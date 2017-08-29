"Не хотите в Кресты?" Конфликт секретаря и судьи в Петербурге

Правообладатель иллюстрации Sergei Kulikov/TASS

Бывшему секретарю районного суда в Санкт-Петербурге грозит до четырех лет заключения за то, что, как утверждает следствие, он не изготовил и не подписал протокол заседания. Следствие расценивает это как воспрепятствование правосудию. Сотрудников судов очень редко обвиняют по этой статье - и подозреваемый уверен, что судья мстит ему за публичную критику ее работы.

22-летний Александр Эйвазов был одним из лучших студентов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, состоял в "Единой России" и мечтал о карьере судьи.

В 2016 году он устроился работать секретарем судебного заседания в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. В его обязанности входило сопровождение заседаний: составление протоколов судебных заседаний и извещение сторон о ходе процесса. Но уже спустя два месяца Эйвазов уволился.

После увольнения в отношении Эйвазова возбудили дело по статье "воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения" и объявили в розыск. На прошлой неделе его задержали в Сочи, доставили под конвоем в Санкт-Петербург и по решению Ленинского районного суда взяли под арест.

По версии следствия, Эйвазов "на почве личной неприязни к судье, желая отмены приговора", умышленно не изготовил и не подписал судебный протокол.

Пресс-служба Октябрьского районного суда в ответе на запрос Русской службы Би-би-си не стала комментировать конфликт между судьей и секретарем, а также дальнейшую судьбу протокола, в неподписании которого обвиняют Эйвазова. В районном суде порекомендовали обратиться в объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Ноль" и "пленный немец"

Неизвестно, действительно ли Эйвазов испытывал к судье какую-либо неприязнь, но как минимум конфликты с ней у него действительно начались почти с первого дня работы в октябре 2016 года.

Эйвазов, по его словам, хотел работать в судебной системе и стать судьей по уголовным делам. Карьера судьи часто начинается именно с должности секретаря судебного заседания. Это работа с большими нагрузками и небольшим вознаграждением: зарплата секретаря в судах общей юрисдикции в России составляет от 7 до 12 тысяч рублей (120-200 долларов).

Правообладатель иллюстрации VKontakte Image caption Александр Эйвазов хотел стать судьей по уголовным делам, но в случае судимости ему это не светит

Судья Ирина Керро известна тем, что в 2015 году приняла решение выслать из России мать умершего таджикского младенца Умарали Назарова. Ребенок скончался после того как сотрудники полиции насильно разлучили его с матерью, задержанной за нарушение миграционных правил.

В апреле 2017 года судья Керро принимала решение об аресте нескольких вербовщиков террористов в Петербурге после теракта в метро 3 апреля.

Уже после увольнения Эйвазов подробно расписывал работу Керро в жалобах в Верховный суд (текст жалоб есть в распоряжении редакции). По словам бывшего секретаря, она якобы вносила изменения в протоколы, исключая оттуда некоторые диалоги между ней и сторонами. Эйвазов утверждает, что сам вел аудиозапись и может представить доказательства.

В жалобе в Верховный суд Эйвазов утверждает, что каждый день задерживался на работе до 22-23 часов, требовал доплаты за переработки, но не получал ее.

За все время работы в суде он получил 9900 рублей, утверждает Эйвазов. "Такая практика, к сожалению, повсеместна, но большинство сотрудников судов предпочитает молча терпеть нарушения своих трудовых прав", - говорит адвокат "Команды 29" Иван Павлов, занимающийся делом Эйвазова.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Александр Эйвазов был в числе лучших выпускников РАНХиГС. В июле 2016 года он приезжал в Москву на церемонию вручения красных дипломов, где присутствовал спикер Госдумы Сергей Нарышкин

Из-за того, что он работал допоздна, Эйвазов так и не успел получить документы о своем трудоустройстве, хотя, как пишет он в жалобе, был официально принят на работу и занимал должность с 31 октября по 29 декабря 2016 года. Это Русской службе Би-би-си подтвердили в Октябрьском районном суде.

У него на руках не было служебного контракта, приказа о его назначении не издали, у него также не было служебного удостоверения.

Керро в процессе работы якобы называла его "пленный немец", "ноль" и "невменько", пишет Эйвазов в жалобе в Верховный суд.

Он также считает, что Керро будто бы насмехалась над подсудимыми, и приводит цитаты: "Не хотите в Кресты? Раньше сядешь - раньше выйдешь, знаете такое" или "все равно надо сидеть будет".

В декабре секретарь уволился с формулировкой "по собственному желанию", но позже он рассказывал изданию "Бумага", что его вынудили это сделать. "Моя собственная инициатива обусловлена тем, что я не могу работать с теми, кто нарушает кодекс судейской этики и ищет себе "комфорта" в государственной службе", - приводит цитату из его заявления об увольнении издание.

Обо всем, что ему не нравилось в работе суда, Эйвазов начал рассказывать публично. После увольнения он написал десятки жалоб в Верховный суд и правооохранительные органы, выкладывал аудиозаписи своих диалогов с коллегами и записывал видеоролики. Он писал, что работа унижала его человеческое достоинство, а судья вольно обращалась с протоколами.

