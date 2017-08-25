Умерла Фаина Янова, проработавшая на Би-би-си более 30 лет

Image caption C 1990 по 2009 годы Фаина Янова была продюсером религиозных программ "Воскресение" и "Вера и Век" на Русской службе Би-би-си

После продолжительной болезни в четверг вечером на 82-м году жизни скончалась Фаина Янова, которая на протяжении более чем 30 лет работала на Русской службе Би-би-си. Последние два десятилетия на службе она выпускала радиопрограммы о вере и церковной жизни.

C 1990 по 2009 годы Фаина Янова была продюсером религиозных программ "Воскресение" и "Вера и Век" на Русской службе Би-би-си.

Этими передачами в сложных 1990-х годах, когда люди в России начали возвращаться к открытой религиозной жизни, Фаина Янова совместно с редактором программы протоиереем Сергием Гаккелем старались помочь слушателям понять и осмыслить то, что произошло в церковной и духовной жизни постсоветской России.

Вместе с отцом Сергием в 1998 году Фаина готовила передачи, посвященные основателю Сурожской епархии Русской православной церкви на Британских островах митрополиту Антонию Сурожскому.

В июне 2001 года на Нью-Йоркском международном радиофестивале Фаина Янова и отец Сергий Гаккель, уже второй раз выходящие в финал конкурса религиозных программ, представили передачу "Антисемитизм в Русской православной церкви", которая получила почетную награду - диплом финалиста.

После смерти отца Сергия в 2005 году Фаина стала редактором программы.

В роли редактора еженедельного радиожурнала Фаина готовила репортажи о священниках-диссидентах в Русской церкви, таких как, например, отец Георгий Кочетов, и брала интервью у уволенного епископа Василия (Осборна), возглавлявшего Сурожскую епархию после смерти владыки Антония, а также о раздорах между православной церковью в Лондоне и Московским патриархатом.

Правообладатель иллюстрации FAINA YANOVA FAMILY ARCHIVE Image caption Фаина Янова с друзьями во Львове, 1969 год

Фаина начала свою карьеру на Би-би-си машинисткой в 1978 году. Три года спустя она стала продюсером тематических передач.

Как и у многих сотрудников Русской службы в 70-80-е годы, ее путь в Британию пролегал через Израиль. Фаина эмигрировала с семьей из Советского Союза в 1969 году. Они готовились к отъезду в 1967-м, но планы пришлось отложить из-за разгоревшейся на Ближнем Востоке Шестидневной войны.

Родившаяся в Казани 23 февраля 1936 года Фаина закончила филфак во Львове в 1962 году, специализируясь на русском языке. Учиться так долго ей пришлось из-за того, что одновременно она зарабатывала на жизнь секретаршей.

Однако у нее была способность к языкам, и в Израиле она оказалась одной из немногих, кто сразу после "улпана" - обязательных курсов иврита для новоприбывших - поступила учиться на преподавателя иврита. Уже в Израиле Фаина стала интересоваться вопросами религии.

Переехав в Британию в 1974 году, она сначала работала переводчиком, а позже пришла на Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Из семейного архива Фаины Яновой Image caption Фаина была одной из немногих, кого сразу после "улпана" взяли учиться на диплом преподавателя иврита.

После того как в 2009 году были закрыты тематические радиопрограммы на Русской службе Би-би-си, Фаина начала собирать материалы для книги об отце Сергии. Ее книга "Русский интеллигент, английский джентльмен. Памяти о. Сергия Гаккеля" вышла в 2015 году на двух языках - английском и русском.

Вот как бывший редактор тематических передач Мария Карп рассказывает на страницах книги о том, как продюсерам удалось убедить руководство Би-би-си в том, что религиозная программа нужна слушателям:

"...Вместе с его постоянным соавтором Фаиной Яновой [отцу Сергию] неоднократно приходилось объяснять начальству, зачем такая программа вообще нужна. "Наша независимость от российских церковных властей и спонсоров позволяет нам критически рассматривать действия тех или иных церковных властей по отношению либо к государству, либо к своим собственным диссидентам", - писал он.

Этой уникальной возможностью, которую предоставляла тогда Би-би-си, религиозная программа пользовалась сполна, раскрывая для слушателей то, что российские церковные власти предпочли бы скрывать, и предоставляя микрофон тем, кто больше нигде высказать свою позицию не мог. Непримиримость к злу в сочетании с непременным, по бибисишным канонам, разнообразием спорящих друг с другом голосов - вот что делало эти передачи яркими и цельными.

Так было не всегда. До 1989 года религиозная программа Би-би-си главным образом давала слушателям в Советском Союзе то, чего они никак не могли найти на родине - обсуждение основ христианской веры, службы, проповеди. В годы преследования верующих ее роль и не могла быть иной.

С перестройкой и изменением роли церкви в стране преобразилась и программа. Обновив формат и название, радиожурнал "Воскресение" бросился в гущу обсуждений, споров, конфликтов, сопровождавших религиозную и церковную жизнь России. Отец Сергий и Фаина Янова регулярно ездили по стране, записывая интервью со священниками, с прихожанами, со специалистами по изучению Библии и с людьми, занимавшимися благотворительностью.

Программа ожила и стала по-новому важна для российских слушателей - многие сюжеты в передачах из Лондона оказывались понятнее, чем в изложении местных радиостанций. Но кроме того, в ней звучали голоса, которые иначе и не были бы услышаны в России - и почитаемого православными митрополита Антония Сурожского, и католика - кардинала Хьюма, и англиканина - архиепископа Кентерберийского лорда Ранси..."

В радиоархиве Русской службы Би-би-си в подкастах вы можете услышать голоса Фаины Яновой и отца Сергия Гаккеля в выпуске программы "Севаоборот" 17 марта 2001 года, приуроченному к 1000-му выпуску радиожурнала "Воскресение".