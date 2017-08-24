Из крупных стран мира Россию любят больше Америки лишь в одной
Из 36 крупных стран мира только в одной население относится к Москве лучше, чем к Пекину и Вашингтону. Этой страной оказалась Греция.
Между тем отношение к Америке в мире за последние годы резко ухудшилось на фоне роста симпатий к России, показали социологические опросы американского исследовательского центра Pew Research Center.
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Сильно пострадал имидж США в Мексике после победы на президентских выборах Дональда Трампа, который обещал построить стену на южной границе, чтобы остановить поток мигрантов.
|Медианная доля населения 33 стран мира, которая благоприятно относилась к..., %
|России
|США
|Китаю
|2014-2016
|28
|64
|52
|2017
|35
|50
|48
Приведено медианное значение для 33 стран мира. В период 2014-2016 гг. взяты наиболее свежие результаты для стран в выборке. Опросы 2017 года проводились весной.
А вот как выглядит расстановка сил трех держав в массовом сознании каждой из 36 стран, где вопрос задавался в текущем году.
В 17 из них население было более благосклонно к Китаю, в 17 - к США, в одной - Кении - две державы получили одинаковый результат, а еще в одной - в Греции - их опередила Россия.
Помимо Греции, только в двух странах симпатии к РФ испытывали более половины населения: на Филиппинах и во Вьетнаме.
Результаты государств, завоевавших наибольшее число "голосов", выделены в таблице жирным шрифтом.
|Доля населения страны, благоприятно относящегося к... (%)
|России
|США
|Китаю
|Канада
|27
|43
|48
|Европа
|Нидерланды
|15
|37
|49
|Испания
|27
|31
|43
|Греция
|64
|43
|50
|Германия
|27
|35
|34
|Франция
|36
|46
|44
|Швеция
|18
|45
|41
|Великобритания
|26
|50
|45
|Венгрия
|39
|63
|38
|Италия
|35
|61
|31
|Польша
|21
|73
|42
|Азия и Океания
|Австралия
|37
|48
|64
|Индонезия
|36
|48
|55
|Индия
|47
|49
|26
|Филиппины
|55
|78
|55
|Южная Корея
|36
|75
|34
|Япония
|26
|57
|13
|Вьетнам
|83
|84
|10
|Африка и Ближний Восток
|Тунис
|39
|27
|63
|Ливан
|47
|34
|63
|Иордания
|5
|15
|35
|Турция
|32
|18
|33
|Израиль
|35
|81
|53
|Сенегал
|34
|55
|64
|Танзания
|45
|57
|63
|Нигерия
|45
|69
|72
|Кения
|27
|54
|54
|ЮАР
|28
|53
|45
|Гана
|33
|59
|49
|Латинская Америка
|Мексика
|32
|30
|43
|Чили
|34
|39
|51
|Перу
|41
|51
|61
|Аргентина
|27
|35
|41
|Венесуэла
|38
|47
|52
|Бразилия
|35
|50
|52
|Колумбия
|32
|51
|43