Юрист даже создал группу "ВКонтакте" "Группа поддержки Эйвазова в борьбе с беспределом", в которой на момент написания заметки состоял 321 человек.

В январе он узнал, что его работу проверяет следствие, а позже - что против него возбуждено уголовное дело. Эйвазов переехал жить к друзьям. В марте 2017 года ему рассказали, что его ищут в общежитии МИСиС, где он оставался некоторое время, а также в Карачаево-Черкесии, где живут его родственники.

Последний протокол

По версии Следственного комитета, Эйвазов умышленно не изготовил протокол одного из судебных заседаний, желая отменить приговор по делу муниципального депутата Тимофея Кунгурова, которого обвиняли в попытке мошенничества.

По данным следствия, Кунгуров попытался похитить 500 тысяч рублей у директора компании "Артстрой+", которая возводила элитный жилой комплекс "Гранвиль" для холдинга бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова. Подсудимый получил полтора года колонии общего режима.

Эйвазов работал на четырех заседаниях по делу Кунгурова в ноябре. Последнее заседание с присутствием Эйвазова состоялось 15 ноября, тогда судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Именно протокол с того самого заседания стал причиной уголовного дела против бывшего секретаря. По версии самого Эйвазова, он не изготовил протокол, потому что ушел на больничный сразу после заседания. Приговор вынесли 30 ноября, когда Эйвазов был уже на больничном вплоть до его увольнения в конце декабря.

О протоколе заседания 15 ноября вспомнили только в январе, когда Эйвазов уже успел уволиться.

После этого, рассказывает адвокат Иван Павлов, руководство суда попыталось устроить встречу с Эйвазовым, но состояние здоровья не позволило ему явиться на бывшую работу. Тогда заместитель председателя суда Эльвира Вайтекунас якобы пришла к нему домой в сопровождении полицейских, настаивая на подписании протокола, выполненного другим сотрудником.

Эйвазов счел, что не должен подписывать протокол, который составлен не им самим, тем более задним числом, поскольку он на тот момент уже не работал в суде, говорит Павлов.

Прокуратура оспаривала приговор Кунгурова и просила рассмотреть его дело в новом составе суда именно из-за того, что на протоколе нет подписи Эйвазова. Это нарушает статью 259 уголовно-процессуального кодекса, по которой приговор в обязательном порядке должен быть подписан как судьей, так и секретарем. Однако суд с этими доводами не согласился.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Санкт-Петербургский городской суд не соглашается с тем, что приговор нужно менять из-за отсутствия подписи Эйвазова на протоколе

В итоге Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Кунгурову, но только в той части, где ему запрещалось занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на два года.

Теперь решение суда оспаривает уже сам Кунгуров: он настаивает на своей невиновности.

Остается вопрос, входило ли в обязанности секретаря подписывать протокол после увольнения. Именно это, а также действительно ли Эйвазов отказался подписывать протокол из мести судье, теперь предстоит решить суду.

Редкая статья

Статья "воспрепятствование осуществлению правосудия", а особенно ее третья часть, где говорится об использовании служебного положения для совершения преступления, применяется очень редко. Приговоры по ней можно пересчитать по пальцам, говорят эксперты.

"Подобных дел очень мало, потому что это особые дела, не общеуголовные, их не может совершить любое лицо, - поясняет Анастасия Рагулина, директор юридической группы "Яковлев и партнеры". - В практике за последнее время есть, например, дело с приговором присяжному заседателю. Правда, нет фабулы дела, оно засекречено. Скорее всего, он принуждал других присяжных к определенному решению".

Важно понимать, что статья подразумевает именно прямой умысел препятствовать правосудию, а не просто ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей (тогда речь шла бы о статье "халатность"), добавляет эксперт.

При этом по статье о воспрепятствовании правосудию могут осудить и за неосторожность: например, если следователь хранил дело не в сейфе, и из-за этого из дела что-то пропало.

Какое наказание грозит Эйвазову

Тезис следователей о том, что Эйвазов создал "неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия", спорен, считает Георгий Баганов, адвокат BGP Litigation. Судья при определённых обстоятельствах могла возобновить стадию судебного следствия и вновь выполнить те действия, которые должен был выполнить Эйвазов, говорит он.

"Однако судьи скованы сроками рассмотрения уголовных дел. На каком основании следователи утверждают, что Эйвазов желал отмены приговора, также неясно", - считает эксперт.

Суд выбрал весьма суровую меру пресечения Эйвазову, хотя преступление, в котором он обвиняется, относится к категории дел средней тяжести, говорит Баганов. Вероятно, это связано с тем, что он скрывался от следователей.

Несмотря на это, ему вряд ли грозит реальный срок, особенно при отсутствии судимостей или предыдущих криминальных записей в биографии, считает Баганов.

Эксперты сходятся во мнении, что если Эйвазова признают виновным, то, скорее всего, ему грозит около двух лет условного срока. Это типичный приговор по этой части статьи.

Однако адвокат и управляющий партнер юрфирмы "Интеллектуальный капитал" Роман Скляр отмечает, что, так как Эйвазов уже сидит в СИЗО, ему могут назначить реальный срок.

"В наших судах есть такая тенденция, что когда человек на стадии предварительного следствия находится в СИЗО, то и приговор связан с реальным сроком", - говорит он.