Из крупных стран мира Россию любят больше Америки лишь в одной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на продолжающееся противостояние Москвы с Западом, отношение к России в мире в 2017 году улучшилось

Из 36 крупных стран мира только в одной население относится к Москве лучше, чем к Пекину и Вашингтону. Этой страной оказалась Греция.

Между тем отношение к Америке в мире за последние годы резко ухудшилось на фоне роста симпатий к России, показали социологические опросы американского исследовательского центра Pew Research Center.

Сильно пострадал имидж США в Мексике после победы на президентских выборах Дональда Трампа, который обещал построить стену на южной границе, чтобы остановить поток мигрантов.

Медианная доля населения 33 стран мира, которая благоприятно относилась к..., % России США Китаю 2014-2016 28 64 52 2017 35 50 48

Приведено медианное значение для 33 стран мира. В период 2014-2016 гг. взяты наиболее свежие результаты для стран в выборке. Опросы 2017 года проводились весной.

А вот как выглядит расстановка сил трех держав в массовом сознании каждой из 36 стран, где вопрос задавался в текущем году.

В 17 из них население было более благосклонно к Китаю, в 17 - к США, в одной - Кении - две державы получили одинаковый результат, а еще в одной - в Греции - их опередила Россия.

Помимо Греции, только в двух странах симпатии к РФ испытывали более половины населения: на Филиппинах и во Вьетнаме.

Результаты государств, завоевавших наибольшее число "голосов", выделены в таблице жирным шрифтом.