Пожар в Ростове: погорельцы находят свидетельства поджога

Media playback is unsupported on your device Жители Ростова ищут доказательства поджога

На третьи сутки после пожара, уничтожившего десятки жилых домов, в Ростове-на-Дону, кажется, уже никто не сомневается: это был поджог. Свидетельства тому находят не только сами жители, но и изучающие обстоятельства произошедшего эксперты.

По следам ростовской катастрофы, лишившей десятки семей своих домов, возбуждено два уголовных дела: первое - о халатности в отношении должностных лиц. Местный Следственный комитет считает, что органы исполнительной власти, коммунальные службы и пожарные могли "ненадлежащим образом" исполнять свои обязанности.

Местные жители утверждают: первые машины пожарной службы приехали на место вообще без воды. В МЧС утверждают, что помощь была оказана максимально оперативно - насколько это было возможно.

Второе дело расследуется по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Собеседник Русской службы Би-би-си, знакомый с ходом расследования, утверждает, что эксперты находят подтверждения умышленности поджога, поскольку пожар начался в нескольких местах практически в одно время. Отработать эту версию "самым серьезным образом" обещает и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Меж двух огней

По свидетельствам местных жителей, одновременно загорелись дома в Чувашском переулке, на Нижегородской улице, в Крепостном переулке. Примечательно, что эти участки разделены между собой еще десятками домов.

Пока следственные органы прорабатывают свои версии, местные жители сами находят улики.

Многоквартирный дом, в котором живет Сергей Кордубин, оказался в прямом смысле меж двух огней: полыхало с обеих сторон, но дом Кордубина не задело. Уже после того, как пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание, местным жителям порекомендовали на всякий случай дежурить и обращать внимание на подозрительных людей и объекты.

"Полицейские проводили осмотр территории и обратили внимание на непонятный трехлитровый баллон, на котором было написано: "Огурцы 2013-го года". Мы посветили фонариком - по виду жидкость была похожа на солярку. Приехала следственная группа - они попробовали обмакнуть туда кусочек тряпочки и подожгли. Кинули [в сторону], пытались тушить, - Сергей Кордубин стучит ногой по земле, демонстрируя, как следственная группа пыталась погасить огонь. - Но не тушится: ногу убираешь - [все еще] горит. Они еще отметили, что выраженного запаха у жидкости нет - сделана весьма профессионально".

Улица, на которой живет Кордубин, как и другие пострадавшие районы, оцеплена сотрудниками Росгвардии. Утверждается, что на территории ведутся следственные действия, которые планируют закончить только к 30 августа.

По данным Интерфакса, следователи также изучают жалобы жильцов на неизвестных, которые до большого пожара угрожали отнять их землю.

Среди людей, пожаловавшихся на угрозы, - семья Лившиц с Театральной улицы. Их дом, находящийся в десятках метров от центральной площади города, не пострадал при пожаре.

"Ровно полторы недели назад пришли двое мужчин, не представились, не показали документы. Сказали: "Есть договоренность по поводу вашего отселения". У них якобы был какой-то план застройки района, на котором не было даже названия компании, а сам план больше походил на нарисованный в фотошопе. Они утверждали, что есть договоренность с администрацией города, и они должны перед мэрией отчитаться", - рассказывает Татьяна Лившиц.

В администрации города любую связь с неизвестными отрицают.

Жители Театрального спуска признаются, что несколько лет ждали расселения. В генплане города от 2007 года этот район назван "наиболее значимым в формировании облика" Ростова. Но с тех пор план по реконструкции кварталов так и не выполнили, и многие жители Театрального спуска в попытке немного улучшить свои условия, сделали ремонт, взяв кредиты.

Существовал и другой вариант развития спуска: в 2004 году переселением жителей занялась московская компания "Мегаполис", которая планировала построить на этой территории торговый центр. По словам местных жителей, тогда людям предлагали компенсации в районе 5 миллионов рублей за сотку земли (84,5 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Но в 2015 году "Мегаполис" отказался от первоначальных планов и начал распродавать ранее приобретенные участки. После этого неизвестные и начали ходить по домам, то предлагая деньги за участки, то просто угрожая выселить.

