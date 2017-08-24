В Сицилии по-новому взглянули на апельсиновую кожуру

Правообладатель иллюстрации Orange Fiber Labs Image caption Ткань из волокон, полученных из апельсиновых корок, на ощупь очень мягкая, с матовым блеском, и напоминает шелк. Нить из этих волокон также можно вплетать в хлопковую или шелковую ткань

Сицилийские стартаперы нашли необычное применение кожуре и семенам обычного апельсина, решив проблему отходов от производства апельсинового сока. Начинания сицилийских инноваторов полностью соответствуют принципам "зеленых" технологий.

В 2011 году Адриана Сантоночито училась в Милане, тогда ей впервые пришла в голову идея создать экологичный материал для пошива одежды из того, чем так богата ее родная Сицилия и что обычно становится "отходами". Речь идет об апельсиновых корках.

Она хотела найти способ рационального использования сотен тысяч тонн апельсиновых корок, которые каждый год идут на выброс.

Сейчас, благодаря ее творческой задумке, найден способ изготавливать шелковистую ткань, которая полностью сделана из "апельсиновых" волокон. Из "апельсиновой" ткани шьют одежду, которая даже появилась в летней коллекции флорентийского люксового бренда Salvatore Ferragamo.

Химический процесс

Идея создать "апельсиновую" ткань пришла к Сантоночито, когда она работала над своей диссертацией. Тогда она задалась вопросом, можно ли изготовить похожую на дорогой шелк ткань из апельсиновых отходов, которые обычно выбрасываются, или в лучшем случае - идут на корм скоту.

Правообладатель иллюстрации Orange Fiber Image caption Orange Fiber использует химические реагенты, чтобы выделить целлюлозу из апельсиновых корок

Этот вопрос очень актуален для Сицилии, где на произодство апельсинового сока каждый год уходит много тысяч тонн этого фрукта. После того, как сок выжат, остается сотни тысяч тонн отходов.

39-летняя Сантоночито нашла ответ на свой вопрос в университетской лаборатории и запантентовала технологию производства "ткани из апельсинов".

Было известно, что из апельсиновой кожуры можно выделить целлюлозу. Сантоночито удалось понять, что используя определенные химические реагенты, из целлюлозы можно получить волокно, которое хорошо поддается окраске и прекрасно сочетается с другими материалами - хлопком или полиэстером.

Вместе со своей коллегой из университета Энрикой Ареной Сантоночито в 2014 году основала компанию Orange Fiber, которая продает производителям одежды ткань.

Правообладатель иллюстрации Orange Fiber Image caption Адриана и Энрика в 2014 году основали компанию Orange Fiber, которая продает производителям одежды ткань из "апельсинового" волокна, напоминающую по мягкости шелк

В этом году итальянский модный бренд Salvatore Ferragamo использовал ткань Orange Fiber в своей весенне-летней коллекции. В Salvatore Ferragamo объяснили, что используя эту ткань, они хотели сделать свои дорогие рубашки и платья более экологичными.

Сейчас в Orange Fiber работают 12 человек. Производство компании носит отчасти сезонный характер, так как поставщики материала для изготовления ткани - заводы по производству апельсинового сока - работают только несколько месяцев в году.

Однако ткань Orange Fiber производит круглый год: после того, как из апельсиновых корок выделят целлюлозу, ее помещают на хранение и используют в течение года. Заводы поставляют апельсиновую кожуру Orange Fiber бесплатно.

Один из первых инвесторов Orange Fiber - Антонио Пердикиззи - говорит, что решение потратить деньги на производство экологичной ткани было для него необычным, поскольку, как правило, он инвестирует в цифровые технологии. Теперь бизнес Orange Fiber для него занимает особое место, говорит Пердикиззи.

Правообладатель иллюстрации Orange Fiber Image caption Orange Fiber получает материал для производства ткани - апельсиновую кожуру - бесплатно

"В Италии не так много денег вкладывается в инновации, однако блестящие идеи и решения побеждают, несмотря на недостаток ресурсов", - говорит инвестор.

