Как белорусские активисты под конвоем съездили в Катынь

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption Проезд к месту крушения Ту-154 с польской делегацией на борту оказался закрыт

Поездка в Катынь не предвещала особых осложнений - делегации белорусской демократической общественности вместе с историками и журналистами посещают Катынский мемориал с 2009 года. Именно в 2009-м Европарламент утвердил Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, избрав датой 23 августа: в этот день в 1939-м был подписан договор о ненападении между Германией и СССР, пакт Молотова-Риббентропа.

Инициаторами нынешней поездки выступили белорусское движение солидарности "Разам" ("Вместе"), движение "За свободу", партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) и оргкомитет по созданию Христианско-консервативной партии.

"Это не была партийная делегация или какая-то делегация оппозиционеров из Беларуси. Нас было 50 человек, и среди нас - художник, поэты, историки, просто неравнодушные граждане. Наша акция - дань национального поклонения жертвам сталинского террора", - подчеркивает Алена Толстая, координатор движения "Разам".

На выезде из Белоруссии у пассажиров автобуса российские пограничники проверили паспорта, потребовав у водителя также общий список.

И автобус направился к смоленскому аэродрому "Северный" - месту гибели в 2010 году польской правительственной делегации во главе с президентом Лехом Качиньским. Польская делегация в апреле 2010-го также намеревалась посетить Катынь - место массового расстрела органами НКВД тысяч граждан и плененных после ввода советских войск в Восточную Польшу в 1939 году польских офицеров.

Проезд к мемориальному знаку, установленному властями Польши на месте гибели польской правительственной делегации, оказался перекрыт бетонными плитами. Надписи извещали, что двигаться дальше запрещено, это частная территория, на которой ведется строительство газопровода.

Оставив автобус, активисты двинулись в обход - через заросшее кустарником поле.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption К месту гибели президента Леха Качиньского и других членов польской делегации активисты шли через поле

"Там такой борщевик! Выше человеческого роста, я такой только на картинках видела! Говорю оператору: снимай! И эту узкую тропинку через заросшее бесхозное поле снимай! ", - рассказывает Любовь Лунева, журналист-фрилансер, делавшая репортаж для вещающего из Польши по-белорусски телеканала "Белсат".

Километра полтора, как утверждают участники перехода, они двигались через заросшее поле, пока не вышли к площадке с памятным знаком.

"Полицейские нам говорили потом, что ведь это военный аэродром, мол, охраняемая территория. Но никаких запрещающих знаков не было. И взлетную полосу, тоже не огражденную запрещающими знаками, мы издали увидели - разбитая полоса, давно, судя по всему, не используется", - замечает Алена Толстая.

У мемориального знака белорусы прочитали молитвы, произнесли, как рассказывает Толстая, слова памяти.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption У мемориального знака были прочитаны молитвы

"Что меня поразило: и на месте гибели польской делегации, и позже в Катыни - только польские да теперь наши, белорусские ленты на венках. Россияне сюда не ходят?"- удивляется Любовь Лунева.

Под конвоем через Смоленск

Вернувшись к автобусу, белорусы обнаружили недовольных их поведением российских полицейских.

Те уточнили дальнейший маршрут движения, и хоть дорога от аэродрома "Северный" к мемориальному комплексу "Катынь" пролегала через Смоленск, автобусу запретили даже короткую остановку в городе.

"Историческим центром Смоленска мы любовались только через окошко, нас сопровождали две полицейские машины. Мы намеревались поменять в Смоленске свои рубли на российские, выпить кофе, пройтись - не вышло. Из-за того, что не было российских денег, часть нашей делегации не смогла попасть в музей мемориального комплекса - нечем было заплатить за билеты", - рассказывает Алена Толстая.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption К мемориалу в Катыни активисты ехали под полицейским конвоем

У Катыни полицейское сопровождение усилилось автобусом с ОМОНом.

На входе в мемориальный комплекс белорусскую делегацию встретил портрет Сталина и группа людей с красными флагами и транспарантами.

"Это как-то особо кощунственно - портреты Сталина у места, где по приказу Сталина расстреляны тысячи людей, в том числе этнические белорусы. В перепалки с участниками коммунистического пикета мы не вступали, хотя оскорбительно было прочесть на одном из транспарантов, что мы "НАТОвские шестерки". Какие-то репортеры российских каналов все это снимали и провоцировали нас на высказывания", - рассказывает Игорь Ляльков, заместитель председателя партии БНФ.

Пикет устроили российские коммунисты. На сайте регионального отделения КПРФ заметкой под названием "Сюрприз дня незваных гостей" они отчитались о спецоперации по "защите советского периода истории".

