Из крупных стран мира Россию любят больше Америки лишь в одной

  • 24 августа 2017
Открытие Зимней Олимпиады в Сочи Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Несмотря на продолжающееся противостояние Москвы с Западом, отношение к России в мире в 2017 году улучшилось

Из 36 крупных стран мира только в одной население относится к Москве лучше, чем к Пекину и Вашингтону. Этой страной оказалась Греция.

Между тем отношение к Америке в мире за последние годы резко ухудшилось на фоне роста симпатий к России, показали социологические опросы американского исследовательского центра Pew Research Center.

Сильно пострадал имидж США в Мексике после победы на президентских выборах Дональда Трампа, который обещал построить стену на южной границе, чтобы остановить поток мигрантов.

Медианная доля населения 33 стран мира, которая благоприятно относилась к..., %
России США Китаю
2014-2016 28 64 52
2017 35 50 48

Приведено медианное значение для 33 стран мира. В период 2014-2016 гг. взяты наиболее свежие результаты для стран в выборке. Опросы 2017 года проводились весной.

А вот как выглядит расстановка сил трех держав в массовом сознании каждой из 36 стран, где вопрос задавался в текущем году.

В 17 из них население было более благосклонно к Китаю, в 17 - к США, в одной - Кении - две державы получили одинаковый результат, а еще в одной - в Греции - их опередила Россия.

Помимо Греции, только в двух странах симпатии к РФ испытывали более половины населения: на Филиппинах и во Вьетнаме.

Результаты государств, завоевавших наибольшее число "голосов", выделены в таблице жирным шрифтом.

Доля населения страны, благоприятно относящегося к... (%)
России США Китаю
Канада 27 43 48
Европа
Нидерланды 15 37 49
Испания 27 31 43
Греция 64 43 50
Германия 27 35 34
Франция 36 46 44
Швеция 18 45 41
Великобритания 26 50 45
Венгрия 39 63 38
Италия 35 61 31
Польша 21 73 42
Азия и Океания
Австралия 37 48 64
Индонезия 36 48 55
Индия 47 49 26
Филиппины 55 78 55
Южная Корея 36 75 34
Япония 26 57 13
Вьетнам 83 84 10
Африка и Ближний Восток
Тунис 39 27 63
Ливан 47 34 63
Иордания 5 15 35
Турция 32 18 33
Израиль 35 81 53
Сенегал 34 55 64
Танзания 45 57 63
Нигерия 45 69 72
Кения 27 54 54
ЮАР 28 53 45
Гана 33 59 49
Латинская Америка
Мексика 32 30 43
Чили 34 39 51
Перу 41 51 61
Аргентина 27 35 41
Венесуэла 38 47 52
Бразилия 35 50 52
Колумбия 32 51 43

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