Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличий

В Белом доме закончился масштабный косметический ремонт, в рамках которого, в частности, изменился и интерьер рабочего кабинета президента США - сообразно вкусам нового хозяина.

Кликните Как изменился Овальный кабинет при Трампе 22 августа 2017 31 августа 2010 г.

На коллаже слева - фотография Овального кабинета, сделанная после предыдущего ремонта, в августе 2010 года, когда хозяином Белого дома был избранный в 2008 году на первый срок Барак Обама.

Справа - фото того же кабинета семь лет спустя. Из всей обстановки нетронутыми, кажется, остались только стол, стулья и маленький столик для фотографий у окна.

Отличий довольно много, но мы хотим обратить ваше внимание на самые очевидные.

Цвет стен. Несмотря на известную любовь Трампа к пышным интерьерам, он избавился от желто-золотистых обоев обамовских времен и сменил их на более нейтральные, с едва заметным узором. Ковёр. Паркет Овального кабинета традиционно покрывает такой же формы ковёр, в центре которого красуется американский герб. Шторы. Тонкие шторы с изысканным золотым узором уступили место более плотной драпировке - того же оттенка, но менее броской, с голубой каймой и тяжелым складчатым ламбрекеном. Фотографии. На приоконном столике за спиной у Обамы можно увидеть с десяток фотографий разных лет: с женой, с детьми, с сотрудниками и посетителями Белого дома. Есть среди них и черно-белые, но в основном изображения цветные, а в центре - свадебный снимок (белое подвенечное платье Мишель Обамы можно разглядеть даже с этого ракурса). Кресло. Рабочее кресло Обамы больше похоже на стул: узкая спинка без подголовника выглядит довольно аскетично на фоне массивного темно-бордового сиденья Трампа. Флаги. В кабинете Обамы их стояло только два - государственный флаг США по правую руку от президента и президентский штандарт - по левую. Картины. На фотографии кабинета Обамы хорошо видна картина, висящая справа от окна - это лицо статуи Свободы и протянутая вверх рука с факелом. С другой стороны висело полотно работы импрессиониста Чайльда Гассама "Авеню под дождем", изображавшее вывешенные из окна государственные флаги США.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На время ремонта из Овального кабинета вынесли всё, оставив лишь паркет и голые стены.

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