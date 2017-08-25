СМИ России: как выжить губернатору не от "Единой России"

В обзоре российских СМИ:

Сотовая связь в России подорожала на 15%

Медкарты россиян сохранят в блокчейне

Успешный губернатор от оппозиции - системный технократ

Военные получат пятилетнюю отсрочку от пенсии

Экс-президент "Роснефти" может стать ее акционером

"Ведомости": связь стала дороже

За год цены на мобильный интернет и звонки в России выросли на 15%. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Content Review, на который ссылаются "Ведомости". В августе средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильных операторов составила 268,5 рубля (примерно 4,5 доллара).

Удорожанием тарифов сотовые операторы компенсируют расходы на развитие сетей, считают аналитики, опрошенные газетой. Кроме того, по их словам, сказалось и противостояние с Федеральной антимонопольной службой по вопросу отмены внутрироссийского роуминга. Ряд операторов начали подготовку к возможной отмене услуги заранее, компенсируя это ростом стоимости пакетов в целом, отмечают собеседники издания.

"Ведомости" отмечают, что в предыдущие годы рост стоимости тарифов на сотовую связь в России был существенно меньше. Например, в 2015 году он составлял до 5%.

"Известия": блокчейн дойдет до больниц и пенсионных фондов

В России планируют запустить пилотные проекты на основе технологии блокчейн. Такие предложения во Внешэкономбанк поступили от нефтяных компаний, Пенсионного фонда России, Минздрава и предприятий, работающих в области учета авторских прав. Об этом в интервью "Известиям" рассказал советник председателя правления ВЭБа Владимир Демин.

Среди проектов - создание на блокчейне электронной карты больного для экстренной помощи, реестра продажи аптеками наркосодержащих препаратов, данные пенсионных фондов и нефтетрейдинговые транзакции.

На вопрос "какую роль в этой работе играет ВЭБ?" Демин пояснил: "Мы видим сейчас, как нужно изменить парадигму оперирования государством".

По его словам, с появлением блокчейна в медицине и других сферах исчезнет огромное количество посредников. В результате, считает Демин, уже через пять лет блокчейн ощутимо сократит функционал госорганов, что, в свою очередь, приведет к существенному росту экономики - "на уровне десятков процентов". При этом он отметил, что функции аудита, контроля, мониторинга, регуляции у власти останутся.

"Ведомости": особенности выживания губернаторов

Губернаторы от оппозиции могут быть вполне успешными, но для этого они должны действовать не как партийные функционеры, а как встроенные в систему технократы. Об этом говорится в новом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций, сообщают "Ведомости".

Газета напоминает, что сейчас в России трое губернаторов-оппозиционеров: это выходцы из КПРФ Вадим Потомский (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область), а также представитель ЛДПР Алексей Островский (Смоленская область). И если у Потомского и Островского дела идут в целом неплохо, то Левченко демонстрирует "скорее отрицательную динамику", отмечает издание.

Выйти из роли партийного функционера ему не позволяет, в частности, череда конфликтов с региональными элитами, в том числе из "Единой России". Авторы доклада также уточняют, что в Орловской и Смоленской областях губернаторы были назначены на должности врио главы региона президентом и в ходе выборных кампаний единороссам не противостояли. Левченко же выиграл выборы у поддержанного партией власти кандидата, издержки противостояния с единороссами для него будут расти, считают они.

Существование губернаторов-оппозиционеров в России - не результат политической борьбы, а демонстрация неоднопартийности политической системы, которая выгодна политическому менеджменту страны, считает политконсультант Валентин Бианки. Выгода же для партий весьма сомнительна, отмечает он, так как фактически они разделили политическую ответственность за ситуацию в регионах.

"Коммерсант": пенсионная отсрочка для военных

Нижний предел выслуги лет для военных, дающий право на получение пенсии, планируют увеличить с 20 до 25 лет. Такой законопроект подготовили Минобороны, Росгвардия, Государственная противопожарная служба, органы по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН и другие структуры.

В правительстве считают, что подобный маневр позволит сэкономить "сотни миллиардов рублей ежегодно". Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 января 2018 года, однако для адаптации военнослужащих к новым условиям будет предусмотрен переходный период, который продлится до 2023 года.

"Ведомости": знакомый акционер "Роснефти"

Бывший президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов может вернуться в компанию в качестве ее акционера. Произойдет это в том случае, пишут "Ведомости", если его Независимая нефтегазовая компания (ННК) и China Energy войдут в сингапурскую компанию QHG Oil Ventures, у которой 19,5% акций "Роснефти".

Как пояснил один из собеседников "Ведомостей", в данный момент рассматривается возможность проведения QHG Oil дополнительной эмиссии. Совместное предприятие ННК и China Energy ее должно будет выкупить. Однако какую долю оно получит в сингапурской компании и каковы будут доли в самом СП, источники издания не говорят.

О самой сделке может быть объявлено 3 сентября, во время визита Владимира Путина в Китай, уточняет газета. "Ведомости" также отмечают, что если сделка состоится, доля Худайнатова в "Роснефти" может превысить пакет Игоря Сечина.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си