Профессор экономики в университете Катании Розарио Фарачи считает, что Orange Fiber - прекрасный пример того, как "дух творчества и предприимчивости" создает новые рабочие места и инновационное производство в регионе.

Вместо жира

Апельсиновая кожура, как недавно выяснили сицилийцы, может также помочь сделать сдобную выпечку более здоровой пищей благодаря добавлению в нее муки из апельсиновых корок. Такая мука почти не содержит жира, заменяет масло и помогает выпечке дольше сохранять свежесть.

Эта технология сейчас разрабатывается в Катанийском университете, и результаты работы ученых впечатляют.

Сейчас почти во всей выпечке используется жир - сливочное масло или маргарин. Однако, как выяснили сицилийские исследователи, половину жиров в выпечке можно заменить мукой, изготовленной из апельсиновых корок, семян и оставшейся после выжимки сока мякоти.

Правообладатель иллюстрации Orietta Scardino Image caption Сицилийские пекари уже успели оценть "апельсиновую муку"

Как и Orange Fiber, сицилийские исследователи получают "материал" для муки бесплатно у местных производителей сока. Корки промываются, чтобы из них вышла горечь, а потом высушиваются, после чего идут в переработку.

Профессор сельского хозяйства Ктанийского университета Сальваторе Барбагалло говорит, что новая мука "невероятно экологична" и почти не требует затрат в процессе производства. Также, по его словам, она никак не меняет вкус или аромат выпечки.

Исследователи произвели около 300 кг муки и передали его пекарям города Ачиреале, чтобы те смогли попробовать ее "в работе".

Местные пекари весьма консервативны и с недоверием относятся к новшествам, однако мука из апельсиновых корок им пришлась по вкусу.

Правообладатель иллюстрации Orietta Scardino Image caption Новая мука из апельсинов растворима и ее можно добавлять в напитки

Исследователи говорят, что нашли еще один способ использования апельсиновой муки. Она имеет способность растворяться и ее можно добавлять в различные напитки, для "оздоровительного эффекта". С их слов, мука может использоваться диетологами и врачами в лечебных диетах.

Фруктовое биотопливо

Сицилийские фермеры обычно используют апельсиновые корки для корма скота и в качестве удобрения. Однако, как выяснилось, отходы от апельсинов могут использоваться для выработки биотоплива.

В сицилийском городе Муссомели из отходов от производства апельсиновго сока вырабатывают биогаз, который используют в качестве топлива для производства электроэнергии, тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива.

На ферме Nuova Scala из почти 16,5 тысяч тонн апельсиновых корок в прошлом году получили 24 тысячи киловат.

Выработка энергии напрямую зависит от урожая апельсинов. В 2017 году владельцы фермы рассчитывают на 22 тысячи тонн апельсиновых отходов.

Правообладатель иллюстрации Orietta Scardino Image caption Утилизация отходов от производства сока для сицилийских фруктовых компаний весьма затратна

Конечно, все эти проекты зависят от местных фруктовых компаний, производящих много тысяч тонн апельсиновых отходов в год.

Сальваторе Имбези, которому принадлежит фруктовая компания AgrumiGel, говорит, что его производство дает около 40 тысяч тонн отходов в год. Все фруктовые компании на Сицилии производят порядка 200 тысяч тонн "апельсиновых отходов".

Производители заинтересованы в использовании остающихся у них отходов, потому что их утилизация может быть весьма затратной. Со слов Имбези, на вывоз и утилизацию отходов в Сицилии уходит порядка 16 млн евро в год, из них 6 млн - затраты на транспорт, а 10 млн - непосредственно на утилизацию.

Часть апельсинов, выращенных на Сицилии, продается свежими, особенно большим спросом пользуются местные красные апельсины, большая же часть урожая идет на производство сока.

В 2016 году, на производство соков ушло 140 тысяч тонн лимонов, 100 тысяч тонн обычных апельсинов, 100 тысяч красных апельсинов, 20 тысяч тонн недозрелых мандаринов и 20 тысяч тонн спелых мандаринов.

Теперь, благодаря инновационным решениям, дорогостоящие отходы от производства сока цитрусовых превращаются в замечательные продукты.