижение от партии более надежным способом попасть на выборы.

"Главная особенность текущей избирательной кампании - это практически отсутствие ее видимости для самих избирателей", - комментирует ситуацию юрист центральной коллегии адвокатов Сергей Савченко. Еще одна причина, по его мнению, - в жестком избирательном законодательстве и большом количестве ограничений, связанных с ведением агитации.

Например, встречи кандидатов во дворах теперь приравнены к митингам и требуют согласования с властями, за использование в печатных агитационных продуктах авторских материалов без согласия авторов кандидат может слететь с дистанции, изображения третьих лиц запрещены и т.д.

"Ведомости": судебное решение против "Системы" - "последний гвоздь"

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и постановил взыскать 136 млрд руб., хотя истцы требовали 170,6 млрд. "Ведомости" пишут, что "Система" будет обжаловать решение суда, об этом заявил представитель компании Сергей Копытов.

Но добиться успеха "Системе" будет тяжело, комментирует ситуацию партнер BMS Law Firm Денис Фролов, разве что она докажет, что ее бывший владелец не нанес ущерба при реорганизации. Шанс на успешный процесс у "Системы" будет, и если апелляционная инстанция по-иному подойдет к оценке действий компании, заключает Фролов.

Инвестиционный климат, который обещал улучшить Игорь Сечин, итак был далек от идеального, и ухудшаться он начал с введением санкций, считает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин: "А если апелляция не будет удовлетворена, это будет похоже на "последний гвоздь". За абсолютно рыночные действия, которые были оправданны с точки зрения законодательства, собственника засудили. Это прецедент, теперь любое действие с активом можно откатить, а последствия заставить расхлебывать собственника. И это полностью противоречит сложившейся деловой практике".

Если решение апелляционной инстанции ничего для "Системы" принципиально не изменит, ей, возможно, придется продать часть акций МТС, считают аналитики. "У "Системы" таких денег, естественно, в наличности нет, она может попробовать занять. Это АФК постарается сделать в первую очередь", - говорит старший аналитик банка "Уралсиб" Константин Белов.

У компании также есть несколько активов, которые теоретически можно было бы продать, продолжает он, а часть средств поступит в виде дивидендов от дочерних компаний. Доля в МТС - самый ликвидный актив" Системы", продавать ее будут в последнюю очередь, считает Белов.

Не задействовав акций МТС, "Система" не сможет выплатить такую сумму, убежден аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович: "Есть два способа: заложить бумаги МТС и получить крупный заем либо продать их. 136 млрд сейчас эквивалентны 27,5% оператора".

В текущем виде "Система" может просто рухнуть, опасается Панин: "Варианта быстро найти деньги у компании нет. Своих средств, насколько я знаю, недостаточно, взять в долг будет очень дорого, как и всегда во время кризиса. Желающие выдать заем найдутся, но проценты могут быть больше рыночных из-за дополнительных рисков. Я не удивлюсь, если "Роснефть" удовлетворится частью пакета МТС".

"Известия": возобновления полетов в Египет не будет

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено в 2017 году, пишут "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и на собеседников в авиационной отрасли. По их словам, Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов.

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров", - сообщил один из собеседников.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри отметил ряд позитивных сдвигов в вопросе восстановления авиасообщения с Египтом. Как пояснил источник, это касается прежде всего аэропорта в Каире.

Источник в авиационной отрасли, знакомый с ходом переговоров, отметил, что группа экспертов из РФ в июле завершила очередную проверку в новом терминале аэропорта Каира, откуда будут выполнять полеты российские авиакомпании.

В ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" заявили, что российский рынок адаптировался к отсутствию Египта. "Активно развивается внутренний туризм - Сочи, Анапа, Крым и другие регионы. Вернулась Турция, которая на выездном направлении стала страной номер один. Активно за последние два года прибавилось число отдыхающих в Греции, на Кипре, в Тунисе, а также в Грузии и Финляндии", - рассказал директор ассоциации Александр Осауленко.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си