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption Делегацию встретил пикет коммунистов с оскорбительными надписями на плакатах

"Нашим товарищам хватило терпения дождаться их (белорусов, которых в заметке называют делегацией "белорусских и польских националистов") прибытия и высказать свое отношение к катынской фальсификации", - сообщает сайт смоленских коммунистов.

На размещенных на сайте фото крупно - надписи на транспарантах, которые белорусы сочли оскорбительными.

Флагштоки-посохи

На входе в мемориал к белорусской делегации выдвинули требование - свернуть бело-красно-белые флаги.

Этот флаг официально признан в Белоруссии историческим, но также нелюбим властями на родине - белорусские власти воспринимают его как оппозиционный, и за демонстрацию бело-красно-белого флага достается как оппозиционным активистам, так и спортивным болельщикам либо посетителям рок-концертов.

"Я участвую в памятных поездках в Катынь с 2009 года, и никогда такого не было, мы проходили с нашими флагами, не было полиции, ОМОНа. Под руководством Путина Россия становится все более полицейским государством, а в полицейском государстве всякое несогласованное проявление активности должно пресекаться или жестко контролироваться", - говорит Игорь Ляльков.

Без флагов, но со священником, крестом и недописанной иконой во главе процессия, по замечаниям ее участников, походила на крестный ход.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption На входе у белорусских активистов потребовали свернуть красно-белые флаги

У памятных знаков белорусы зажгли свечи, прочитали молитвы, опираясь, как на посохи, на оголенные флагштоки.

"Поминальные речи попыталась пресечь сотрудница администрации, заявившая: у вас здесь митинг! Помилуйте, говорю, мы ни к чему не призываем, лозунги не кричим. А поминальные речи на могилах - традиция белорусов", - рассказывает Алена Толстая.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption У памятных знаков белорусы зажгли свечи и прочитали молитвы

Сотрудница администрации пригрозила в следующем году подобных посетителей в комплекс не пустить.

Тройная проверка паспортов

Еще более часа после завершения оплаченной экскурсии и поминовений белорусской делегации не позволяли уехать из Катыни в Минск.

Российские полицейские занялись повторной проверкой документов у белорусских репортеров.

"Проверили паспорта, перепроверили, сфотографировали. Затем потребовали идти к ним в машину и вообще ехать с ними в Смоленск. Говорю: не пойду! Я женщина не мелкая, в годах, при репортерских обязанностях. Потащите - десятки смартфонов снимут и распространят этот скандал! И вслед за вашей машиной поедет наш автобус, все 50 человек - мы своих действительно не бросаем! ", - журналист Любовь Лунева не может сдержать эмоций.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption Полицейские несколько раз проверили документы у белорусских журналистов

"Пригрозили вызвать начальство. Ждем. Приехала "Нива" с тонированными стеклами, но так из нее никто и не вышел, - продолжает она рассказ. - Что еще поразило: солидными полицейскими командовали какие-то юнцы. Совсем мальчишки! Это у них в ФСБ таких берут? И во время нашего прохода по мемориалу к нам подослали каких-то в штатском - грязные, неопрятные, все толкутся рядом. Я полицейскому говорю: на минских акциях у нас силовики в штатском тоже работают, но за такой внешний вид уволили бы не только этих "тихарей", но и их начальников! Только хмыкнул смущенно".

Автобус уехал к белорусской границе после очередной проверки паспортов - у всей делегации.

Кто здесь старший? Пушкин!

При проверках-перепроверках случилась анекдотичная ситуация.

-Кто здесь старший? - спрашивает полицейский.

-Пушкин! - отвечает несколько голосов.

-Имя?

-Александр…

Алесь (Александр по-русски) Пушкин - известный в Белоруссии художник, занимающийся в том числе росписью в храмах, - кинулся доставать документы.

Пушкин привез в Катынь еще не законченную им икону - говорит, посвятил ее невинно убиенным, репрессированным и хотел освятить присутствием в месте трагедии и скорби.

Правообладатель иллюстрации Alyona Tolstaya Image caption Алесь Пушкин привез в Катынь свою незаконченную икону

Икона прошла очень своеобразное освящение событиями 23 августа.

"Недружественный прием, как я полагаю, связан с тем, что накануне нагнеталась истерия на местных сайтах - нашу группу представляли как недружественное собрание националистов, которые имеют претензии на Смоленский край, будут требовать возвращения земель в состав Беларуси… Такая "убойная" пропагандистская чушь", - рассказывает лидер движения "За Свободу" Юрась Губаревич.

"К сожалению, российское общество подобному верит и уже не видит друзей нигде в мире, даже среди ближайших соседей. Ко всем относится с подозрением, настороженностью или открытой враждой. Я думаю, это следствие многолетней работы пропагандистской машины, особенно развернувшейся после известных событий в Крыму и на востоке Украины", - отмечает Губаревич.