Не сошлись в цене

Семья Лившиц - не единственная, кто пожаловался на угрозы неизвестных, которых в Ростове уже называют "черными риелторами".

Дом Рузанны Багдасарян сгорел не во время "большого пожара", а во время "первой волны" - 7 августа. 21 августа дом накрыла "вторая волна" - тушили с вертолетов.

"С 7 по 18 число мы с семьей находились здесь, во дворе. Ночевали на матрасах", - говорит женщина.

Женщина рассказывает, что незадолго до пожара к ней также приходили некие риелторы - предлагали продать сотку земли за 1,8 млн рублей (30,5 тыс. долларов).

Рузанна Багдасарян утверждает, что приходившая к ней в дом женщина представились сотрудником компании "Меркурий-2000".

"Сначала по телефону она сказала, что собирает информацию для какого-то инвестора, название которого якобы забыла. Потом она приехала, говорит: "Давайте быстро документы". Я говорю: "А кто вы такая, чтобы я вам дала на руки мои документы на собственность?" Она ответила, чтоб тогда завтра приходили в офис", - поясняет Багдасарян.

На следующий день женщина действительно пришла в офис, где с ней общалась некая "Анжелика Дмитриевна". По данным ЕГРЮЛ, именно Анжелика Дмитриевна Мацина является директором "Меркурия-2000".

"Спрашивала, почему мы не хотим. Она предлагала мне 7 миллионов [за нашу землю]. Нас эта цена не устраивает - нас тут пять собственников. Она сказала, что если мы не согласимся, возможно, инвестор от нас откажется, и нами займется город - отпишет постановление, что нуждается в этой земле, и мы тогда вообще ни с чем останемся. На этом мы распрощались", - рассказывает Багдасарян.

Просьба не беспокоить

По официальным данным, компания "Меркурий 2000" занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже жилой недвижимости.

На данный момент компания признала, что около месяца назад проводила опрос, пытаясь выяснить у жителей частных домов в районе порта, на каких условиях они готовы продать свои участки.

Комментируя эту информацию, представитель "Меркурия 2000" заявил РИА Новости, что опрос проводился "для улучшения жилищных условий ростовчан". При этом связь с какими-либо "черными риелторами" в фирме отрицают.

В "Меркурии" заявили, что практически со всеми жителями участка Театрального спуска, который интересует застройщика, - а это около 20 домов - удалось договориться об условиях возможного отселения.

Ни один собеседник Би-би-си, проживавший в этом районе, пока не подтвердил эту информацию.

Image caption "Вертол-Девелопмент" продолжает строительство своего жилого комплекса

В офисе компании "Меркурий 2000" в четверг никого из руководства не было. По телефону ответила женщина, отказавшаяся представиться, но пояснившая: "Мне сказали, что если кто будет звонить - отвечать, что идет расследование, пожалуйста, не беспокойте нас".

По словам другого сотрудника компании, накануне в офисе прошли следственные действия, приезжали представители прокуратуры и ОБЭП, повестками на дачу показаний был вызван руководитель фирмы.

"Там все нормально, все вопросы решены положительно", - комментирует итог следственных действий представитель компании.

При этом информагентства утверждают, что "Меркурий 2000" собирал информацию в интересах компании "Вертол-Девелопмент", которая и рассматривает возможность строительства на этом участке.

РБК-Ростов пишет, что в департаменте архитектуры и градостроительства города подтверждают, что у "Вертол-Девелопмент" есть план развития территории.

"В данный момент готовится документация по планировке территории, которая предусматривает проведение публичных слушаний, поэтому в любом случае этот вопрос будет рассматриваться совместно с жителями района", - ранее заявлял представитель департамента.

"Вертол-Девелопмент" действительно занимается строительством в районе спуска - на Нижегородской улице компания строит ЖК бизнес-класса "Тихий Дон" - один дом, как утверждается на сайте компании, уже введен в эксплуатацию. Ключи от квартир первым семьям вручил лично глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

В компании "Вертол-Девеломпент" на звонки Би-би-си не ответили.