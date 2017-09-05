За что создателя Козьмы Пруткова не любили правые и левые?
Во вторник, 5 сентября, исполняется 200 лет со дня рождения графа Алексея Константиновича Толстого - видной фигуры эпохи александровских реформ, поэта, писателя и мыслителя.
Его упоминают непременно с отчеством, дабы отличать от другого Толстого, автора "Петра Первого" и "Хождения по мукам", которого тоже звали Алексеем.
Почти вся русская классика на сегодняшний взгляд несколько назидательная и пафосная. Толстой был бы на месте в современной литературе, ибо редко расставался с иронией.
При жизни его поносили и правые, и левые.
Он был патриотом, однако, вслед за Чаадаевым, не научился любить родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами.
Высокообразованный аристократ, друг детства Александра II, Толстой мог бы сделать блестящую карьеру, но, послужив немного в дипломатическом ведомстве, ушел в отставку, дорожа личной и интеллектуальной свободой. Он участвовал в жизни страны пером и словом.
Главным содержанием русских духовных исканий середины позапрошлого века был спор между западниками и славянофилами. Толстой принадлежал к первому лагерю, выражая его взгляды с блеском и остроумием. Но доставалось от него и тогдашним либералам - за краснобайство, поверхностность и бездумное следование моде.
Генеральная идея Толстого состояла в том, что Россия - исконно европейская нация, оторванная от корней татаро-монгольским игом и призванная вернуться к своей подлинной сути и назначению.
Ему очень хотелось найти идеал и опору не только на Западе, но и в отечественной истории. Воспевая и ставя в пример Киевскую и Новгородскую Русь, он чувствовал себя в определенном смысле консерватором.
Ряд современных исследователей указывает, что если бы Толстой был целиком прав, то Россия, освободившись от "ига", быстро и охотно избавилась бы от его наследия. Между тем деспотизм, подобострастное отношение к власти, изоляционизм, затворничество женщин не только никуда не делись, но и усилились. Побороть азиатчину удалось лишь Петру, и то отчасти, и азиатскими же методами.
Некоторые тексты Толстого сегодня выглядят неполиткорректно, поскольку слово "татарский" являлось для него бранным. Правда, он имел в виду не поволжских или крымских татар, а некий собирательный символ всего, что ему не нравилось в политике и жизни.
Толстой впервые соприкоснулся с литературой раньше, чем научился писать. Дядя Антон Погорельский сочинил для него известную сказку "Черная курица или подземные жители", главного героя которой тоже звали Алешей.
Самые известные произведения Алексея Константиновича - исторический роман в духе Вальтера Скотта "Князь Серебряный" и сатирическая поэма "История Государства Российского".
Роман повествует о столкновении благородного рыцаря с ужасами и моральным растлением опричнины.
Поэма вмещает в 83 строфах пародийный рассказ обо всех основных событиях и лицах "от Гостомысла [легендарного новгородца, по чьему совету были якобы призваны варяги] до Тимашева [жившего одновременно с Толстым шефа корпуса жандармов]". Обыгрывая знаменитую фразу: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет", Толстой доказывал, что навести порядок на Руси еще никому не удавалось.
А.К. Толстому принадлежат также многочисленные поэмы, пьесы и стихотворения, а в анонимном соавторстве с братьями Жемчужниковыми - афоризмы Козьмы Пруткова.
Московский Художественный театр открылся в 1898 году спектаклем по его пьесе "Царь Федор Иоаннович".
В заключение - несколько стихотворных цитат, говорящих об авторе лучше всяких комментариев.
Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рожден, а петь.
Не дай мне Бог быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!
Я пью мой бокал за варяжскую Русь,
Татарской Руси нам не надо!
От земного нас бога господь упаси!
Нам Писанием ведено строго
Признавать лишь небесного бога!
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Вы скажете: "Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!"
И время придет,
Уступит наш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать и стукать челом
Идут славянофилы и нигилисты,
У тех и у других ногти не чисты.
И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее
Русского безбожия и православия.
Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обожать!
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю!
О Петре I:
Он молвил: Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец!
Не далее как к святкам
Я вам порядок дам!
И тотчас за порядком
Уехал в Амстердам.
О Екатерине II:
"Madame, при вас на диво порядок расцветет, -
Писали ей учтиво Вольтер и Дидерот, -
Лишь надобно народу, которому вы мать,
Скорее дать свободу, скорей свободу дать!"
"Messieurs, - им возразила
Она, - vous me comblez [вы мне льстите]".
И тотчас прикрепила украинцев к земле.
О нигилистах:
Все, чего им не взвесить, не смеряти,
Все, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно;
И приемы у них дубоватые
И ученье-то их грязноватое.
Уж так и быть, признаюсь в этом,
Я патриот, друзья, квасной:
Моя душа летит приветом
Навстречу вьюге снеговой.
Люблю пустынные дубравы,
Колоколов призывный гул
И нашей песни величавой
Тоску, свободу и разгул.
Нет, я не враг всего, что ново,
Я также с веком шел вперед.
Блюсти законов Годунова
Квасной не хочет патриот.
Исполнен к подлости враждою,
Не хочет царских он шутов,
Ни, нам завещанных ордою,
Застенков, пыток и кнутов.
Полемика в стихах
В 1855 году славянофил Федор Тютчев опубликовал знаменитое стихотворение:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.
Толстой не промедлил с ответом:
Одарив весьма обильно
Нашу землю, Царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали -
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!
Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы -
Этим нечего хвалиться!