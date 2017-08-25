Что известно о смерти активиста, избитого на "Немцовом мосту"

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

15 августа на волонтера Ивана Скрипниченко, дежурившего на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, напал неизвестный. Он сломал активисту нос и скрылся. 23 августа Скрипниченко умер. В СКР называют предварительной причиной смерти заболевание сердца.

О том, что во время одного из дежурств на Скрипниченко было совершено нападение, сообщили его соратники.

"Мемориал часто переживал нападения и разграбления. Но это все можно восстановить. Гораздо хуже, когда нападают на дежурных. В день, когда исполнилось 900 дней со дня гибели Бориса, какой-то очень агрессивный амбал напал на нашего волонтера Ваню Скрипниченко с криками: "Так ты Путина не любишь?". Сломал ему нос", - писала в "Фейсбуке" активистка Тамара Луговых.

Она отмечала, что вид Скрипниченко после нападения поверг ее в шок: у него были "страшные гематомы под глазами, отек, кровавые ссадины". В сообщении активистки также было сказано, что Скрипниченко "конечно, написал заявление в полицию".

Еще один волонтер - Андрей Маргулев - рассказывал изданию "Медиазона", что активисты вызвали на мост полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа, после чего отпустили домой.

Маргулев также отмечал, что Скрипниченко собирался написать заявление в ОВД "Китай-город" и "скорее всего, так и сделал".

Со слов одного из свидетелей нападения, Скрипниченко ударил "крупный агрессивный мужчина с Донбасса", рассказал Маргулев Русской службе Би-би-си.

"Случилось ужасное"

24 августа стало известно, что Скрипниченко умер.

Как рассказал Русской службе Би-би-си активист Сергеей Киреев, который находится в тесном контакте с женой и тещей Скрипниченко, сразу после нападения тот действительно обратился в институт Склифосовского, чтобы зафиксировать травму, однако делать операцию по исправлению последствий перелома его направили в больницу №29.

Во вторник, 22 августа, он отправился в больницу и должен был пробыть там день-два. Однако на следующее утро в справочной больницы родственникам Скрипниченко сообщили, что "случилось ужасное": мужчина скончался в нейрореанимации.

Правообладатель иллюстрации youtube Image caption По словам родственников Скрипниченко, до госпитализации он чувствовал себя хорошо и производил впечатление "совершенно здорового человека"

Как объяснили в медучреждении, вечером в столовой активисту стало плохо, и его не смогли спасти. Причиной смерти, со слов врача, мог стать оторвавшийся тромб.

По словам тещи Скрипниченко, до госпитализации он чувствовал себя хорошо и производил впечатление "совершенно здорового человека". Женщина не связывает смерть зятя с инцидентом на мосту.

В пятницу в Следственном комитете заявили, что по факту гибели Скрипниченко начата доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти активиста стало сердечное заболевание, сообщила старший помощник главы столичного управления СК Юлия Иванова.

"Немцов мост"

Народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту появился весной 2015 года. Люди стали приносить на мост цветы, свечи и фотографии политика.

Тогда же на мосту появились добровольцы, защищающие мемориал от сотрудников городских служб, которые регулярно его разбирали.

Нападения на активистов, которые называют Большой Москворецкий мост "Немцовым мостом" и выступают за то, чтобы узаконить мемориал, происходят не впервые.

В октябре 2016 года был избит дежуривший у мемориала активист Надир Фатов. Он рассказывал, что в ходе потасовки с активистами движения SERB ему сломали нос.

Защитники мемориала также сообщают о поступающих им угрозах.