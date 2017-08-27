День шахтера: праздник со слезами на глазах

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27 августа в России в 70-й раз отмечают День шахтера.

Профессиональный праздник ввели в Советском Союзе в 1947 году по инициативе тогдашнего министра угольной промышленности Александра Засядько в честь рекорда Алексея Стаханова, установленного в ночь с 30 на 31 августа 1935 года.

Он отмечается в последнее воскресенье августа, чтобы в выходной день удобнее было устраивать гуляния, концерты и пикники.

Несмотря на все исторические пертурбации, аполитичный советский День шахтера сохраняется не только в России, но и в Украине, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Эстонии - там, где имеется развитая угледобывающая и горнорудная промышленность.

В этом году праздник омрачен событиями на алмазном руднике "Мир" в Якутии. Восемь горняков числятся без вести пропавшими после случившегося 4 августа прорыва подземных вод. Шансов, что кто-то из них выжил, спустя три с лишним недели нет.

Опасная работа

Шахтерский труд остается одним из самых рискованных. По примерным оценкам, каждые 4-5 миллионов тонн добытого в мире угля оплачиваются человеческой жизнью. Разброс по этому показателю огромен: от одного погибшего на каждый миллион тонн в Украине - до одного на 100 миллионов тонн в США.

С 1992 года на российских шахтах произошли 27 крупных аварий (с пятью и более жертвами), включая нынешнюю трагедию в Якутии. Погиб в общей сложности 691 человек.

В подавляющем большинстве случаев (22) причиной послужили взрывы просочившегося метана, дважды - ошибки при проведении взрывных работ, по одному разу - затопление, пожар электропроводки и обрушение крепежа кровли.

15 катастроф случились в Кемеровской области, четыре в Воркуте, по одной в Челябинской, Читинской, Свердловской и Мурманской областях, в Приморье, Карачаево-Черкесии, на Шпицбергене и в Якутии.

Самыми масштабными по числу жертв были взрывы метана на шахте "Ульяновская" (ныне "Усковская") в Новокузнецке 19 марта 2007 года (110 человек), "Распадская" в Междуреченске 8 мая 2010 года (91 человек) и "Зыряновская" в Новокузнецке 2 декабря 1997 года (67 человек).

Image caption В мире ежегодно добывается около 8 млрд тонн угля, почти половина этого количества - в Китае

Причинами взрыва на "Ульяновской" стали повреждение электрического кабеля и работа при выключенных датчиках повышенной концентрации метана.

Расследование 10 самых тяжелых аварий в шести случаях выявило нарушения регламентов техники безопасности или неисправность оборудования. Достаточно часто администрация шахт умышленно отключает датчики газа, чтобы не останавливать добычу.

Самой драматической оказалась спасательная операция на "Распадской". Взрыв застал в шахте 359 горняков. 276 человек в первые часы удалось вывести на поверхность, но в разгар работы произошел второй, еще более мощный взрыв, уничтоживший даже наземные сооружения. Погибли не только все 83 остававшихся под землей шахтера, но и восемь из 54 спасателей. 11 тел так и не были найдены. Восстановление шахты заняло четыре года.

На шахтах Китая аварии и несчастные случаи уносят свыше 2000 жизней ежегодно. Крупными там считаются аварии со 100 жертвами и более - и они происходят в среднем каждые два года. Правда, и угля в КНР добывают примерно в восемь раз больше, чем в России, а удельная смертность (число погибших на 100 миллионов тонн добытого топлива) с начала века снизилась там в семь раз.

Согласно опубликованным в феврале нынешнего года данным Ростехнадзора, 20 из 97 российских угольных шахт считаются опасными. Уровень смертельного травматизма в 2016 году составил 1 человек на 6,88 млн тонн угля. Хуже дела обстоят только в Китае и Украине.

Правообладатель иллюстрации Донат Сорокин/ТАСС Image caption Испытания робота-спасателя "Федор", изготовленного магнитогорским предприятием "Андроидная техника" по заказу МЧС России

Несколько лет назад МЧС России создало в Кемерове Национальный центр подготовки горноспасателей. Как сказал в интервью "Российской газете" директор Горного института московского Национального технологического университета (МИСиС) Александр Мясков, уровень их подготовки и оснащения сегодня в целом достаточен.

В ходе спасательной операции на шахте "Северная" в Воркуте в конце февраля 2016 года впервые использовались роботы.

Однако самый эффективный способ борьбы с катастрофами - профилактика. Превентивная дегазация шахт снизила бы уровень аварийности примерно вдвое, но меры эти весьма затратны, отмечает эксперт. На всем пространстве бывшего СССР такая технология применяется только на двух шахтах, и обе находятся в Казахстане.

По оценке российского министерства энергетики, на самые насущные меры по повышению безопасности на шахтах до 2020 года требуется выделить 23 млрд рублей.