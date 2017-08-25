Пресса Британии: Россию могут отключить от Интерпола

В обзоре британских газет:

Глава Пентагона обещает Украине летальное оружие

Россия злоупотребляет системой Интерпола?

Таяние льдов в Арктике способствует судоходству

"Очевидно, что Украина не агрессор"

О взрыве в Киеве во время празднования Дня независимости рассказывает Times. Инцидент произошел вскоре после того, как натовские военные приняли участие в торжественном военном параде, на котором присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис.

Три человека пострадали после того, как разорвался похожий на гранату предмет, который, как утверждают очевидцы, был выброшен из окна проезжавшего мимо автомобиля. Украинские власти не исключают теракт.

Присутствие более 200 военных НАТО на параде - и это первый случай, когда представители Североатлантического альянса маршировали в Киеве - вызвало гневную реакцию государственных российских СМИ, которые назвали это опасным развитием.

Среди тех, кто принял участие в параде, были военные США, Британии и других стран-членов альянса, отмечает Times.

Мэттис заявил, что США "стоят с Украиной" в их борьбе с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами на востоке станы. "Хотя Россия и не признается в этом, но мы знаем, что она стремится перечертить международные границы с помощью силы, ведя подрывную деятельность против суверенных и свободных государств Европы", - заявил глава Пентагона, подчеркнув, что США никогда не признают аннексию Крыма.

Джеймс Мэттис сообщил, что Дональд Трамп рассматривает просьбу Украины о поставках ей оборонительного летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов. Предыдущий американский президент Барак Обама не соглашался пойти на такой шаг из опасений, что это спровоцирует Россию, однако Мэттис считает, что подобная мера не приведет к новой вспышке длящегося три года конфликта.

"Оборонительное оружие не является провокационным, если оно не в руках агрессора, и очевидно, что Украина не агрессор", - сказал Мэттис.

Хотя американские военные инструкторы с 2015 года обучают украинских солдат, однако до нынешнего момента Вашингтон поставлял в страну лишь нелетальное военное оборудование вроде бронежилетов и радарные системы артиллерийской наводки. Власти в Киеве опасались, что Трамп, который во время своей предвыборной кампании дал понять, что считает Крым частью России, откажется от оказания военной и экономической помощи Украине с целью восстановления связей с Москвой, напоминает Times.

Однако двухдневный визит Мэттиса на Украину стал уже вторым за два месяца проявлением поддержки Киева со стороны США. В июле туда приезжал госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По данным ООН, более 10 тысяч человек погибли на востоке Украины и 1,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома после начала столкновений в апреле 2014 года. На днях должно вступить в силу соглашение о прекращении огня, но мало кто верит, что оно будет успешным. Москва признает, что на востоке Украины воюют российские добровольцы, но при этом отрицает наличие там своих регулярных войск, пишет Times.

Красное предупреждение Москве

Россию ждет выяснение отношений с лидерами европейских стран из-за обвинений в том, что она злоупотребляет международной системой красного предупреждения, которая используется для ареста преступников через Интерпол, с целью заткнуть критиков Владимира Путина, сообщает Daily Telegraph.

Согласно документам, с которыми ознакомилась DT, Москва обратилась в Интерпол с ордером на задержание и выдачу Билла Браудера - бывшего работодателя Сергея Магнитского и организатора кампании по введению санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека.

В Европе все чаще выражают озабоченность из-за использования красных предупреждений авторитарными лидерами, которые таким образом хотят расправиться со своими критиками. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель предупредила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о недопустимости злоупотребления системой Интерпола, после того как Анкара направила запрос на арест турецкого журналиста в Испании, сообщает Daily Telegraph.

В начале августа Браудер давал показания в судебном комитете американского сената о встрече сына Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - с российским адвокатом Весельницкой, напоминает газета.

Тает лет: рекордный северный вояж

Российский танкер прошел маршрут по Северному морю с рекордной скоростью и без помощи ледокола, сообщает Guardian. Это пример того, что из-за изменений климата все более северные территории Арктики теряют ледяной покров.

В своем первом рейсе судно "Кристоф де Маржери" стоимостью 300 млн долларов перевозило сжиженный природный газ из норвежского Хаммерфеста в город Порен в Южной Корее. Вояж занял всего 19 дней, что на треть меньше длительности привычного маршрута, проходящего через Суэцкий канал.

Танкер был построен с учетом уменьшающегося ледяного покрова Арктики и будет в основном задействован для транспортировки газа в проекте "Ямал СПГ". Это пока крупнейший проект по производству сжиженного природного газа в Арктике, пишет издание.

Танкер самостоятельно прошел ледяные заторы толщиной до 1,2 м, преодолев отрезок в Северном море в российской части Арктики за рекордные шесть с половиной дней.

Экологи выразили озабоченность из-за вероятных рисков, которые могут возникнуть вследствие увеличения движения судов в районе почти не тронутой цивилизацией Арктики, однако, по словам представителя владельца судна - компании "Совкомфлот" - Билла Спирса, "очень здорово, что судно может ходить по маршруту круглый год".

В "Совкомфлоте" подчеркнули, что судно не наносит экологического вреда: оно может передвигаться на перевозимом им сжиженном газе, что на 90% снижает выброс оксида серы и на 80% оксид азота. "Это существенный фактор для хрупкой экосистемы", - сказал Спирс.

Северный морской путь между Сибирью и Тихим океаном по-прежнему остается закрытым для судоходства большую часть года. Но "Кристоф де Маржери" - первый из числа 15 аналогичных танкеров, которые будут построены - сможет благодаря встроенному в корпус ледоколу увеличить период навигации с четырех месяцев до круглогодичного. Это позволит России уменьшить зависимость от проведенных в Европу газопроводов и поставлять сжиженный газ в другие страны через Тихий океан, полагает Guardian.

2013 год стал самым загруженным по количеству международных грузовых рейсов судов в этом регионе. Их было 15. Однако российские власти полагают, что к 2020 году эта цифра вырастет в 10 раз. Океанограф из университета Саутгемптона Саймон Боксолл считает, что компании-грузоперевозчики могут спокойно строить подобные суда в ожидании, что северный маршрут станет более доступным.

"Даже если мы остановим завтра выбросы парникового газа, вряд ли нам удастся повернуть вспять таяние льдов Арктики. Этот маршрут будет использоваться все активнее и активнее к 2020 году. Ирония в том, что благодаря изменению климата мы будем сжигать меньше топлива по пути в Тихий океан", - цитирует Боксолла Guardian.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com