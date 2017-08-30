Как Airbus: к чему приведет реформа авиационной отрасли в России

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Новая ОАК будет создаваться на основе компаний ГСС и "Иркут", которые выпускают гражданские самолеты

Российские СМИ узнали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовится объявить о структурной реформе.

Как сообщила в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в аппарате правительства, минпромторге и авиационных предприятиях, в результате реформы появится единый корпоративный центр, который будет создан на базе гражданского дивизиона ОАК.

Фактически, в России создается единая самолетостроительная компания.

В настоящее время в корпорации существуют пять управляющих компаний, а также множество других производственных и прочих фирм. Ранее в 2016 году было объявлено о создании четырех дивизионов в рамках ОАК - гражданского, транспортного, стратегического и военного.

По замыслу авторов реформы, теперь ОАК должна объединиться с компаниями "Иркут" и "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и создать юридическое лицо, которое станет центром всей единой корпорации.

"Иркут" разрабатывает авиалайнер МС-21, ГСС производит региональный самолет SSJ-100.

Тот факт, что фактически новая, единая самолетостроительная корпорация будет строиться вокруг гражданского сектора ОАК, свидетельствует о том, что российское правительство делает ставку на производстве гражданских, в первую очередь пассажирских самолетов.

Это связано, как пишет газета, с сокращением гособоронзаказа.

ОАК, несмотря на то, что называлась объединенной, на протяжении длительного времени была только лишь корпоративным центром, которому приходилось считаться с собственным мнением дочерних зависимых обществ Олег Пантелеев, авиационный эксперт

О готовящихся изменениях в ОАК говорилось и ранее. Как говорил тому же "Коммерсанту" в середине июля президент ОАК Юрий Слюсарь, цель будущей реформы - оптимизация системы управления и производства. Старая схема из разрозненных компаний, соединенных в одну группу, по его словам, перестала нормально работать.

"Мы подошли к ситуации, когда любой проект требует вовлечения всех "частей организма", а старая структура постепенно становилась все менее адекватной новым вызовам", - сказал он.

По информации "Коммерсанта", в ходе реформы "Иркут" к 2022 году полностью отойдет от участия в военных программах, а самолеты SSJ-100 станут частью семейства МС-21. В настоящее время "Иркут" производит истребители Су-30 (СМ и МК), а также учебно-боевые Як-130, ССГ в военных программах не участвует.

По образу Airbus и Boeing

Как сказал в интервью Би-би-си глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, ОАК действительно нуждается в реорганизации.

"ОАК, несмотря на то, что называлась объединенной, на протяжении длительного времени была только лишь корпоративным центром, которому приходилось считаться с собственным мнением дочерних зависимых обществ. Отсюда возникало и достаточно большое количество мнений, и невозможность проведения единого курса и многих преобразований", - пояснил эксперт.

Нам нужно создать две-три структуры. Каждая из них, может быть, будет и меньше "Боинга", но она будет занимать ту же пропорционально долю в нашем авиапроме, как "Боинг" в американском Вадим Лукашевич, Авиационный эксперт

"Если действительно удастся реализовать единоначалие в том формате, в котором оно существует у того же Airbus и Boeing, это было бы для авиастроения достаточно позитивным фактором", - считает эксперт.

О том, что руководство ОАК взяло за основу опыт преобразований концерна Airbus, рассказали и источники "Коммерсанта".

С Пантелеевым не согласен другой эксперт - Вадим Лукашевич, в прошлом работавший конструктором на ОКБ Сухого. По его словам, обновленная ОАК будет отличаться от крупнейших международных корпораций, поскольку она создается искусственным образом, без участия рыночных механизмов.

"Надо понимать, где мы находимся. При социалистической экономике был единый минавиапром. Предприятия регулировались из одного центра, была плановая экономика, предприятия не имели своих бюджетов, то есть ими не распоряжались, все согласовывалось и так далее. Для того, чтобы такая форма хозяйствования была успешной, нужен четкий плановый механизм, четкие и стабильные государственные финансы, четкая исполнительская дисциплина, нормальное планирование, причем не на год-два, а долгосрочное", - рассказал Лукашевич.

По словам эксперта, плановая экономика исторически проиграла, и теперь в России другая экономическая модель - "некая видимость рынка". "Нам нужно создать две-три структуры. Каждая из них, может быть, будет и меньше "Боинга", но она будет занимать ту же пропорционально долю в нашем авиапроме, как "Боинг" в американском", - считает эксперт.

Лукашевич отмечает, что корпорация Boeing создавалась и укрупнялась в условиях и по законам рынка, и в США помимо нее действуют и другие аэрокосмические корпорации, такие как Lockheed Martin.

Что же касается Airbus, то эта международная корпорация создавалась путем слияния нескольких авиапроизводителей из разных европейских стран и выступает на международном рынке, конкурируя с другим гигантом Boeing.